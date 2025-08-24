Doi tineri abia logodiţi, printre victimele maşinii răsturnate în Munţii Argeş. În loc de nuntă, părinţii se pregătesc de înmormântare

Ultima ora
Actualitate
Durere fără margini în județul Argeș, după tragedia care a curmat viața a patru tineri în Munții Iezer. Un singur pasager a supraviețuit, iar comunitatea locală rămâne în stare de șoc. Printre victime se află doi tineri abia logodiți, care visau la nunta lor.

Mașina cumpărată cu doar trei zile înainte s-a transformat într-o capcană mortală

Tinerii au plecat sâmbătă dimineața din Lerești cu un Suzuki Grand Vitara, achiziționat de tatăl șoferului cu doar trei zile înainte. La volan se afla Ștefan Matei Berevoianu, în vârstă de 20 de ani, din Brașov, iar alături de el, logodnica sa, Ștefania, și alți trei prieteni: Darie Ștefan Teodor, Alexandra Gorgan și Costin Petrișor Bulgaru.

Traseul ales către vârful Iezer, de peste 30 de kilometri pe un drum forestier îngust și accidentat, s-a transformat într-o tragedie. În zona Colții Caprei – Portăreasa, roata din față dreapta a mașinii a prins marginea drumului, iar autoturismul s-a rostogolit într-o râpă de aproximativ 250 de metri.

”Ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă”, a povestit șeful Salvamont Argeș, Cristian Toma, pentru Digi24.

Destin frânt și amintiri dureroase

Ștefan și Ștefania și-au pierdut viața pe loc. Cei doi erau proaspăt logodiți și urmau să se căsătorească. Durerea este cu atât mai mare cu cât Ștefania ar fi supraviețuit unui alt accident rutier acum două săptămâni.

”Suntem în stare de șoc, întreaga comunitate, după vestea tristă despre cei patru tineri. O tragedie care a îndoliat familiile acestor copii și pe toți cei care i-au cunoscut”, a declarat primarul comunei Lerești, Toader Marian, pentru Antena 3 CNN.

Alți doi tineri au murit la locul accidentului: un bărbat de 21 de ani din Stoenești și o tânără de 20 de ani din Câmpulung. Singurul supraviețuitor este Costin Petrișor Bulgaru, în vârstă de 21 de ani, din Lerești, care a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul din Brașov, unde a fost operat de urgență. Salvatorii spun că faptul că a fost aruncat din mașină i-a salvat viața.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei din Argeș. Primele date indică terenul dificil și lipsa de vizibilitate drept factori principali.

În loc de nunta visată, familiile tinerilor îndoliați se pregătesc acum de înmormântare, iar întreaga comunitate reflectă asupra fragilității vieții și riscurilor traseelor montane dificile.

”Era vorba de doi tineri deosebiți, care se iubeau și urmau să se logodească”, a mai spus primarul comunei Lerești, subliniind tragedia care a îndoliat întreaga comunitate.

