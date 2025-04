Mark Zuckerberg și Elon Musk, ironizați la ei acasă: O farsă tech care a dat pe spate autoritățile

Un weekend liniștit de primăvară s-a transformat rapid într-un spectacol de neuitat pentru locuitorii din Palo Alto, Menlo Park și Redwood City. În locul obișnuitelor instrucțiuni „walk” sau „wait” difuzate de semnalele audio pentru pietoni, vocile familiare ale unor „versiuni” ironice ale lui Elon Musk și Mark Zuckerberg au început să le ureze bun venit trecătorilor, să le ofere Cybertruck-uri sau să le explice subtil cum AI-ul va prelua complet realitatea conștientă. Nu era o campanie publicitară, ci o farsă elaborată, cu accente satirice, care i-a pus pe jar pe oficialii locali.

Semnalele audio de la cel puțin 22 de intersecții din inima Silicon Valley au fost deturnate în cel mai high-tech mod cu putință, pentru a reda mesaje false, inspirate de două dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale lumii tehnologice moderne: Elon Musk și Mark Zuckerberg. Într-un tărâm al inovației digitale, unde ideile năstrușnice se nasc zilnic, de data asta gluma a depășit granițele laboratorului de programare și a pășit literalmente în stradă, scrie BBC.

Farsa a început să fie sesizată de pietoni începând de vineri seara, în special în zonele apropiate de campusul Meta din Menlo Park și de operațiunile Tesla din Palo Alto. În loc să audă clasicele instrucțiuni de traversare, oamenii au început să audă voci sintetizate care imitau aproape perfect timbrul vocal al celor doi miliardari.

Mesajele, înregistrate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, aveau un ton clar satiric. O replică atribuită lui Musk spunea cu entuziasm: „Dacă vrei să fim prieteni, îți dau un Cybertruck. Băieții de la SpaceX sunt deja în drum spre tine!” Alt mesaj, tot în „vocea” sa, reflecta o ironie amară: „Știți, se spune că banii nu pot cumpăra fericirea… și cred că e adevărat. Dumnezeu mai știe cât am încercat”.

Pe de altă parte, imitatorul lui Zuckerberg și-a început mesajul cu o prezentare sobră, urmată de o diatribă pseudo-futuristă despre AI: „Bună. Sunt Mark. Cei care trăiesc cu adevărat îmi spun The Zuck. Introducem AI-ul în fiecare fațetă a experienței tale conștiente. Nu-ți face griji. Totul e sub control”.

Glumele au circulat rapid pe rețelele sociale, însoțite de clipuri video filmate chiar în timp ce vocile bizare răsunau din boxele amplasate pe stâlpii de semafor. Utilizatorii de pe Reddit, TikTok și X (fostul Twitter) au amplificat imediat fenomenul, întrebându-se dacă nu cumva avem de-a face cu o campanie de marketing criptată sau cu o demonstrație publică de deepfake.

Departe de a fi amuzați, oficialii locali din orașele afectate au tratat incidentul ca pe un atac serios la infrastructura urbană. Pedro Quintana, purtător de cuvânt al Departamentului de Transport din California, a declarat că aproximativ 10 treceri din Menlo Park și Palo Alto au fost afectate și că toate au fost trecute pe sistem de temporizare, cu butoanele audio dezactivate.

„Când am primit primele sesizări, am crezut că este vorba de o defecțiune minoră. Dar după ce am analizat mesajele, ne-am dat seama că cineva a modificat intenționat sistemele. Este un caz clar de acces neautorizat”, a explicat Quintana.