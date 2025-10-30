Mașini second-hand în România, la ce trebuie să fii atent. România rămâne printre cele mai netransparente piețe auto din Europa

Piața mașinilor second-hand din România continuă să fie una dintre cele mai riscante din Europa pentru cumpărători. Conform celui mai recent indice de transparență carVertical, țara noastră se menține, pentru al doilea an consecutiv, pe locul 22 din 25, la mare distanță de piețele vestice, unde fraudele sunt mai rar întâlnite.

Problemele majore rămân aceleași: modificarea kilometrajului și ascunderea daunelor. Iar tendințele sunt îngrijorătoare — în 2025, fraudele cu odometrul au crescut față de anul precedent, iar tot mai multe vehicule second-hand aduse din străinătate ajung pe piață cu istoricul „curățat”.

Kilometrajul dat înapoi, un fenomen care se accentuează

Conform datelor carVertical, 7,5% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul modificat, în creștere față de 6,9% în 2024. În medie, valorile au fost reduse cu 95.100 km, o diferență semnificativă care poate înșela ușor un cumpărător neavizat.

„Mașinile cu un kilometraj ridicat sunt mai greu de vândut, așa că vânzătorii necinstiți reduc kilometrajul pentru a face vehiculul mai atractiv și pentru a obține un profit mai mare”, explică Matas Buzelis, expert auto în cadrul carVertical.

Piața românească este dominată de vehicule importate – 60,7% dintre mașinile verificate provin din alte țări. Acestea sunt și cele mai expuse la falsificarea istoricului. Din cauza lipsei unui sistem european unitar de raportare, multe informații despre kilometraj sau daune nu sunt digitalizate sau nu circulă între statele membre. Rezultatul? O mașină cu 300.000 km parcurși în Germania poate fi revândută în România cu „doar” 150.000 km, fără nicio urmă de verificare.

În plus, 58,2% dintre mașinile analizate aveau înregistrări de daune, comparativ cu 57,8% în 2024. Valoarea medie estimată a reparațiilor a crescut ușor, ajungând la 3.300 de euro. Vârsta medie a vehiculelor a urcat la 10,2 ani, semn că românii caută tot mai des mașini mai vechi și mai accesibile, dar implicit și mai riscante.

Vestul Europei domină topul transparenței

Studiul carVertical arată un contrast puternic între estul și vestul continentului. Regatul Unit rămâne pe primul loc în clasamentul transparenței — doar 2,3% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat, iar 17% aveau înregistrări de daune.

Succesul britanic se datorează unui factor cheie: piața locală se bazează aproape exclusiv pe vehicule interne, cu doar 2,3% din mașini provenind din importuri. Astfel, riscurile de falsificare a istoricului scad considerabil.

Pe locurile următoare se află Italia, Germania, Elveția și Franța, toate caracterizate printr-un grad ridicat de digitalizare, nivel de trai crescut și acces facil la baze de date publice privind istoricul vehiculelor.

La polul opus, țările din Europa de Est continuă să ocupe ultimele poziții în topul transparenței. Ucraina este pe ultimul loc (25), urmată de Letonia, Lituania, România și Estonia. Toate aceste piețe au în comun un procent ridicat de mașini importate, flote auto îmbătrânite și o prezență majoră a fraudelor cu kilometrajul.

„În Europa de Est, multe mașini sunt cumpărate din alte țări după o utilizare intensă. Vânzătorii reduc kilometrajul, repară superficial daunele și le revând pentru profit. În final, cumpărătorul ajunge să plătească mai mult pentru întreținere decât ar fi dat pe o mașină transparentă”, afirmă Buzelis.

România, blocată între lipsa datelor și cultura neîncrederii

România se află într-o zonă gri a pieței europene. Deși cumpărătorii devin tot mai atenți, frauda persistă din cauza lipsei unei infrastructuri digitale coerente și a slabei colaborări între state.

„Circulația transfrontalieră a mașinilor second-hand este foarte dificil de urmărit. Țările nu fac întotdeauna schimb de date despre vehicule, iar multe înregistrări nu sunt digitalizate. De aceea, o parte din istoricul real al mașinilor rămâne invizibil”, subliniază expertul carVertical.

În prezent, România nu dispune de o bază de date publică unificată care să includă informații despre kilometraj, reparații și accidente. Lipsa de transparență îi face pe cumpărători vulnerabili, iar piața devine un teren fertil pentru intermediarii care manipulează informațiile.

Pe fondul acestor probleme, românii se bazează tot mai mult pe servicii de verificare a istoricului, precum cele oferite de carVertical, care procesează anual milioane de rapoarte din peste 900 de baze de date internaționale. Acestea provin de la autorități, instituții financiare și platforme auto, oferind o imagine mai clară asupra trecutului unui vehicul.

Totuși, soluția reală ar trebui să vină dinspre stat și dintr-o armonizare la nivel european a standardelor de raportare. Doar astfel s-ar putea reduce frauda sistemică și ar crește încrederea pe piața auto.

Concluzie: o piață care are nevoie de reguli mai stricte

România se menține pe locul 22 în Indicele de transparență carVertical 2025, fără progrese notabile față de anul precedent. Cu aproape 8% dintre mașini având kilometrajul modificat și peste jumătate cu daune ascunse, țara noastră rămâne o piață cu risc ridicat pentru cumpărătorii de mașini rulate.

Până când autoritățile nu vor implementa un sistem coerent de monitorizare a istoricului vehiculelor și nu vor stimula un comportament corect în comerțul auto, România va rămâne prinsă într-un cerc vicios al neîncrederii și al fraudelor.

Piața mașinilor second-hand nu este doar o problemă economică, ci și una de siguranță publică: fiecare kilometru „șters” dintr-un odometru poate ascunde un istoric de defecțiuni, accidente sau uzură care pun în pericol șoferii și pasagerii. Iar până la o schimbare reală, singura protecție a cumpărătorilor rămâne verificarea atentă și independentă a oricărui vehicul înainte de achiziție.