Maria Bata, actriță româncă, pe marele ecran la Hollywood. Cum a ajuns într-un film cu parfum clasic și energie explozivă: „M-a cucerit imediat”. EXCLUSIV

Maria Bata, talentată actriță stabilită de câțiva ani în Statele Unite, apare într-un nou proiect cinematografic la Hollywood – Hollywood Grit, o producție intensă ce aduce pe marile ecrane o poveste cu parfum noir, îmbinată cu energia filmelor de acțiune din anii ’80. Românca joacă alături de nume sonore, precum Max Martini, cunoscut pentru aparițiile din Saving Private Ryan, 13 Hours, Tyrese Gibson, din Fast & Furious și Transformers, precum și Patrick Duffy, cu apariții în Dallas și Step by Step.

O declarație de dragoste pentru cinema-ul clasic

„Hollywood Grit” nu e doar un omagiu adus filmelor noir, e o coborâre direct în inima întunecată a Los Angelesului. Jazz-ul care se scurge prin cluburile pline de fum, străzile strălucind în neon și replicile care taie ca briciul conturează decorul perfect pentru o poveste în care familia, eșecul și ambiția devin arme și blesteme deopotrivă. Filmul vorbește despre măștile pe care le purtăm ca să rezistăm și despre adevărul amar că unele datorii vin cu preț pe viață.

Maria Bata, o actriță româncă, dar stabilit de ani buni în Statele Unite ale Americii o interpretează pe Melissa, o tânără care, deși lucrează într-un club de jazz, visează să ajunge pe marile scene și să strălucească sub lumina reflectoarelor.

„M-a cucerit imediat estetica filmului—jazz-ul, atmosfera misterioasă, decorurile autentice, atenția la detaliu. Mi-a plăcut ideea de a combina tensiunea filmelor noir cu energia alertă a anilor ’80. Este un mix rar și foarte ofertant pentru un actor”, declară Maria Bata.

Joacă alături de mari staruri ale cinematografiei

Premiera oficială a filmului a avut loc recent, pe 21 august, la Los Angeles. De asemenea, o zi mai târziu, „Hollywood Grit” a intrat și în cinematografele selecte din America. Maria Bata a lipsit, totuși, de la marele eveniment, având, în desfășurare, un alt proiect la New York.

Cu toate acestea, Maria Bata a vorbit cu drag despre colegii săi de platou, staruri internaționale, alături de care orice actor și-ar dori să lucreze. Astfel, despre Max Martini spune că „are o intensitate și o prezență scenică incredibilă, fiind foarte generos cu ceilalți actori”.

Pe de altă parte, Tyrese Gibson aduce în scenă un magnetism cum nu găsești altundeva. Cât despre Patrick Duffy acesta este „un gentleman al platoului, cu un umor extraordinar”.

Cine este Maria Bata

Maria Bata, acum actriță de succes în State, și-a început cariera în România, iar publicul a văzut-o în producții precum serialul de succes Las Fierbinți. Succesul la Hollywood, pe de altă parte, a venit o dată cu apariția în „Aboslution”, unde coleg de platou i-a fost chiar Steven Segal. A bifat apariții și în Palatul Pionierilor” (Pioneers’ Palace), Nimic despre dragoste” (Nothing About Love) și „Burnt Toast” – scurtmetraj ce i-a pus în valoare versatilitatea.

Acum, continuă să atragă atenția marilor producători și reușește să transmită publicului emoție cu fiecare apariție. Despre „Hollywood Grit”, ea a transmis un mesaj important.