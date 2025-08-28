Meta pierde deja cercetători de top recrutați cu miliarde de dolari de Mark Zuckerberg. Care sunt motivele

La începutul acestui an, Mark Zuckerberg a făcut valuri în industria inteligenței artificiale prin sumele uriașe oferite pentru a atrage unii dintre cei mai importanți specialiști din domeniu. Presa a relatat că unele oferte ar fi ajuns chiar la pragul incredibil de 1 miliard de dolari pentru ca experți în machine learning să renunțe la posturile lor și să se alăture inițiativei de superinteligență a companiei Meta. Totuși, în ciuda acestor plăți astronomice, proiectul pare să se clatine deja: unii dintre cercetătorii recrutați au început să plece, iar motivele rămân învăluite în mister.

Potrivit unei investigații realizate de Wired, cel puțin patru persoane cu roluri esențiale au decis să părăsească echipa. Printre acestea se numără Avi Verma și Ethan Knight, foști angajați OpenAI, care au acceptat inițial să se alăture Meta, dar acum s-au întors înapoi la compania condusă de Sam Altman. Lor li se adaugă Rishabh Agarwal, venit doar de câteva luni, dar și Chaya Nayak, un manager de produs cu vechime la Meta, care a ales să continue la OpenAI.

Declarațiile oficiale din partea acestor specialiști au fost extrem de vagi. Agarwal, de exemplu, a scris pe X (fosta Twitter) că a fost o decizie dificilă să nu continue la „Superintelligence TBD Lab”, însă după mai bine de șapte ani petrecuți la Google Brain, DeepMind și Meta, a simțit nevoia să își asume un alt tip de risc. Într-o notă subtil ironică, el a invocat chiar cuvintele lui Zuckerberg: „Într-o lume care se schimbă atât de repede, cel mai mare risc pe care îl poți lua este să nu îți asumi niciun risc.”

Pentru Meta, aceste plecări reprezintă un semnal îngrijorător, mai ales că proiectul de superinteligență era prezentat ca o prioritate absolută și ca un mijloc prin care compania putea concura cu rivali precum OpenAI, Anthropic sau Google DeepMind.

Tensiuni interne și stilul de management al lui Zuckerberg

Dincolo de sumele colosale investite în recrutare, apar tot mai multe informații privind un climat tensionat în interiorul echipei Meta. Surse apropiate proiectului susțin că Mark Zuckerberg ar avea un stil de conducere extrem de atent la detalii, ceea ce se traduce printr-un tip de micro-management care poate deveni sufocant pentru cercetători. Într-un domeniu unde libertatea de experimentare și flexibilitatea sunt vitale, această abordare pare să fi descurajat unele dintre mințile atrase cu promisiuni financiare.

Un purtător de cuvânt al companiei a încercat să minimalizeze situația, declarând pentru Wired că este normal ca, după o perioadă intensă de recrutare, unii oameni să își schimbe planurile și să rămână în funcțiile pe care le aveau deja. Totuși, realitatea din industrie arată că schimbările rapide de echipă și migrația talentelor sunt un fenomen obișnuit, mai ales într-o cursă tehnologică unde companiile concurează agresiv pentru resursele umane.

Chiar și așa, plecările simultane către OpenAI transmit un mesaj deloc favorabil pentru Meta: că nici banii, nici promisiunile nu pot compensa un mediu de lucru perceput drept instabil sau nepotrivit.

Un peisaj al inteligenței artificiale în continuă fragmentare

Situația Meta nu este singulară. Industria AI a fost marcată în ultimii ani de numeroase valuri de plecări și noi start-up-uri fondate de foști angajați. OpenAI, de exemplu, a pierdut specialiști importanți care au pus bazele unor companii precum Anthropic, xAI, Safe Superintelligence sau Perplexity. Aceste mișcări arată că, dincolo de salarii uriașe, cercetătorii caută locuri unde se pot implica în proiecte care corespund atât valorilor lor etice, cât și ambițiilor profesionale.

Pentru Zuckerberg, faptul că pierde oameni de top la scurt timp după ce i-a recrutat cu costuri uriașe este un eșec de imagine greu de ignorat. Mai ales într-o perioadă în care Meta vrea să se poziționeze nu doar ca o companie de social media, ci și ca un actor central în dezvoltarea superinteligenței artificiale.

Pentru tine, această situație este o dovadă clară că în lumea AI nu doar resursele financiare decid câștigătorii, ci și modul în care companiile reușesc să creeze un mediu de lucru sustenabil și o viziune credibilă. Într-o cursă unde toți giganții tehnologici promit să construiască viitorul, cei care nu reușesc să păstreze talentele atrase riscă să rămână rapid în urmă.