La 10 ani de la Colectiv, Nicușor Dan face o radiografie a sistemului: „Nu avem nici acum paturi pentru marii arși”

La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, care a marcat profund România și a luat viețile a 65 de tineri, rana din sistemul sanitar românesc pare încă deschisă. Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, președintele Nicușor Dan a vorbit despre ce s-a schimbat – și, mai ales, despre ce nu s-a schimbat – în acești zece ani. Deși recunoaște că există unele progrese, șeful statului subliniază că, în esență, România nu a reușit să învețe complet lecția Colectiv.

Nicușor Dan, despre evoluția sistemului sanitar

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate, pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi”, a spus Nicușor Dan, potrivit news.ro, adăugând că direcția generală a reformelor este bună, însă lentă și inegală.

Pentru el, cel mai dureros simbol al stagnării este faptul că, după zece ani, România nu dispune încă de paturi dedicate pentru marii arși. „E o chestiune de management”, afirmă tranșant președintele. Lipsa de viziune, coordonare și strategie coerentă între diferitele surse de finanțare – de la PNRR la fondurile structurale – a blocat, în opinia sa, dezvoltarea infrastructurii sanitare acolo unde era cea mai mare nevoie.

„Nu a existat nici viziunea şi nici corelarea viziunii cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale”, a explicat el.

„România a făcut nişte paşi înainte”

Declarațiile vin într-un context sensibil, în care memoria colectivă reia, an de an, întrebarea dureroasă: „Ce s-a schimbat cu adevărat după Colectiv?”. Întrebat dacă are încredere că actualul guvern sau ministrul Sănătății vor reuși să finalizeze spitalele regionale promise, președintele s-a arătat rezervat, dar realist.

„Dacă ne raportăm la acum 10 ani, şi o spun din nou cu obiectivitate: pe lucrările publice, România a făcut nişte paşi înainte. Adică vă aduc aminte că aveam cu toţii, bucureştenii, imaginea acelui banner de la Eroilor, pe care scria: acest metrou va fi terminat în 2013”, a rememorat Nicușor Dan, sugerând că, în infrastructură, statul român a învățat să-și gestioneze mai bine proiectele.

El a adăugat că acum există un model mai clar de responsabilitate între stat și constructori, iar proiectele publice tind să se finalizeze la termen.

„Asta este un lucru bun şi faptul că am fost săptămâna trecută la Iaşi şi s-a semnat contractul pentru spitalul regional de acolo, trebuie să ne aşteptăm ca pe contracte deja semnate termenele de execuţie să fie respectate”, a declarat președintele.

Chiar și așa, la zece ani de la incendiul care a scos la iveală limitele tragice ale sistemului medical românesc, adevărul rămâne unul dur: nu avem încă suficiente locuri pentru marii arși, iar infrastructura spitalicească este departe de standardele europene.