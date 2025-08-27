Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre

O înmormântare din localitatea Breazu, comuna Rediu, județul Iași, a stârnit reacții neașteptate după ce familia unui bărbat decedat a fost nevoită să comande pizza pentru invitați. Totul s-a întâmplat din cauza unei neînțelegeri cu firma de pompe funebre Petru și Pavel, angajată pentru a organiza serviciul funerar și pentru a asigura pachetele cu mâncare pentru rude, prieteni și colegi. Nicolae Vieru, în vârstă de 39 de ani, a murit vineri, 22 august 2025, din cauza unui edem pulmonar și a insuficienței cardiace, iar familia se aștepta ca toate detaliile legate de înmormântare să fie respectate conform înțelegerii. Însă, în ziua ceremoniei, aceștia au fost anunțați că firma nu va livra pomana și celelalte pachete planificate, ceea ce i-a determinat să găsească rapid o alternativă și să comande pizza pentru cei prezenți.

Ce s-a întâmplat în ziua înmormântării

Scandalul a început când familia a constatat că firma de pompe funebre nu a respectat programul stabilit.

„S-a discutat că, duminică, la 12:30, firma să vină cu pachete și tot ce mai trebuia pentru înmormântare. Au confirmat că da, apoi duminică dimineață s-a mai sunat o dată la firmă, iar când am văzut că s-a făcut 12 și jumătate, am sunat din nou. Ne-au spus că ei știu că înmormântarea e luni, nu duminică. Și-au bătut joc efectiv. Au zis că, dacă ne convine, e bine, dacă nu, nu avem decât să ne descurcăm”, a declarat Jana Vieru, mătușa decedatului, pentru bzi.ro.

Fiind surprinși și fără alte opțiuni, familia a decis să comande pizza pentru a putea servi masa invitaților.

„În loc de pachete cu mâncare, ne-am mobilizat și am dat comandă de pizza. Erau o mulțime de rude, colegi, prieteni, trebuia să găsim o soluție. Ne-au dus în eroare, ne-am făcut de râs. Nu asta e problema, s-au făcut și ei de râs. Ne-au pus într-o situație neplăcută. Părinții decedatului au mai înmormântat și – în urmă cu 11 ani – un băiat. Ei nu mai au nici pentru ce trăi, nu meritau să fie batjocoriți în felul acesta. Au dat 6.000 de lei avans. Duminică au trimis alți oameni să ridice capacul ăla frigorific. Contractul a fost semnat de Vieru Aurelia, mama decedatului. Au rămas fără pomene, fără mâncare, fără prosoape la preot. Luni, a rămas ca părinții să meargă la firmă, să se socotească”, a adăugat aceasta.

Reacția firmei de pompe funebre

Reprezentanții firmei Petru și Pavel au susținut că atât contractul, cât și nota de comandă au fost stabilite pentru ziua de luni, 25 august 2025, la ora 12:30, și că familia ar fi schimbat data înmormântării fără a informa compania. Potrivit acestora, confuzia ar fi fost cauzată de această modificare neanunțată, iar neînțelegerea a condus la situația jenantă în care invitații au primit pizza în loc de pachetele tradiționale.

Reacții în comunitate

Evenimentul a atras atenția localnicilor și a generat discuții în mediul online, mulți comentatori exprimând sprijin pentru familie, dar și critici la adresa firmei de pompe funebre. Situația a fost percepută ca o lipsă de profesionalism și organizare, iar oamenii au fost surprinși de soluția improvizată, care a devenit rapid un subiect de discuție publică.

Contextul familiei

Familia lui Nicolae Vieru trece printr-o perioadă dificilă. Acesta era IT-ist cu rezultate internaționale și se afla în legătură permanentă cu mama sa.

„Joi seara, el a vorbit 2 ore la telefon cu mama sa. Dimineață, ei aveau stabilit să se audă la telefon, așa făceau zilnic. L-a sunat, dar nu i-a mai răspuns. Atunci a zis să meargă la el, că locuia în Iași, să vadă ce a pățit. L-a găsit mort în pat. În certificatul de deces, cauza decesului e un edem pulmonar și insuficiență cardiacă”, a povestit Jana Vieru.

Această înmormântare a devenit astfel una neobișnuită, nu doar prin circumstanțele nefericite ale decesului, ci și prin felul în care familia a trebuit să se adapteze rapid la lipsa serviciilor promise. Pizza servită la masă a devenit simbolul improvizației și al frustrării provocate de lipsa de comunicare între firmă și familie.