Prima imagine oficială cu Mercedes C-Class, mașina electrică cu o autonomie de invidiat

Mercedes-Benz a prezentat prima imagine oficială a viitoarei versiuni electrice a modelului C-Class, înainte de lansarea programată pentru 2026.

Constructorul german a dezvăluit că noul C-Class EV va oferi o autonomie maximă impresionantă aproximativ 800 km, plasându-l printre cele mai eficiente automobile electrice disponibile în Regatul Unit, scrie AutoCar.

Platformă comună cu GLC EQ, dar și rival pentru BMW i3

Imaginea teaser a fost dezvăluită în cadrul lansării noului Mercedes GLC EQ la Salonul Auto de la München 2025, iar C-Class va împărți cu SUV-ul platforma electrică MB.EA și trenurile de rulare.

Astfel, C-Class va avea acces la aceleași tehnologii avansate ca GLC EQ, beneficiind de sisteme de propulsie și baterii identice.

Noul C-Class electric va concura direct cu BMW i3, versiunea electrică a Seriei 3, care va fi lansată aproximativ în aceeași perioadă și cu specificații similare.

În imaginea prezentată, se observă grila „Iconic Grille” adoptată și de GLC, dar adaptată modelului C-Class, cu patru lamele față de cele trei ale SUV-ului.

Aceasta, împreună cu marginea grilei și steaua Mercedes, este iluminată de sute de LED-uri. De asemenea, farurile de zi păstrează designul cu trei linii specifice lui GLC.

Despre design și performanță electrică

Deși Mercedes-Benz nu a oferit detalii suplimentare, imaginea sugerează că proporțiile C-Class electric vor fi similare cu cele ale versiunii actuale cu motoare convenționale.

Silueta mai joasă și aerodinamică contribuie la autonomia de 497 mile, depășind GLC EQ, care ajunge la 435 mile.

Aceasta transformă C-Class într-unul dintre modelele electrice cu cea mai mare autonomie de pe piața britanică, aproape egalând BMW iX3, care atinge 500 mile.

Se așteaptă ca C-Class să utilizeze aceeași baterie NMC de 94 kWh ca GLC EQ, cu sistem de 800 V, care permite încărcarea la viteze de până la 330 kW.

Mai mult decât atât, modelul va fi disponibil cu mai multe niveluri de putere, similar SUV-ului GLC, care oferă până la cinci configurații diferite, cu un maxim de 483 CP.

Prin combinarea designului elegant, tehnologiei avansate și autonomiei extinse, noul Mercedes C-Class electric marchează un pas semnificativ în tranziția brandului către mobilitatea complet electrică.

Modelul promite să devină nu doar un reper în clasa sa, ci și un concurent direct pentru rivalii europeni în segmentul sedanurilor electrice de lux.