Secretara cu salariu mai mare decât șeful ei. Angajata din Primăria Iași lua 120 de euro pentru fiecare minut al ședințelor din cadrul Serviciilor Publice

Situație surprinzătoare în Primăria Iași: secretara primarului Mihai Chirica a ajuns să câștige, în 2024, mai mult decât edilul care îi este superior direct. Este vorba despre Ioana Turtă, care, potrivit datelor oficiale, a încasat venituri lunare nete de aproape 4.500 de euro, depășindu-l astfel pe primar.

Cum a ajuns secretara să câștige mai mult decât primarul

Veniturile impresionante ale Ioanei Turtă nu provin doar din salariul de bază, ci și din indemnizațiile suplimentare pe care le-a încasat. Ea a fost membru în Consiliul de Administrație al Serviciilor Publice Iași, unde plata se face într-un mod cel puțin neobișnuit. Pentru fiecare ședință, secretara primea echivalentul a 120 de euro pentru fiecare minut petrecut la masa discuțiilor.

Cum aceste întâlniri rareori depășeau 15 minute, rezultatul era spectaculos: un venit suplimentar de aproximativ 1.800 de euro lunar, doar pentru participarea la aceste ședințe scurte. În acest fel, câștigurile sale lunare depășeau 22.000 de lei, comparativ cu cei aproape 19.000 de lei încasați de primarul Mihai Chirica.

Un alt detaliu care ridică semne de întrebare este faptul că Ioana Turtă a beneficiat pe tot parcursul anului trecut de un spor de 50% pentru fonduri europene. Paradoxal, municipiul Iași nu a mai atras fonduri europene în perioada respectivă, dar sporul a fost menținut, contribuind substanțial la majorarea salariului.

Astfel, secretara a ajuns să fie una dintre cele mai bine plătite angajate ale instituției, depășind chiar și veniturile celui aflat la vârful administrației locale.

Venituri consistente și în familie

Situația financiară a familiei Turtă este și mai confortabilă, având în vedere că și soțul femeii este angajat în cadrul Primăriei Iași. Acesta încasează un salariu de peste 6.300 de lei lunar, ceea ce aduce un plus considerabil bugetului familiei. Împreună, cei doi depășesc cu mult venitul multor familii din România, lucru care a stârnit discuții aprinse în spațiul public.

Cazul ridică numeroase semne de întrebare legate de criteriile prin care sunt stabilite aceste indemnizații și sporuri, dar și despre modul în care sunt gestionate resursele financiare la nivel local. Faptul că un funcționar cu o poziție administrativă secundară ajunge să câștige mai mult decât edilul orașului a fost privit de mulți ca un exemplu al disfuncționalităților din sistemul public.

Mai mult, remunerațiile uriașe pentru ședințe extrem de scurte par să contrasteze puternic cu așteptările cetățenilor, care cer transparență și eficiență în cheltuirea banilor publici.