Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 10:40
de Diana Dumitrache

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România

METEO - VREME - ANM
Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
România sub cod portocaliu și galben de caniculă (Sursa foto: Profimedia)

Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu și cod galben de caniculă pentru mai multe județe din țară, valabile în perioada 9–11 august. Valul de căldură va fi însoțit de disconfort termic accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 19–23°C în unele zone.

România sub cod portocaliu și galben de caniculă

Cod portocaliu – 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Vor fi afectate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

  • Maxime: 37–39°C
  • Minime: 19–23°C (noapte tropicală)
  • Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod galben – 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Atenționarea vizează Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, unde se vor înregistra temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat.

Vezi și:
România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
ANM a emis Cod roşu de vijelii puternice în mai multe localităţi din ţară. Unde se întoarce domul de foc? Se anunţă chiar şi 43 de grade

Cod galben anterior – 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10. Banatul, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei au fost deja sub atenționare de caniculă, cu maxime între 35 și 37°C, izolat 38°C, și nopți tropicale cu minime de 18–22°C.

Recomandările meteorologilor și ale medicilor

Specialiștii avertizează că, în zilele următoare, valul de căldură ar putea persista, motiv pentru care populația este sfătuită să rămână vigilentă și să respecte măsurile de protecție.

  • Evitați deplasările în intervalul orar 11:00–18:00.
  • Purtați haine deschise la culoare, lejere și pălării de soare.
  • Hidratați-vă corespunzător, consumând cel puțin 2 litri de apă pe zi.
  • Evitați băuturile alcoolice și pe cele cu conținut ridicat de cofeină.
  • Nu lăsați copiii sau animalele de companie în mașini parcate la soare.
  • Persoanele cu afecțiuni cronice trebuie să urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să consulte medicul la primele semne de agravare a stării de sănătate.
Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei