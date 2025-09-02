Medicamentul mai bun ca aspirina în prevenirea infarctului și accidentelor vasculare cerebrale. Ce au descoperit oamenii de știință

O descoperire recentă prezentată la Congresul European de Cardiologie de la Madrid ar putea schimba complet modul în care pacienții cu boli de inimă sunt tratați.

Un studiu internațional a demonstrat că clopidogrel, un medicament anticoagulant prescris frecvent, oferă o protecție mai bună împotriva infarcturilor și accidentelor vasculare cerebrale decât aspirina, fără a crește riscul de sângerări majore.

Analiza a inclus aproape 29.000 de pacienți cu boală coronariană (CAD) și a arătat că riscul de evenimente cardiovasculare severe, inclusiv infarct, accident vascular cerebral sau deces de cauză cardiovasculară, a fost cu 14% mai mic la pacienții care au luat clopidogrel comparativ cu cei care au folosit aspirină, scrie The Guardian.

Rezultatele s-au menținut chiar și în cazul pacienților cu caracteristici clinice care ar putea reduce răspunsul la clopidogrel, sugerând că beneficiile medicamentului sunt aplicabile unei game largi de pacienți.

Există o provocare în recomandarea clasică a aspirinei

Până în prezent, aspirina a fost recomandată pe termen lung pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare, datorită efectului său de subțiere a sângelui.

Cu toate acestea, dovezile privind eficiența și siguranța administrării pe termen lung erau limitate. Studiul prezentat în Lancet sugerează că clopidogrel ar putea deveni alternativa preferată pentru tratamentul pe termen lung al pacienților cu CAD stabilă.

Importanța acestei descoperiri este majoră, având în vedere că boala coronariană este cea mai frecventă afecțiune cardiovasculară și una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global.

În prezent, peste 300 de milioane de persoane trăiesc cu această afecțiune, inclusiv 2,3 milioane doar în Marea Britanie.

Ce impact va avea asupra practicii medicale și al ghidurilor internaționale

Datorită disponibilității și a costului accesibil, clopidogrel ar putea fi adoptat pe scară largă în practica clinică.

Echipa de cercetători, provenind din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia, subliniază că aceste rezultate ar putea determina actualizarea ghidurilor medicale la nivel global.

Pacienții care au suferit intervenții precum implantarea de stent sau sindrom coronarian acut pot beneficia, de asemenea, de această terapie.

Prof. Bryan Williams, ofițer științific și medical la British Heart Foundation, a declarat că descoperirea este una semnificativă: „Aceste rezultate ar putea schimba medicamentele prescrise pentru prevenirea infarctului sau a accidentului vascular cerebral, oferind beneficii fără creșterea riscului de sângerări majore”.

Studiul subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare privind eficiența costurilor și studii populaționale mai ample, pentru a sprijini schimbarea standardelor de tratament, dar oferă deja dovezi solide că clopidogrel poate deveni opțiunea de primă alegere pentru pacienții cu boli coronariene.