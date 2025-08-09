Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România

Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu și cod galben de caniculă pentru mai multe județe din țară, valabile în perioada 9–11 august. Valul de căldură va fi însoțit de disconfort termic accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 19–23°C în unele zone.

România sub cod portocaliu și galben de caniculă

Cod portocaliu – 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Vor fi afectate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Maxime: 37–39°C

Minime: 19–23°C (noapte tropicală)

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod galben – 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Atenționarea vizează Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, unde se vor înregistra temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat.

Cod galben anterior – 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10. Banatul, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei au fost deja sub atenționare de caniculă, cu maxime între 35 și 37°C, izolat 38°C, și nopți tropicale cu minime de 18–22°C.

Recomandările meteorologilor și ale medicilor

Specialiștii avertizează că, în zilele următoare, valul de căldură ar putea persista, motiv pentru care populația este sfătuită să rămână vigilentă și să respecte măsurile de protecție.