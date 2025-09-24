Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 13:45
de Iulia Kelt

Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață

AUTO
Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață
Cum arată și ce știe să facă noul Porsche Cayenne electric / Foto: Porsche

Porsche pregătește lansarea versiunii electrice a SUV-ului Cayenne până la sfârșitul anului 2025, marcând o premieră în procesele sale de inginerie.

Constructorul german Porsche a reușit să reducă timpul de dezvoltare cu circa 20% prin eliminarea unei etape clasice de testare a prototipurilor, apelând la inteligență artificială și simulări digitale, scrie publicația EV.com.

Testare virtuală în locul prototipurilor clasice

Cayenne EV este primul model Porsche care a trecut direct din faza de validare digitală în producția de pre-serie. Inginerii au folosit simulări pe calculator, realitate virtuală și algoritmi de inteligență artificială pentru a evalua designul și performanța, înainte de a construi piese fizice.

Michael Steiner, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, a explicat că această abordare a permis reducerea substanțială a timpului și a resurselor folosite, evitând producția și distrugerea a peste 100 de vehicule de test.

Sascha Niesen, responsabil cu testarea la centrul de dezvoltare din Weissach, a spus că simulările au avut rol central, însă verificarea finală a rămas în sarcina specialiștilor pentru a garanta acuratețea rezultatelor.

De altfel, strategia evidențiază schimbarea direcției industriei auto către digitalizare, dar și importanța păstrării unei componente umane în validarea tehnologiilor.

Performanțe de încărcare, dar și opțiuni avansate pentru noul model Porsche Cayenne

Chiar dacă digitalizarea a accelerat procesul, Porsche a continuat să acorde prioritate testelor fizice în condiții extreme, în special pentru performanța încărcării.

Inginerii au verificat comportamentul bateriei atât la temperaturi foarte ridicate, cât și la valori negative, pentru a asigura menținerea vitezei de încărcare fără necesitatea precondiționării acumulatorului.

Cayenne EV va oferi o putere maximă de încărcare de 400 kW, ceea ce va permite alimentarea de la 10% la 80% în aproximativ 16 minute.

În plus, SUV-ul va dispune de o opțiune de încărcare wireless de până la 11 kW, disponibilă contra cost, prin instalarea unui pad special și a echipamentelor aferente. Sistemul promite o experiență de utilizare comodă, fără compromisuri la eficiență.

Noul model se bazează pe platforma de 800 de volți utilizată și de Macan electric, ceea ce îi conferă o poziție competitivă pe piața SUV-urilor electrice premium.

Concret, combinând încărcarea ultra-rapidă, soluțiile fără cablu și procesul inovator de dezvoltare, Porsche intenționează să transforme Cayenne EV într-un reper al segmentului său.

