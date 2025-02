Mark Zuckerberg, lovit de melancolie. De ce a „dezgropat” o postare din 2016 de pe Facebook, vestea mult așteptată de fani

Mark Zuckerberg a surprins comunitatea online prin repostarea unei postări din 2016, în care își exprima pasiunea pentru seria de jocuri Civilization. Contextul acestei „reînvieri” nostalgice este anunțul oficial conform căruia Sid Meier’s Civilization VII va fi lansat în realitate virtuală pe dispozitivele Quest 3 și 3S în primăvara acestui an.

CEO-ul Meta, un fan declarat al seriei Civilization, a folosit această ocazie pentru a-și reafirma entuziasmul față de noul titlu, declarând pe Facebook: „Civ VII coming to Quest this spring. Still just as pumped.” (Civ VII vine pe Quest în această primăvară. Sunt la fel de entuziasmat.) Astfel, el a readus în atenția publicului postarea sa din 22 octombrie 2016, în care povestea cum jocul Civilization VI l-a fascinat și l-a inspirat încă din adolescență.

Mark Zuckerberg și legătura sa specială cu Civilization

Zuckerberg nu este doar un jucător ocazional al seriei Civilization, ci un fan înrăit, care a petrecut mii de ore în universul creat de Sid Meier. În 2016, când Civilization VI a fost lansat, el împărtășea entuziasmul său pe Facebook, scriind: „I’ve been playing Civilization since middle school. It’s my favorite strategy game and one of the reasons I got into engineering. Today Civ VI is finally out, so this weekend Beast and I will be sitting here until I beat it on deity.” (Joc Civilization de când eram în gimnaziu. Este jocul meu de strategie preferat și unul dintre motivele pentru care am intrat în inginerie. Astăzi, Civ VI a fost lansat în sfârșit, așa că în acest weekend Beast și cu mine vom sta aici până când îl voi învinge la nivel deity.)

Pasiunea sa pentru Civilization nu s-a diminuat în anii următori. Într-un interviu recent, Zuckerberg a mărturisit că a jucat peste 1.000 de ore, iar soția sa a fost șocată când a descoperit acest detaliu pe contul său de Steam. Mai mult, el a afirmat că este aproape de nivelul de grandmaster și că ar fi surprins dacă cineva l-ar putea învinge. În trecut, a sugerat chiar că ar putea face un stream pe Twitch pentru a-și demonstra abilitățile.

Civilization VII VR, un nou pas pentru franciză

Sid Meier’s Civilization VII a fost anunțat oficial în cadrul Civ World Summit și urmează să fie lansat în primăvara anului 2025. De această dată, jocul vine cu o noutate majoră: o versiune VR exclusivă pentru Quest 3 și 3S. Dezvoltată de PlaySide Studios, versiunea VR transformă gameplay-ul clasic într-o experiență interactivă, unde jucătorii vor putea gestiona civilizațiile dintr-o perspectivă inedită.

În această versiune, jucătorii vor putea alege între două moduri de joc:

Realitate mixtă (MR) – unde jocul este proiectat peste mediul real al utilizatorului, permițându-i să interacționeze cu elementele jocului direct din spațiul său fizic.

– unde jocul este proiectat peste mediul real al utilizatorului, permițându-i să interacționeze cu elementele jocului direct din spațiul său fizic. Realitate virtuală completă (VR) – unde utilizatorul este complet imersat într-un mediu digital, putând observa imperiul său într-un stil vizual detaliat, adaptat epocii și liderului ales.

În plus, noua variantă VR introduce un spațiu special numit The Archives, un loc unde jucătorii pot revizita momente cheie din progresul lor, reprezentate prin diorame detaliate. Jocul va putea fi jucat atât în modul single-player, cât și în multiplayer cu până la trei jucători online.

Ce înseamnă acest anunț pentru viitorul gamingului VR?

Meta a demonstrat în repetate rânduri că investește masiv în realitatea virtuală și augmentată, iar includerea unei francize legendare precum Civilization în ecosistemul Quest este un semnal puternic că viitorul gamingului VR devine din ce în ce mai promițător. Acest anunț vine în contextul în care Zuckerberg încearcă să repoziționeze Meta ca un jucător-cheie în industria VR, după încercările mai puțin reușite cu metaversul.

Reacția comunității de gaming a fost pozitivă, iar mulți fani se întreabă cum va influența realitatea virtuală mecanicile tradiționale ale seriei Civilization. În timp ce unele voci sunt sceptice cu privire la experiența VR într-un joc de strategie pe ture, altele consideră că aceasta ar putea aduce o nouă dimensiune interactivă, oferind o perspectivă diferită asupra gestionării unui imperiu digital.

Nostalgia lui Zuckerberg și impactul asupra Meta

Repostarea lui Zuckerberg nu este doar un gest nostalgic, ci și o strategie de marketing bine gândită. Prin asocierea cu Civilization VII VR, Meta își consolidează poziția în industria gamingului VR și atrage atenția asupra headset-ului Quest 3. De asemenea, faptul că Zuckerberg însuși este un fan al jocului adaugă un plus de autenticitate și creează o conexiune mai puternică cu comunitatea de gameri.

Într-un peisaj tehnologic în continuă schimbare, Zuckerberg pare să folosească pasiunea sa pentru Civilization nu doar ca pe un hobby personal, ci și ca pe un instrument pentru a promova direcția în care vrea să ducă Meta. Iar faptul că readuce în atenție o postare veche de aproape un deceniu subliniază cât de mult a influențat acest joc parcursul său profesional și strategia companiei pe care o conduce.

În concluzie, lansarea Civilization VII VR nu este doar o veste bună pentru fanii seriei, ci și un semn că realitatea virtuală devine un teren din ce în ce mai fertil pentru francizele consacrate. Rămâne de văzut dacă Zuckerberg își va duce la capăt promisiunea de a face un stream pe Twitch și dacă, așa cum afirmă, chiar este aproape de nivelul de grandmaster în Civilization.