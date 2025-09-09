Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors

General Motors a depus o cerere de brevet pentru un sistem auto inovator care poate calcula un „scor de pensionare al șoferului”, menit să determine când un conducător auto ar putea să nu mai fie apt să conducă în siguranță.

Cererea de brevet, publicată sub numărul US 2025/0269857 A1, a fost depusă pe 25 februarie 2024 și publicată pe 28 august 2025 de către Oficiul de Brevete și Mărci din SUA (USPTO).

Trei ingineri din Michigan figurează ca inventatori: Michael John Aprile, Tetyana Wasko și Russel A. Patenaude, scrie GMAuthority.

Cum funcționează „scorul de pensionare al șoferului”

Sistemul propus de GM colectează și analizează date de la șofer și mașină pentru a determina capacitatea unei persoane de a conduce în condiții de siguranță.

În baza acestor informații, sistemul calculează un scor care reflectă performanța șoferului și îl plasează într-una dintre categoriile: „acceptabil”, „îndoielnic” sau „inacceptabil”.

Datele pot proveni atât din informații introduse manual, precum condițiile medicale ale șoferului, cât și din date automate colectate de sistem: timpi de reacție, postura la volan, viteza de condus sau abaterea de pe bandă.

În plus, senzorii mașinii, camerele și alte dispozitive de monitorizare contribuie la evaluarea generală.

Toate aceste informații sunt procesate de hardware-ul sistemului, care emite scorul final și indică nivelul de siguranță la volan.

În funcție de scor, un șofer poate primi recomandări: dacă scorul este ridicat, șoferul este considerat apt; un scor mediu poate indica necesitatea monitorizării mai atente; un scor scăzut sugerează că persoana nu mai ar trebui să conducă.

Sistemul poate urmări evoluția performanței șoferului în timp și poate genera rapoarte cu recomandări personalizate, oferind o abordare măsurabilă pentru decizia dificilă de a renunța la condus.

Aplicații și implicații pentru siguranța rutieră

Pe lângă evaluarea șoferilor mai în vârstă, sistemul ar putea fi utilizat pentru monitorizarea altor probleme, cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau distragerea atenției la volan.

Scopul final este de a crește siguranța rutieră și de a oferi un instrument obiectiv pentru decizii dificile privind continuarea condusului.

Inovația GM ridică însă întrebări etice și sociale: cât de mult ar trebui un sistem să decidă pentru un individ? Cum vor reacționa șoferii în fața unui verdict „inacceptabil”?

Totuși, prin oferirea unor date concrete și recomandări personalizate, tehnologia ar putea contribui semnificativ la prevenirea accidentelor cauzate de scăderea capacității de conducere.

Pe măsură ce industria auto avansează către mașini tot mai inteligente, astfel de sisteme de evaluare ar putea deveni standard, oferind siguranță sporită și reducând riscurile asociate cu șoferii care își pierd reflexele sau aptitudinile odată cu înaintarea în vârstă.