Mașina Porsche 904 revine într-o versiune modernă: Legenda anilor ’60, readusă la viață

Startup-ul olandez Aerfal Automotive pregătește un restomod spectaculos, inspirat de clasicul Porsche 904, bazat pe platforma 914 și cu un motor flat-eight de 400 CP.

Puține mașini au reușit să surprindă spiritul epocii de aur a motorsportului la fel de intens precum Porsche-urile din anii ’60.

Printre ele, Carrera GTS, cunoscută mai ales sub numele de cod intern 904,rămâne un simbol al echilibrului dintre designul pur și performanța competițională.

Acum, la șase decenii distanță, o echipă din Țările de Jos își propune să readucă acest model pe șosele, reinterpretat pentru era modernă, scrie CarScoops.

Aerfal Automotive reinventează 904 pe baza Porsche 914

Fondată de Daniel Robledo, compania Aerfal Automotive a prezentat un proiect ambițios: un restomod inspirat direct din 904, dar construit pe baza platformei Porsche 914, mult mai accesibilă.

Între 1969 și 1974, modelul 914 a fost produs în aproape 120.000 de unități, ceea ce îl face o bază practică pentru o reinterpretare a legendarului 904, dintre care s-au fabricat doar 106 exemplare de omologare între 1964 și 1965.

Designul este semnat de francezul Alan Derosier, cunoscut pentru proiecte precum supercarul Kiska APG-1 și off-roaderul de lux Marsien, în timp ce partea de modelare digitală a fost realizată de artistul CGI Antoine Brigot.

Exteriorul păstrează liniile elegante și proporțiile originale ale 904, dar primește detalii actualizate precum prize de aer redesenate, faruri LED și jante retro modernizate.

Accesul în cabină este facilitat de un sistem ingenios al ușilor, care se deschid împreună cu porțiuni mari din plafon.

Interiorul îmbină minimalismul analogic cu materiale premium precum pielea și titanul, evocând atmosfera autentică a anilor ’60.

Motor flat-eight și tehnologie de top pentru o legendă renăscută

Noul model nu se rezumă doar la un exercițiu de design. Aerfal plănuiește să readucă la viață un motor flat-eight, moștenitor spiritual al celui folosit pe 904 de competiție.

Propulsorul va fi răcit cu aer, aspirat natural și va crește de la 2.0 litri la 4.0 litri, dezvoltând aproximativ 400 CP. Există chiar indicii privind o colaborare cu Cosworth pentru perfecționarea acestui motor.

Pentru a răspunde standardelor moderne de performanță și siguranță, șasiul va fi întărit de Multimatic, suspensia va fi dezvoltată de Tuthill, iar frânele și anvelopele vor fi furnizate de parteneri consacrați precum Brembo, Michelin și BBS.

Deocamdată, proiectul există doar sub forma unor randări digitale, dar Aerfal a confirmat planurile de a construi un prototip și de a deschide lista de precomenzi în curând.

Detaliile privind prețul, numărul de unități produse și livrările rămân necunoscute, însă interesul pasionaților este deja foarte ridicat.