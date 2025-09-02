Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
02 sept. 2025 | 08:36
de Iulia Kelt

Medicamentul mai bun ca aspirina în prevenirea infarctului și accidentelor vasculare cerebrale. Ce au descoperit oamenii de știință

ȘTIINȚĂ
Medicamentul mai bun ca aspirina în prevenirea infarctului și accidentelor vasculare cerebrale. Ce au descoperit oamenii de știință
Medicamentul mai bun ca aspirina? / Foto: Nashville General Hospital

O descoperire recentă prezentată la Congresul European de Cardiologie de la Madrid ar putea schimba complet modul în care pacienții cu boli de inimă sunt tratați.

Un studiu internațional a demonstrat că clopidogrel, un medicament anticoagulant prescris frecvent, oferă o protecție mai bună împotriva infarcturilor și accidentelor vasculare cerebrale decât aspirina, fără a crește riscul de sângerări majore.

Analiza a inclus aproape 29.000 de pacienți cu boală coronariană (CAD) și a arătat că riscul de evenimente cardiovasculare severe, inclusiv infarct, accident vascular cerebral sau deces de cauză cardiovasculară, a fost cu 14% mai mic la pacienții care au luat clopidogrel comparativ cu cei care au folosit aspirină, scrie The Guardian.

Vezi și:
Legătura ascunsă dintre stomac și creier care ar putea influența sănătatea mintală. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
O nouă descoperire rescrie teoria evoluției dinozaurilor. Ce au aflat oamenii de știință

Rezultatele s-au menținut chiar și în cazul pacienților cu caracteristici clinice care ar putea reduce răspunsul la clopidogrel, sugerând că beneficiile medicamentului sunt aplicabile unei game largi de pacienți.

Există o provocare în recomandarea clasică a aspirinei

Până în prezent, aspirina a fost recomandată pe termen lung pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare, datorită efectului său de subțiere a sângelui.

Cu toate acestea, dovezile privind eficiența și siguranța administrării pe termen lung erau limitate. Studiul prezentat în Lancet sugerează că clopidogrel ar putea deveni alternativa preferată pentru tratamentul pe termen lung al pacienților cu CAD stabilă.

Importanța acestei descoperiri este majoră, având în vedere că boala coronariană este cea mai frecventă afecțiune cardiovasculară și una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global.

În prezent, peste 300 de milioane de persoane trăiesc cu această afecțiune, inclusiv 2,3 milioane doar în Marea Britanie.

Ce impact va avea asupra practicii medicale și al ghidurilor internaționale

Datorită disponibilității și a costului accesibil, clopidogrel ar putea fi adoptat pe scară largă în practica clinică.

Echipa de cercetători, provenind din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia, subliniază că aceste rezultate ar putea determina actualizarea ghidurilor medicale la nivel global.

Pacienții care au suferit intervenții precum implantarea de stent sau sindrom coronarian acut pot beneficia, de asemenea, de această terapie.

Prof. Bryan Williams, ofițer științific și medical la British Heart Foundation, a declarat că descoperirea este una semnificativă: „Aceste rezultate ar putea schimba medicamentele prescrise pentru prevenirea infarctului sau a accidentului vascular cerebral, oferind beneficii fără creșterea riscului de sângerări majore”.

Studiul subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare privind eficiența costurilor și studii populaționale mai ample, pentru a sprijini schimbarea standardelor de tratament, dar oferă deja dovezi solide că clopidogrel poate deveni opțiunea de primă alegere pentru pacienții cu boli coronariene.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Când este prima vacanţă a elevilor, în această toamnă? Şcolarii vor sta acasă o săptămână
Când este prima vacanţă a elevilor, în această toamnă? Şcolarii vor sta acasă o săptămână
Tichete de 18.500 de lei pentru românii cu mașini vechi. Cum funcționează noul program Rabla menit să te ajute să-ți schimba mașina
Tichete de 18.500 de lei pentru românii cu mașini vechi. Cum funcționează noul program Rabla menit să te ajute să-ți schimba mașina
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Revista presei
Adevarul
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!