Metroul bucureştean, prin ochii unui american din Texas. „Zici că eşti în Jocul Calamarului”. Replicile internauţilor

Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 14:47
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Un american din Texas, aflat în vizită la București, a împărtășit impresii inedite despre metroul din Capitală într-un clip postat pe Instagram, atrăgând reacții diverse din partea internauților. Turistul a vorbit despre design, confort și costul călătoriilor, comparând sistemul de transport subteran cu cel din alte orașe europene.

Experiența unui american din Texas în metroul din Capitală

Un american din Texas care a vizitat Bucureștiul a împărtășit impresiile sale despre metroul capitalei, evidențiind atât aspectele inedite, cât și provocările sistemului de transport subteran.

El a observat diferențele între trenurile moderne și cele vechi, construite între 1976 și 1993, dar și contrastele dintre stațiile centrale din beton și cele mai noi, cu designuri originale.

Turistul a remarcat spațiile generoase ale stațiilor, adesea aproape goale în afara orelor de vârf, precum și indicatoarele uneori învechite care pot induce confuzie.

”Acesta este metroul din București, care are cinci linii și 64 de stații. În cele din urmă, au venit și cu un logo, dar majoritatea stațiilor nu îl afișează și vezi doar un ”M” generic.

Asta poate fi înșelător, totuși, pentru că metroul are câteva trăsături destul de interesante — cum ar fi băncile în formă de zebre într-o anumită stație”, a spus americanul.

”Nu e la fel de impresionant ca metroul din Sofia, unde unele stații par scoase direct din Jocul Calamarului, dar, la fel ca în multe alte orașe din regiune, metroul din București nu are un design unitar, iar varietatea este destul de mare în acest sistem”, a adăugat el, oferind o comparație cu alte rețele europene și subliniind unicitatea sistemului bucureștean.

Ce a spus despre prețul călătoriilor

Turistul a menționat și costul călătoriilor: ”Prețul unei călătorii este de aproximativ 1,15 dolari — considerabil mai mare decât în majoritatea rețelelor de metrou din regiune — și poți plăti contactless în toate stațiile, ceea ce mi s-a părut o surpriză plăcută.

Pentru că, sincer, nu mă deranjează dacă stațiile arată cam dărăpănat, atâta timp cât nu trebuie să pierd 10 minute ca să-mi dau seama cum să cumpăr un card de transport special — pentru mine e un metrou de top.

Există și un abonament de 24 de ore, care costă doar 2,75 dolari — adică de abia de două ori mai mult decât o călătorie unică, unul dintre cele mai mici rapoarte pe care le-am văzut vreodată.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by beckography ✈️ (@beckography22)

Cum au reacționat internauții

Imaginile și comentariile americanului au stârnit discuții pe rețelele sociale.

”Arată similar cu metroul din Montreal. Mult beton și arhitectură brutalistă. Fiecare stație are propriul design și nu există o temă comună adevărată pe întregul sistem.”, a scris un internaut.

Altul a adăugat: ”Totuși, este mai bun decât metrourile din Roma și Milano.” Un alt comentariu: ”Sincer, cred că este unul dintre cele mai bune din Europa în ceea ce privește confortul.”

Metroul bucureștean, cu contrastele sale între vechi și nou, între spații vaste și indicatoare uneori confuze, pare să lase o impresie memorabilă turiștilor străini, amintind de un sistem viu, variat și surprinzător prin detaliile sale unice.

