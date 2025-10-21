Mercedes-Benz are „angajatul perfect”: Nu îi e somn, nici foame, și nici nevoie de salariu nu are

Mercedes-Benz a introdus un nou „angajat” neobișnuit în echipa sa din Germania: un robot patruped de la Boston Dynamics.

Dispozitivul, botezat Aris, a fost adus la fabrica de autoutilitare din Düsseldorf și face parte dintr-un program extins de automatizare industrială.

Conform producătorului german, robotul este menit să îmbunătățească procesele de întreținere și să reducă semnificativ costurile operaționale.

Aris este capabil să detecteze scurgeri de aer comprimat, să analizeze zgomote anormale din echipamente, să urce scări și să inspecteze contoare analogice din întreaga uzină.

Datorită senzorilor avansați și algoritmilor de inteligență artificială integrați, robotul poate lucra continuu fără pauze, contribuind la economii estimate la peste o sută de mii de euro anual, scrie CarScoops.

Un pas înainte pentru automatizarea Mercedes-Benz

Introducerea robotului Aris marchează o nouă etapă în extinderea flotei automatizate a Mercedes. Pe lângă câinele-robot, compania a implementat și drone autonome care monitorizează zonele de depozitare și numără containerele goale.

Aceste sarcini, anterior realizate manual, sunt acum preluate de sisteme autonome, permițând angajaților umani să se concentreze pe activități cu valoare adăugată mai mare.

Mercedes a început de asemenea testarea roboților umanoizi creați de firma americană Apptronik, investiție evaluată la zeci de milioane de dolari. Acești roboți operează deja în fabrica din Berlin-Marienfelde, unde pot efectua sarcini complet autonom, adaptându-se mediului de lucru și recunoscând momentele în care trebuie să se reîncarce automat.

Roboții, parte din viitorul industriei auto

Folosirea roboților mobili, precum Aris, arată direcția pe care o urmează marile companii auto în modernizarea proceselor industriale.

În contextul în care Jaguar Land Rover utilizează deja roboți similari pentru detectarea scurgerilor de gaz, iar Tesla și BMW testează modele umanoide în fabricile lor, automatizarea devine o normă, nu o excepție.

Deși aceste inovații pot ridica întrebări privind impactul asupra forței de muncă umane, Mercedes-Benz susține că scopul lor este complementarea activității angajaților, nu înlocuirea lor.

Cu roboți capabili să lucreze zi și noapte, fără pauze sau salarii, compania germană demonstrează că viitorul producției auto va fi din ce în ce mai dependent de inteligența artificială și de sistemele autonome. Rămâne de văzut cum va evolua, în acest sens, industria și dacă decizia se va dovedi a fi una eficientă.