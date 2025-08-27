Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 17:17
de Bianca Dumbrăveanu

Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre

Actualitate
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre

O înmormântare din localitatea Breazu, comuna Rediu, județul Iași, a stârnit reacții neașteptate după ce familia unui bărbat decedat a fost nevoită să comande pizza pentru invitați. Totul s-a întâmplat din cauza unei neînțelegeri cu firma de pompe funebre Petru și Pavel, angajată pentru a organiza serviciul funerar și pentru a asigura pachetele cu mâncare pentru rude, prieteni și colegi. Nicolae Vieru, în vârstă de 39 de ani, a murit vineri, 22 august 2025, din cauza unui edem pulmonar și a insuficienței cardiace, iar familia se aștepta ca toate detaliile legate de înmormântare să fie respectate conform înțelegerii. Însă, în ziua ceremoniei, aceștia au fost anunțați că firma nu va livra pomana și celelalte pachete planificate, ceea ce i-a determinat să găsească rapid o alternativă și să comande pizza pentru cei prezenți.

Ce s-a întâmplat în ziua înmormântării

Scandalul a început când familia a constatat că firma de pompe funebre nu a respectat programul stabilit.

„S-a discutat că, duminică, la 12:30, firma să vină cu pachete și tot ce mai trebuia pentru înmormântare. Au confirmat că da, apoi duminică dimineață s-a mai sunat o dată la firmă, iar când am văzut că s-a făcut 12 și jumătate, am sunat din nou. Ne-au spus că ei știu că înmormântarea e luni, nu duminică. Și-au bătut joc efectiv. Au zis că, dacă ne convine, e bine, dacă nu, nu avem decât să ne descurcăm”, a declarat Jana Vieru, mătușa decedatului, pentru bzi.ro.

Fiind surprinși și fără alte opțiuni, familia a decis să comande pizza pentru a putea servi masa invitaților.

Vezi și:
Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?
Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe

„În loc de pachete cu mâncare, ne-am mobilizat și am dat comandă de pizza. Erau o mulțime de rude, colegi, prieteni, trebuia să găsim o soluție. Ne-au dus în eroare, ne-am făcut de râs. Nu asta e problema, s-au făcut și ei de râs. Ne-au pus într-o situație neplăcută. Părinții decedatului au mai înmormântat și – în urmă cu 11 ani – un băiat. Ei nu mai au nici pentru ce trăi, nu meritau să fie batjocoriți în felul acesta. Au dat 6.000 de lei avans. Duminică au trimis alți oameni să ridice capacul ăla frigorific. Contractul a fost semnat de Vieru Aurelia, mama decedatului. Au rămas fără pomene, fără mâncare, fără prosoape la preot. Luni, a rămas ca părinții să meargă la firmă, să se socotească”, a adăugat aceasta.

Reacția firmei de pompe funebre

Reprezentanții firmei Petru și Pavel au susținut că atât contractul, cât și nota de comandă au fost stabilite pentru ziua de luni, 25 august 2025, la ora 12:30, și că familia ar fi schimbat data înmormântării fără a informa compania. Potrivit acestora, confuzia ar fi fost cauzată de această modificare neanunțată, iar neînțelegerea a condus la situația jenantă în care invitații au primit pizza în loc de pachetele tradiționale.

Reacții în comunitate

Evenimentul a atras atenția localnicilor și a generat discuții în mediul online, mulți comentatori exprimând sprijin pentru familie, dar și critici la adresa firmei de pompe funebre. Situația a fost percepută ca o lipsă de profesionalism și organizare, iar oamenii au fost surprinși de soluția improvizată, care a devenit rapid un subiect de discuție publică.

Contextul familiei

Familia lui Nicolae Vieru trece printr-o perioadă dificilă. Acesta era IT-ist cu rezultate internaționale și se afla în legătură permanentă cu mama sa.

„Joi seara, el a vorbit 2 ore la telefon cu mama sa. Dimineață, ei aveau stabilit să se audă la telefon, așa făceau zilnic. L-a sunat, dar nu i-a mai răspuns. Atunci a zis să meargă la el, că locuia în Iași, să vadă ce a pățit. L-a găsit mort în pat. În certificatul de deces, cauza decesului e un edem pulmonar și insuficiență cardiacă”, a povestit Jana Vieru.

Această înmormântare a devenit astfel una neobișnuită, nu doar prin circumstanțele nefericite ale decesului, ci și prin felul în care familia a trebuit să se adapteze rapid la lipsa serviciilor promise. Pizza servită la masă a devenit simbolul improvizației și al frustrării provocate de lipsa de comunicare între firmă și familie.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Cititul de plăcere, în cădere liberă. Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor care ne pândesc în viitor
Cititul de plăcere, în cădere liberă. Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor care ne pândesc în viitor
Nvidia Project G-Assist promite optimizarea jocurilor cu un consum redus de memorie video
Nvidia Project G-Assist promite optimizarea jocurilor cu un consum redus de memorie video
De câte ori pe zi trebuie să mănânce pisica. Tot ce trebuie să știi despre comportamentul animalului tău de companie
De câte ori pe zi trebuie să mănânce pisica. Tot ce trebuie să știi despre comportamentul animalului tău de companie
Cum faci un cocktail cu lichior de piersici și migdale, o bucurie lichidă cu gin ce-ți aduce aminte de plăcintă – Peach Cobbler
Cum faci un cocktail cu lichior de piersici și migdale, o bucurie lichidă cu gin ce-ți aduce aminte de plăcintă – Peach Cobbler
Cum să te ferești de infecții în concediu? Roxana Voica, medic infecționist, reguli esențiale pentru o vacanță sigură. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cum să te ferești de infecții în concediu? Roxana Voica, medic infecționist, reguli esențiale pentru o vacanță sigură. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!