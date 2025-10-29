Garanția la o mașină nouă sau second hand cumpărată în România, mult mai utilă. Ce defecțiuni repari gratis, conform unui nou proiect de lege

Un nou proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat ar putea schimba radical modul în care funcționează garanțiile auto în România. Inițiativa vizează eliminarea clauzelor prin care producătorii, importatorii sau dealerii exclud din garanție defecțiunile esențiale care afectează siguranța rutieră. Practic, dacă proiectul devine lege, defecțiunile critice – precum cele de frânare, direcție, airbaguri sau răcire a motorului – vor trebui remediate gratuit, indiferent de prevederile contractuale.

Această modificare are scopul de a proteja cumpărătorii de mașini noi și second hand, care se confruntă adesea cu refuzuri din partea dealerilor pe motiv că anumite piese nu sunt „acoperite” de garanție. Proiectul urmărește să impună o abordare unitară și să alinieze legislația românească la standardele europene privind siguranța vehiculelor și drepturile consumatorilor.

Ce defecțiuni vor trebui reparate gratuit

Proiectul de lege stabilește o listă clară de sisteme și componente care nu mai pot fi excluse din garanție. Printre acestea se numără:

sistemul de frânare (pompa de frână, etrieri, conducte, pierderi de lichid de frână);

sistemul de direcție și elementele conexe (coloană, casetă, bielete, servodirecție);

sistemele de protecție a pasagerilor (airbaguri, centuri de siguranță, pretensionatoare);

șasiul, lonjeroanele și alte elemente portante ale caroseriei;

sistemul de răcire al motorului (radiator, pompă de apă, conducte, pierderi de lichid de răcire);

instalația de climatizare, în ceea ce privește etanșeitatea circuitului și pierderea agentului frigorific;

orice altă defecțiune care, potrivit unei expertize tehnice, compromite siguranța circulației sau poate cauza avarii grave motorului ori afecta sănătatea pasagerilor.

Indiferent dacă vehiculul este nou sau second hand, cumpărat de la un dealer român sau străin, garanția va trebui să acopere aceste defecțiuni fără niciun cost pentru proprietar. Reparațiile vor fi efectuate în service-uri autorizate, iar consumatorul va avea dreptul să aleagă unde își duce mașina – fie în unitățile proprii ale dealerului, fie în rețele partenere acreditate.

Drepturile consumatorilor și obligațiile dealerilor

Proiectul interzice expres clauzele contractuale prin care se încearcă excluderea acestor defecțiuni din garanție. În caz contrar, astfel de clauze vor fi considerate nule de drept. Dealerii, importatorii și producătorii vor fi obligați să suporte integral costurile pentru manoperă, piese și materiale.

Mai mult, aceștia vor fi obligați să informeze în scris cumpărătorul, la momentul achiziției, cu privire la drepturile sale și la lista completă de defecte acoperite. Service-urile partenere vor trebui să respecte aceleași standarde de calitate și siguranță ca unitățile proprii ale producătorului.

Nerespectarea acestor obligații va fi sancționată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) cu amenzi cuprinse între 50.000 și 200.000 de lei. În caz de recidivă, autoritatea va putea suspenda temporar activitatea de vânzare a vehiculelor până la remedierea situației.

Când se consideră o mașină „neconformă” și cum se aplică legea

Proiectul stabilește că un vehicul este neconform dacă nu îndeplinește cerințele de calitate, funcționalitate și siguranță pe care un consumator le poate aștepta în mod rezonabil. Aici se includ nu doar defectele tehnice majore, ci și orice alte neconformități care împiedică utilizarea normală a mașinii.

Conform Directivei (UE) 2019/771, dacă o defecțiune apare în termen de 12 luni de la livrare, se prezumă că problema exista deja la momentul vânzării, cu excepția cazurilor dovedite contrar printr-o expertiză tehnică. În acest interval, consumatorul are dreptul să solicite gratuit repararea sau înlocuirea vehiculului, reducerea prețului sau chiar rezoluțiunea contractului, dacă remedierea nu este posibilă într-un termen rezonabil.

Scopul proiectului este eliminarea ambiguităților legate de garanțiile comerciale și consolidarea protecției cumpărătorilor. Prin aceste modificări, statul român încearcă să descurajeze practicile abuzive și să impună o responsabilitate reală producătorilor și dealerilor pentru siguranța rutieră.

Ce urmează până la aplicarea efectivă

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicare. Dacă inițiativa va trece de toate etapele legislative, cumpărătorii de autoturisme din România – noi sau second hand – vor beneficia de una dintre cele mai clare și avantajoase forme de garanție auto din Europa.