„Ni s-a spus că dacă hotărâm să-l transferăm în străinătate, o facem pe riscul nostru şi noi o să-l omorâm”. Alex și Bogdan, victime ale incendiului Colectiv, ar fi putut fi salvați

La aproape un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, România pare că nu a învățat mai nimic din una dintre cele mai dureroase lecții ale sale. Părinții tinerilor care au pierdut lupta pentru viață în spitalele din Capitală încă vorbesc despre aceleași probleme — infecții nosocomiale, lipsa investițiilor în sănătate și absența unor spitale moderne pentru mari arși. Pentru ei, timpul nu a adus vindecare, ci doar confirmarea faptului că tragedia copiilor lor s-ar putea repeta oricând.

Un deceniu fără schimbări reale

Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, unul dintre tinerii care au murit la Spitalul Sfântul Ioan, spune că statul român continuă să fie paralizat în fața problemelor esențiale din sistemul sanitar. La zece ani de la Colectiv, acesta susține că nu există o lege clară care să reglementeze funcționarea spațiilor publice și că niciun spital pentru mari arși nu a fost finalizat.

„Din păcate, iată la 10 ani de zile nu putem vorbi despre o lege dată de statul român de funcţionare a spaţiilor publice, nu vedem schimbări în legislaţia de funcţionare a sistemului sanitar, nu vedem construit nici măcar un spital, nici măcar o nouă secţie. Ce să mai visăm la spital?”, a declarat Eugen Iancu.

El consideră că tragedia Colectiv a scos la iveală o realitate ascunsă până atunci: moartea pacienților din cauza infecțiilor din spitale.

„Atunci am aflat că în spital se moare din cauza infecţiilor, că tot ce ni se spunea înainte — «ai stat în curent şi ai făcut pneumonie» — de fapt erau infecţii. Dezamăgirea vine când vedem cu toţii că mor copii şi mor din ce cauze? Infecţiile nosocomiale, despre care se tot vorbeşte de zece ani”, a spus tatăl tânărului pentru News.ro.

Durerea care nu dispare

Și pentru Laurențiu Istrate, tatăl lui Bogdan Istrate — tânărul care a murit la doar 22 de ani în Spitalul Bagdasar-Arseni — anii trecuți nu au adus nicio consolare. El spune că fiul său ar fi putut fi salvat dacă ar fi fost transferat în străinătate.

„Sunt total dezamăgit şi nu aş vrea să spun şi descurajat, dar dezamăgit profund pentru tot ce s-a întâmplat. Băiatul meu a murit din cauza infecţiilor, asta scrie şi negru pe alb în hotărârea judecătorească. După Colectiv am avut cele mai bune intenţii şi dorinţa de a participa la orice proiect legat de subiectul ăsta, dar nu s-a putut, pentru că aşa sunt legile în România. Niciun fel de suport, nici de afară, nici din interior, şi din păcate nu s-a făcut nimic”, a spus Laurențiu Istrate.

El crede că lipsa unor reguli stricte privind igiena în spitale a fost fatală pentru mulți pacienți.

„Cele mai banale lucruri care puteau fi făcute, nici măcar pe acelea nu le-au făcut. Nu însemnau investiţii sau cheltuieli majore, ci doar proceduri simple şi rigurozitate în menţinerea igienei în locurile critice din spitale”, a explicat tatăl lui Bogdan.

„Ni s-a spus că dacă îl transferăm, îl omorâm”

Laurențiu Istrate își amintește cu amărăciune cum medicii i-au descurajat să-și trimită fiul în străinătate, deși acea decizie i-ar fi putut salva viața.

„Am fost încurajat să-l lăsăm acolo, că este tratat în cele mai bune condiţii, că lucrurile merg spre bine. Ni s-a spus că dacă hotărâm să-l transferăm în străinătate, o facem pe riscul nostru şi noi o să-l omorâm. Vă daţi seama, când o echipă de medici îţi spune aşa, e greu să iei o altă decizie”, a povestit el.

Abia după câteva zile, familia a aflat că alți pacienți fuseseră deja transferați în afara țării.

„Nu ne-a spus nimeni nici măcar că poate fi transferat. Am aflat asta după cinci zile, când a fost transferat primul pacient din salonul lui. După cinci zile nu prea se mai putea pleca, dar între 24 şi 72 de ore se putea pleca”, a adăugat tatăl lui Bogdan.

Lecțiile uitate ale unei tragedii

Pentru părinții victimelor Colectiv, lupta nu s-a încheiat nici după zece ani. Deși s-au făcut promisiuni și s-au anunțat proiecte de reformă, realitatea din spitale arată că România este departe de un sistem medical sigur. Lipsa spitalelor de mari arși, infecțiile nosocomiale și neglijența autorităților rămân răni deschise într-o țară care pare să fi uitat ce a jurat că nu va repeta.