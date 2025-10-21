Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 09:47
de Badea Violeta

Nicușor Dan a decis dacă vrea sau nu al doilea mandat la Cotroceni. Ce a spus președintele despre planul pentru următorii ani
Nicusor Dan. Sursa foto: Profimedia

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că își dorește un al doilea mandat la Cotroceni, deși afirmă că este ”încă devreme” pentru o decizie oficială. Liderul de la Palatul Cotroceni spune că marile proiecte de țară necesită timp, iar mandatul actual este doar începutul unei viziuni pe termen lung. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Observator, difuzată de Antena 1.

Va candida Nicușor Dan pentru un nou mandat prezidențial?

Întrebat dacă se gândește la un al doilea mandat, președintele Nicușor Dan a confirmat că își dorește continuarea activității la Palatul Cotroceni.

”E devreme, dar în principiu îmi doresc, da. Pentru că am înţeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a declarat acesta la Antena 1.

Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României la data de 26 mai 2025, după o carieră de peste un deceniu în politică și administrație.

Deși evită să vorbească despre o campanie electorală propriu-zisă, șeful statului lasă să se înțeleagă că intenționează să continue direcțiile deja începute.

Pentru el, stabilitatea și coerența guvernării sunt esențiale, iar un singur mandat nu ar fi suficient pentru implementarea proiectelor de durată.

Care sunt prioritățile pentru următorii ani

Președintele a subliniat că România se află într-un context de securitate delicat, din cauza conflictului armat aflat în apropierea granițelor sale.

”Suntem lângă un război care se desfăşoară într-o ţară în vecinătatea noastră şi trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Şi nu se va întâmpla, dar bineînţeles că trebuie să avem grijă pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

Pe lângă siguranța națională, șeful statului a evidențiat și zona economică drept o prioritate majoră a mandatului său. Potrivit acestuia, România are nevoie de o viziune clară privind dezvoltarea pe termen lung și de o strategie realistă, bazată pe avantajele competitive ale țării.

Cum vede președintele viitorul economic al României

Președintele a subliniat că România are nevoie de o strategie economică pe termen lung, bazată pe domeniile în care țara are potențial real de dezvoltare și avantaj competitiv.

În opinia sa, nu este realist ca România să-și propună să producă ”totul, de la avioane până la microcipuri”, ci trebuie să identifice acele sectoare unde poate excela și pe care le poate transforma în motoare de creștere sustenabilă.

În acest sens, Nicușor Dan consideră că direcțiile majore de dezvoltare ar trebui să vizeze tehnologia, IT-ul, inteligența artificială și biotehnologia, domenii care pot aduce valoare adăugată ridicată economiei.

Totodată, șeful statului a amintit că țara noastră dispune de o bază solidă în industriile tradiționale — extractivă, chimică și militară — care pot fi revitalizate prin investiții și inovație.

Un alt punct important al viziunii sale îl reprezintă exploatarea resurselor naturale, în special gazele din Marea Neagră, care ar putea deveni, în următorii ani, un atu strategic pentru economia națională.

