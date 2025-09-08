Porsche 911 Turbo S 2026, primul model hibrid, mai rapid și mai puternic ca niciodată

Porsche a dezvăluit noul 911 Turbo S 2026, prima versiune hibridă a acestui model emblematic, disponibil în variantele Coupe și Cabriolet.

Noua generație combină performanțele extreme, manevrabilitatea superioară și tehnologia de ultimă generație, aducând totodată o ușoară creștere a greutății și a prețului, dar păstrând statutul de lider în segmentul supercarurilor pentru uz zilnic, scrie Carscoops.

Performanță hibridă și tehnologie de vârf pentru Porsche 911 Turbo S 2026

Noul 911 Turbo S integrează un motor flat-six twin-turbo de 3,6 litri, echipat cu două eTurbos și un motor electric incorporat în cutia de viteze cu dublu ambreiaj în opt trepte.

Sistemul combinat produce 701 cai putere și un cuplu maxim de 590 lb-ft între 2.300 și 6.000 rpm, oferind un plus de 61 de cai față de modelul precedent non-hibrid.

Configurația permite accelerația de la 0 la 96 km/h în doar 2,4 secunde și până la 200 km/h în 8,4 secunde, îmbunătățind timpii versiunii anterioare.

Greutatea automobilului a crescut cu 82 kg, însă Porsche Traction Management, sistemul de tracțiune integrală și suspensia activă electro-hidraulică compensează excelent, oferind agilitate și aderență remarcabile.

În testele de pe Nurburgring, un prototip a parcurs Nordschleife în 7:03,92 minute, cu 14 secunde mai rapid decât predecesorul. Difuzorul activ, aripa spate extensibilă și evacuarea sport din titan contribuie la răcire, stabilitate și un sunet caracteristic.

Interior exclusivist și opțiuni personalizate

Cabina păstrează designul standard al generației 992.2, dar este îmbogățită cu accente Turbonite pe volan, planșa de bord și centurile de siguranță, inserții din fibră de carbon și plafon Race-Tex.

Coupe-ul oferă scaune față reglabile în 18 moduri, în timp ce Cabriolet-ul este disponibil în configurație 2+2. Porsche pune accent pe personalizare prin programele Exclusive Manufactur și Paint to Sample, iar ceasul cronograf COSC Porsche Design completează experiența premium.

În Statele Unite, noul 911 Turbo S va fi disponibil din primăvara anului 2026, cu prețuri de pornire de 270.300 dolari pentru Coupe și 284.300 dolari pentru Cabriolet, fără taxe și livrare, în creștere cu aproximativ 31.000-32.000 dolari față de modelele anterioare.

Noul 911 Turbo S hibrid demonstrează că Porsche poate combina performanța extremă cu tehnologia inovatoare și luxul premium.

De la accelerație impresionantă și timpi record pe pistă, până la interior exclusivist și posibilități de personalizare, modelul 2026 ridică standardele în segmentul supercarurilor, consolidând Porsche drept un lider al inovației și performanței.