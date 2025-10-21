Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 16:44
de Iulia Kelt

Mercedes-Benz are „angajatul perfect”: Nu îi e somn, nici foame, și nici nevoie de salariu nu are

TEHNOLOGIE
Mercedes-Benz are „angajatul perfect”: Nu îi e somn, nici foame, și nici nevoie de salariu nu are
Cum arată cel mai nou angajat Mercedes și de ce este special / Foto: preluare Carscoops

Mercedes-Benz a introdus un nou „angajat” neobișnuit în echipa sa din Germania: un robot patruped de la Boston Dynamics.

Dispozitivul, botezat Aris, a fost adus la fabrica de autoutilitare din Düsseldorf și face parte dintr-un program extins de automatizare industrială.

Conform producătorului german, robotul este menit să îmbunătățească procesele de întreținere și să reducă semnificativ costurile operaționale.

Vezi și:
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
De ce trebuie să schimbi mai devreme anvelopele de iarnă: noile compoziţii modifică regulile siguranţei

Aris este capabil să detecteze scurgeri de aer comprimat, să analizeze zgomote anormale din echipamente, să urce scări și să inspecteze contoare analogice din întreaga uzină.

Datorită senzorilor avansați și algoritmilor de inteligență artificială integrați, robotul poate lucra continuu fără pauze, contribuind la economii estimate la peste o sută de mii de euro anual, scrie CarScoops.

Un pas înainte pentru automatizarea Mercedes-Benz

Introducerea robotului Aris marchează o nouă etapă în extinderea flotei automatizate a Mercedes. Pe lângă câinele-robot, compania a implementat și drone autonome care monitorizează zonele de depozitare și numără containerele goale.

Aceste sarcini, anterior realizate manual, sunt acum preluate de sisteme autonome, permițând angajaților umani să se concentreze pe activități cu valoare adăugată mai mare.

Mercedes a început de asemenea testarea roboților umanoizi creați de firma americană Apptronik, investiție evaluată la zeci de milioane de dolari. Acești roboți operează deja în fabrica din Berlin-Marienfelde, unde pot efectua sarcini complet autonom, adaptându-se mediului de lucru și recunoscând momentele în care trebuie să se reîncarce automat.

Roboții, parte din viitorul industriei auto

Folosirea roboților mobili, precum Aris, arată direcția pe care o urmează marile companii auto în modernizarea proceselor industriale.

În contextul în care Jaguar Land Rover utilizează deja roboți similari pentru detectarea scurgerilor de gaz, iar Tesla și BMW testează modele umanoide în fabricile lor, automatizarea devine o normă, nu o excepție.

Deși aceste inovații pot ridica întrebări privind impactul asupra forței de muncă umane, Mercedes-Benz susține că scopul lor este complementarea activității angajaților, nu înlocuirea lor.

Cu roboți capabili să lucreze zi și noapte, fără pauze sau salarii, compania germană demonstrează că viitorul producției auto va fi din ce în ce mai dependent de inteligența artificială și de sistemele autonome. Rămâne de văzut cum va evolua, în acest sens, industria și dacă decizia se va dovedi a fi una eficientă.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor
Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...