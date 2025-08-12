Ultima ora
12 aug. 2025 | 11:49
de Badea Violeta

Inflația a sărit la 7,8% în iulie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Scumpirile la energie și alimente împing prețurile tot mai sus
Inflatia a urcat la 7,8% in iulie, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Liberalizarea prețurilor la energie electrică a declanșat un val de scumpiri, ducând inflația anuală la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Curentul s-a scumpit cu peste 60%, iar acest lucru a antrenat creșteri de preț în lanț, de la alimente și servicii, până la chirii și transport.

Creștere accelerată a inflației după liberalizarea prețurilor la energie

Potrivit datelor publicate marți, 12 august, de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns în iulie 2025 la 7,8%, în creștere de la 5,7% în iunie.

Principalul factor al acestei evoluții este liberalizarea prețurilor la energia electrică, intrată în vigoare la 1 iulie, care a condus la o scumpire de 62,97% a curentului electric.

Inflația lunară a fost de 2,68% în iulie față de iunie – cel mai ridicat ritm din aprilie 2022, când creșterea lunară ajunsese la 3,74%. Creșterile cele mai mari s-au înregistrat la mărfurile nealimentare (+8,18%), serviciile (+7,33%) și mărfurile alimentare (+7,67%).

Fructele, cafeaua și pâinea, printre produsele cu cele mai mari scumpiri

La alimente, fructele proaspete au avut cea mai mare creștere de preț, cu +39,74% într-un an, urmate de fructe și conserve din fructe (+27,92%), citrice (+17,32%) și alte legume și conserve de legume (+15,98%).

Prețul cafelei a crescut cu 13,05%, uleiul comestibil cu 10,05%, laptele de vacă cu 7,38%, margarina cu 6,63%, pâinea cu 6,43%, iar ouăle cu 5,7%. Băuturile alcoolice au urcat mai moderat – berea s-a scumpit cu 4,38%, iar vinul cu 4,94%.

În sectorul serviciilor, creșterile cele mai mari au fost înregistrate la transportul feroviar (+16,92%), igienă și cosmetică (+14,06%), servicii poștale (+12,15%), reparații auto (+11,06%), asistență medicală (+10,59%) și chirii (+8,49%). O masă la restaurant sau o cafea servită în oraș costă cu 8,38% mai mult decât anul trecut, iar transportul urban cu 7,09% mai mult.

Singurele ieftiniri: zahărul și cartofii

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, pe lângă energia electrică, creșteri semnificative s-au înregistrat la gaze și încălzire centrală (+34,44%), energie termică (+13,63%), tricotaje (+7,36%), tutun și țigări (+5,82%), detergenți (+5,21%) și medicamente (+2,93%).

Singurele scăderi de preț față de iulie 2024 au fost la zahăr (-3,08%) și cartofi (-2,38%). În sectorul serviciilor, tarifele la transportul aerian au scăzut cu 9,75%, la poștă și telecomunicații cu 1,49%, iar la serviciile telefonice cu 3,05%.

Comparativ cu luna iunie 2025, în iulie prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale serviciilor cu 1,01%, iar prețurile alimentelor cu 0,39%.

