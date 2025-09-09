Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 14:49
de Iulia Kelt

Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors

AUTO
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
Mașina care te anunță că ai îmbătrânit / Foto: Sarasota Herald-Tribune

General Motors a depus o cerere de brevet pentru un sistem auto inovator care poate calcula un „scor de pensionare al șoferului”, menit să determine când un conducător auto ar putea să nu mai fie apt să conducă în siguranță.

Cererea de brevet, publicată sub numărul US 2025/0269857 A1, a fost depusă pe 25 februarie 2024 și publicată pe 28 august 2025 de către Oficiul de Brevete și Mărci din SUA (USPTO).

Trei ingineri din Michigan figurează ca inventatori: Michael John Aprile, Tetyana Wasko și Russel A. Patenaude, scrie GMAuthority.

Vezi și:
Cine sunt cu adevărat șoferii mai periculoși, femeile sau bărbații? Un studiu are răspunsul la această întrebare
Dai volumul muzicii la minim ca să te poți concentra mai bine când conduci? Specialiștii au explicat gestul

Cum funcționează „scorul de pensionare al șoferului”

Sistemul propus de GM colectează și analizează date de la șofer și mașină pentru a determina capacitatea unei persoane de a conduce în condiții de siguranță.

În baza acestor informații, sistemul calculează un scor care reflectă performanța șoferului și îl plasează într-una dintre categoriile: „acceptabil”, „îndoielnic” sau „inacceptabil”.

Datele pot proveni atât din informații introduse manual, precum condițiile medicale ale șoferului, cât și din date automate colectate de sistem: timpi de reacție, postura la volan, viteza de condus sau abaterea de pe bandă.

În plus, senzorii mașinii, camerele și alte dispozitive de monitorizare contribuie la evaluarea generală.

Toate aceste informații sunt procesate de hardware-ul sistemului, care emite scorul final și indică nivelul de siguranță la volan.

În funcție de scor, un șofer poate primi recomandări: dacă scorul este ridicat, șoferul este considerat apt; un scor mediu poate indica necesitatea monitorizării mai atente; un scor scăzut sugerează că persoana nu mai ar trebui să conducă.

Sistemul poate urmări evoluția performanței șoferului în timp și poate genera rapoarte cu recomandări personalizate, oferind o abordare măsurabilă pentru decizia dificilă de a renunța la condus.

Aplicații și implicații pentru siguranța rutieră

Pe lângă evaluarea șoferilor mai în vârstă, sistemul ar putea fi utilizat pentru monitorizarea altor probleme, cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau distragerea atenției la volan.

Scopul final este de a crește siguranța rutieră și de a oferi un instrument obiectiv pentru decizii dificile privind continuarea condusului.

Inovația GM ridică însă întrebări etice și sociale: cât de mult ar trebui un sistem să decidă pentru un individ? Cum vor reacționa șoferii în fața unui verdict „inacceptabil”?

Totuși, prin oferirea unor date concrete și recomandări personalizate, tehnologia ar putea contribui semnificativ la prevenirea accidentelor cauzate de scăderea capacității de conducere.

Pe măsură ce industria auto avansează către mașini tot mai inteligente, astfel de sisteme de evaluare ar putea deveni standard, oferind siguranță sporită și reducând riscurile asociate cu șoferii care își pierd reflexele sau aptitudinile odată cu înaintarea în vârstă.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...