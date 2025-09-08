Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 12:01
de Iulia Kelt

Porsche 911 Turbo S 2026, primul model hibrid, mai rapid și mai puternic ca niciodată

AUTO
Porsche 911 Turbo S 2026, primul model hibrid, mai rapid și mai puternic ca niciodată
Porsche 911 Turbo S 2026, variantă hibridă / Foto: Porsche

Porsche a dezvăluit noul 911 Turbo S 2026, prima versiune hibridă a acestui model emblematic, disponibil în variantele Coupe și Cabriolet.

Noua generație combină performanțele extreme, manevrabilitatea superioară și tehnologia de ultimă generație, aducând totodată o ușoară creștere a greutății și a prețului, dar păstrând statutul de lider în segmentul supercarurilor pentru uz zilnic, scrie Carscoops.

Porsche 911 Turbo S 2026

Porsche 911 Turbo S 2026 / Foto: Porsche

Performanță hibridă și tehnologie de vârf pentru Porsche 911 Turbo S 2026

Noul 911 Turbo S integrează un motor flat-six twin-turbo de 3,6 litri, echipat cu două eTurbos și un motor electric incorporat în cutia de viteze cu dublu ambreiaj în opt trepte.

Vezi și:
SUV-ul electric accesibil care promite prețuri comparabile cu modelele pe benzină. Tot ceea ce știm despre Skoda Epiq
Cele mai ieftine mașini din 2025 care oferă valoare fără compromisuri

Sistemul combinat produce 701 cai putere și un cuplu maxim de 590 lb-ft între 2.300 și 6.000 rpm, oferind un plus de 61 de cai față de modelul precedent non-hibrid.

Configurația permite accelerația de la 0 la 96 km/h în doar 2,4 secunde și până la 200 km/h în 8,4 secunde, îmbunătățind timpii versiunii anterioare.

Greutatea automobilului a crescut cu 82 kg, însă Porsche Traction Management, sistemul de tracțiune integrală și suspensia activă electro-hidraulică compensează excelent, oferind agilitate și aderență remarcabile.

În testele de pe Nurburgring, un prototip a parcurs Nordschleife în 7:03,92 minute, cu 14 secunde mai rapid decât predecesorul. Difuzorul activ, aripa spate extensibilă și evacuarea sport din titan contribuie la răcire, stabilitate și un sunet caracteristic.

Porsche 911 Turbo S 2026

Porsche 911 Turbo S 2026 – interior / Foto: Porsche

Interior exclusivist și opțiuni personalizate

Cabina păstrează designul standard al generației 992.2, dar este îmbogățită cu accente Turbonite pe volan, planșa de bord și centurile de siguranță, inserții din fibră de carbon și plafon Race-Tex.

Coupe-ul oferă scaune față reglabile în 18 moduri, în timp ce Cabriolet-ul este disponibil în configurație 2+2. Porsche pune accent pe personalizare prin programele Exclusive Manufactur și Paint to Sample, iar ceasul cronograf COSC Porsche Design completează experiența premium.

În Statele Unite, noul 911 Turbo S va fi disponibil din primăvara anului 2026, cu prețuri de pornire de 270.300 dolari pentru Coupe și 284.300 dolari pentru Cabriolet, fără taxe și livrare, în creștere cu aproximativ 31.000-32.000 dolari față de modelele anterioare.

Noul 911 Turbo S hibrid demonstrează că Porsche poate combina performanța extremă cu tehnologia inovatoare și luxul premium.

De la accelerație impresionantă și timpi record pe pistă, până la interior exclusivist și posibilități de personalizare, modelul 2026 ridică standardele în segmentul supercarurilor, consolidând Porsche drept un lider al inovației și performanței.

Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară
Recomandări
Cât costă să-ți înscrii copilul la afterschool. Diferențe uriașe între școlile de stat și cele private
Cât costă să-ți înscrii copilul la afterschool. Diferențe uriașe între școlile de stat și cele private
Avertismentul DNSC despre atacurile cibernetice care nu sunt întotdeauna vizibile
Avertismentul DNSC despre atacurile cibernetice care nu sunt întotdeauna vizibile
Filmul Avatar: Calea Apei revine în cinematografe și pregătește terenul pentru continuarea Fire and Ash
Filmul Avatar: Calea Apei revine în cinematografe și pregătește terenul pentru continuarea Fire and Ash
Samsung pierde teren în piața telefoanelor pliabile, depășit de Huawei și Motorola
Samsung pierde teren în piața telefoanelor pliabile, depășit de Huawei și Motorola
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste”
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste”
O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei într-un fals fond de investiții
O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei într-un fals fond de investiții
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema
Probleme la Microsoft Azure după tăierea mai multor cabluri submarine în Marea Roșie
Probleme la Microsoft Azure după tăierea mai multor cabluri submarine în Marea Roșie
Revista presei
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Așternuturi ca la hotel: ce trebuie să pui în mașina de spălat pentru un plus de prospețime
Playtech Știri
Zodia cea mai afectată de eclipsa totală de lună din luna septembrie. Efectele karmice se vor simți ani la rând pentru acești nativi
Playtech Știri
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...