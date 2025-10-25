Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 12:40
de Badea Violeta

Mesajul transmis de Nicușor Dan, de la Iași, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate"

Mesajul transmis de Nicușor Dan, de la Iași, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate"
Nicusor Dan. Sursa foto: captura video/Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a participat sâmbătă, 25 octombrie, la Iași, la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Armatei Române, ocazie cu care a subliniat importanța modernizării armatei și rolul strategic al investițiilor în apărare. Șeful statului a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită, iar aceste sume vor susține și dezvoltarea industriei naționale de apărare, aducând astfel locuri de muncă pentru economia românească.

De ce este modernizarea Armatei Române o prioritate

Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța investițiilor continue în Armata Română, explicând că resursele alocate nu sunt doar pentru pregătirea forțelor armate, ci și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă și la consolidarea economiei.

El a atras atenția că perioada actuală, marcată de incertitudini geopolitice, impune responsabilitate și o pregătire serioasă pentru menținerea păcii.

”Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea Armatei Române.

Și în anii precedenți, și în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare și să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională”, a afirmat președintele.

El a mai explicat că ”Traversăm o perioadă complicată geopolitic. Constatăm că pacea nu e un dat. Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să fii responsabil ca să ai pace.

Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești. Ca să ai pace, trebuie să te pregătești, ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea armatei române e o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei”.

”România este protejată azi”

Președintele a mai menționat că țara noastră este protejată datorită partenerilor internaționali, inclusiv din cadrul NATO, dar și datorită profesionalismului Armatei Române.

”România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și avem niște parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operații.

Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituția Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituție din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști”, a declarat șeful statului.

Fondurile alocate pentru armată, a explicat acesta, trebuie folosite ”inteligent”, astfel încât să susțină inclusiv industria națională de apărare și să contribuie la creșterea economică prin crearea de locuri de muncă.

Cum a reacționat publicul la discurs

Evenimentul a fost marcat și de tensiune, președintele și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli și fluierături de la un grup de oameni, la o zi după un gest similar făcut de mai multe persoane.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a continuat să sublinieze importanța modernizării și investițiilor în Armată, precum și responsabilitatea României de a fi pregătită pentru provocările geopolitice actuale.

