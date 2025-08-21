Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?

Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 11:30
de Iulia Kelt

Mercedes-Benz se confruntă cu o perioadă tensionată, marcată de vânzări slabe în China și în alte piețe-cheie, în special pentru modelele de lux precum S-Class și pentru gama electrică EQS și EQE.

În încercarea de a redresa situația, șeful companiei, Ola Kallenius, a propus o strategie care să facă brandul mai accesibil, renunțând la prețurile foarte ridicate.

Totuși, planul său a stârnit critici dure în interiorul companiei, după cum au relatat managerii de top ai Mercedes pentru presa germană, în special Handelsblatt.

Noua strategie nu urmărește creșterea randamentului de producție sau reducerea profitului, ci o scădere a costurilor prin integrarea unui număr tot mai mare de componente fabricate în China.

Obiectivul declarat al lui Kallenius este reducerea prețului fiecărei mașini cu aproximativ 3.000–4.000 de euro, prin achiziționarea sau dezvoltarea tuturor componentelor esențiale pe piața chineză.

Aceasta include bateriile, motoarele, sistemele multimedia și computerul central care coordonează funcționarea vehiculului.

Controverse interne și temeri privind identitatea brandului

Managerii de top ai Mercedes avertizează că, în timp ce numele rămâne german, esența inginerească și producția componentelor vor fi aproape integral chinezești.

„Vom elimina practic orice valoare adăugată creată în Europa în aceste mașini”, a declarat un oficial din conducerea companiei, subliniind că direcția actuală poate submina reputația Mercedes pe termen lung.

În opinia acestora, decizia ignoră preferințele clienților tradiționali din Europa și alte regiuni în care marca se bucură de succes.

Presiunea de a concura cu producătorii chinezi, cum ar fi Huawei și mărcile premium Li Auto sau Aito, a determinat această orientare.

Kallenius a argumentat că doar astfel Mercedes poate rămâne competitiv în China și poate proteja profitabilitatea companiei, în contextul în care concurența locală utilizează costuri mai mici pentru forța de muncă și energie.

Modele Mercedes-Benz nepotrivite pe anumite nișe

În același timp, critici interne amintesc de alte decizii strategice care au afectat brandul, precum lansarea unor modele nepotrivite în anumite segmente, probleme de design și supracapacitate de producție, ceea ce a generat pierderi de miliarde de euro.

Analistii consideră că implicarea crescândă a Chinei în producția Mercedes ridică întrebări despre identitatea brandului și despre echilibrul între strategiile globale și fidelitatea față de piețele tradiționale.

În acest context, direcția impusă de șeful Mercedes poate fi văzută ca un compromis riscant între profitabilitate pe termen scurt și reputație pe termen lung, generând tensiuni interne fără precedent.

