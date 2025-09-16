Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 11:22
de Iulia Kelt

Meta a scăpat pe internet din greșeală un clip cu noii săi ochelari inteligenți cu display și bandă de control

TEHNOLOGIE
Meta a scăpat pe internet din greșeală un clip cu noii săi ochelari inteligenți cu display și bandă de control
Noii ochelari scăpați din greșeală pe internet

Meta a oferit din greșeală un prim teaser pentru noii săi ochelari inteligenți înainte de evenimentul său anual Connect. Un videoclip nepublicat și ulterior retras a prezentat un model Ray-Ban cu display și o bandă pentru încheietura mâinii, care permite controlul dispozitivului.

În același clip apar și noii ochelari „Sphaera” marca Oakley, cu o cameră poziționată pe nas, sugerând că Meta ar fi scăpat astfel două dintre cele mai importante lansări programate pentru conferința de săptămâna aceasta, scrie The Verge.

Meta Ray-Ban Display, funcții avansate și tehnologie de top

Videoclipul scurs arată clar că modelul Ray-Ban va integra un display în lentila dreaptă, iar brandingul indică denumirea provizorie „Meta | Ray-Ban Display”.

Printre funcțiile prezentate se numără interacțiunea cu Meta AI pentru întrebări rapide, afișarea hărților pentru navigație, traducerea semnelor stradale și posibilitatea de a „scrie” răspunsuri în chat folosind banda de la încheietură.

Banda folosește tehnologia de electromiografie de suprafață (sEMG) pentru a interpreta mișcările mâinii și a le transforma în comenzi pentru ochelari, conform unui raport anterior CNBC.

Practic, fiecare gest devine o modalitate intuitivă de a controla aplicațiile de pe ochelari fără a atinge direct dispozitivul.

Acest lucru reprezintă, de altfel, o premieră în modul în care utilizatorii pot interacționa cu un display integrat într-un accesoriu purtabil.

Ochelarii Oakley Sphaera au cameră integrată și design wraparound

Pe lângă modelul Ray-Ban, videoclipul a prezentat și ochelarii Oakley Sphaera, cu design wraparound și o cameră amplasată central pe nas.

Acești ochelari par să fie gândiți pentru captură video discretă și posibil integrare cu realitatea augmentată, sugerând că Meta urmărește să extindă gama de dispozitive purtabile, nu doar pentru utilizatorii casual, ci și pentru aplicații mai complexe sau profesionale.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va prezenta oficial noile dispozitive în cadrul keynote-ului Connect, programat pentru miercuri.

Evenimentul promite să ofere detalii complete despre funcționalitatea ochelarilor, designul final și disponibilitatea lor pe piață.

În același timp, videoclipul scurs ne oferă deja o imagine clară asupra direcției în care Meta dorește să ducă interacțiunea cu realitatea augmentată și AI-ul mobil.

Scurgerea accidentală a acestor informații ridică, de asemenea, întrebări despre modul în care companiile tech gestionează secretele produselor și importanța evenimentelor de lansare oficială pentru controlul comunicării.

Cu toate acestea, fanii și investitorii au deja un prim indiciu despre inovațiile pe care Meta le pregătește pentru ochelari inteligenți și interacțiunea bazată pe gesturi.

Noii ochelari Meta promit să redefinească modul în care utilizatorii interacționează cu tehnologia purtabilă, combinând AI, realitatea augmentată și controlul prin gesturi într-un design elegant, care îmbină stilul Ray-Ban și funcționalitatea Oakley.

