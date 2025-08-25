Ultima ora
Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 14:29
de Vasile Andreea

Maria Bata, actriță româncă, pe marele ecran la Hollywood. Cum a ajuns într-un film cu parfum clasic și energie explozivă: „M-a cucerit imediat”. EXCLUSIV

Vedete și media
Maria Bata, actriță româncă, pe marele ecran la Hollywood. Cum a ajuns într-un film cu parfum clasic și energie explozivă: „M-a cucerit imediat”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Maria Bata, actrița româncă ce a cunoscut succesul la Hollywood.

Maria Bata, talentată actriță stabilită de câțiva ani în Statele Unite, apare într-un nou proiect cinematografic la Hollywood – Hollywood Grit, o producție intensă ce aduce pe marile ecrane o poveste cu parfum noir, îmbinată cu energia filmelor de acțiune din anii ’80. Românca joacă alături de nume sonore, precum Max Martini, cunoscut pentru aparițiile din Saving Private Ryan, 13 Hours, Tyrese Gibson, din Fast & Furious și Transformers, precum și Patrick Duffy, cu apariții în Dallas și Step by Step.

O declarație de dragoste pentru cinema-ul clasic

„Hollywood Grit” nu e doar un omagiu adus filmelor noir, e o coborâre direct în inima întunecată a Los Angelesului. Jazz-ul care se scurge prin cluburile pline de fum, străzile strălucind în neon și replicile care taie ca briciul conturează decorul perfect pentru o poveste în care familia, eșecul și ambiția devin arme și blesteme deopotrivă. Filmul vorbește despre măștile pe care le purtăm ca să rezistăm și despre adevărul amar că unele datorii vin cu preț pe viață.

Maria Bata, o actriță româncă, dar stabilit de ani buni în Statele Unite ale Americii o interpretează pe Melissa, o tânără care, deși lucrează într-un club de jazz, visează să ajunge pe marile scene și să strălucească sub lumina reflectoarelor.

Vezi și:
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cauza decesului

„M-a cucerit imediat estetica filmului—jazz-ul, atmosfera misterioasă, decorurile autentice, atenția la detaliu. Mi-a plăcut ideea de a combina tensiunea filmelor noir cu energia alertă a anilor ’80. Este un mix rar și foarte ofertant pentru un actor”, declară Maria Bata.

Joacă alături de mari staruri ale cinematografiei

Premiera oficială a filmului a avut loc recent, pe 21 august, la Los Angeles. De asemenea, o zi mai târziu, „Hollywood Grit” a intrat și în cinematografele selecte din America. Maria Bata a lipsit, totuși, de la marele eveniment, având, în desfășurare, un alt proiect la New York.

Cu toate acestea, Maria Bata a vorbit cu drag despre colegii săi de platou, staruri internaționale, alături de care orice actor și-ar dori să lucreze. Astfel, despre Max Martini spune că „are o intensitate și o prezență scenică incredibilă, fiind foarte generos cu ceilalți actori”.

Pe de altă parte, Tyrese Gibson aduce în scenă un magnetism cum nu găsești altundeva. Cât despre Patrick Duffy acesta este „un gentleman al platoului, cu un umor extraordinar”.

Cine este Maria Bata

Maria Bata, acum actriță de succes în State, și-a început cariera în România, iar publicul a văzut-o în producții precum serialul de succes Las Fierbinți.  Succesul la Hollywood, pe de altă parte, a venit o dată cu apariția în „Aboslution”, unde coleg de platou i-a fost chiar Steven Segal. A bifat apariții și în Palatul Pionierilor” (Pioneers’ Palace), Nimic despre dragoste” (Nothing About Love) și „Burnt Toast” – scurtmetraj ce i-a pus în valoare versatilitatea.

Acum, continuă să atragă atenția marilor producători și reușește să transmită publicului emoție cu fiecare apariție. Despre „Hollywood Grit”, ea a transmis un mesaj important.

„Le transmit spectatorilor să se lase purtați de talentul actorilor, de muzica și vibe-ul noir din această poveste intensă, unde fiecare promisiune are un preț și fiecare umbră ascunde un secret”, a încheiat Maria Bata.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Experimentul „X și 0 rotit” arată limitele GPT-5, modelul lăudat ca aproape uman
Experimentul „X și 0 rotit” arată limitele GPT-5, modelul lăudat ca aproape uman
Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei
Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei
Răsturnare de situație în cazul românului mort în Thassos. Soția lui nu crede că s-a înecat. Noi detalii despre ultimele sale clipe de viață
Răsturnare de situație în cazul românului mort în Thassos. Soția lui nu crede că s-a înecat. Noi detalii despre ultimele sale clipe de viață
Cum să configurezi VPN-ul gratuit din Opera pe desktop pentru confidențialitate maximă
Cum să configurezi VPN-ul gratuit din Opera pe desktop pentru confidențialitate maximă
Când începe facultatea în toamna lui 2025. Calendar an universitar 2025-2026
Când începe facultatea în toamna lui 2025. Calendar an universitar 2025-2026
Țara care inaugurează prima fermă complet autonomă: recolte de grâu cu 20% mai mari grație AI
Țara care inaugurează prima fermă complet autonomă: recolte de grâu cu 20% mai mari grație AI
Complicele turcului care a deschis focul în Centrul Vechi, reținut. Ce rol avea în atac
Complicele turcului care a deschis focul în Centrul Vechi, reținut. Ce rol avea în atac
Incident la Veneția: o gondolă s-a răsturnat, iar turiștii au căzut în apă VIDEO
Incident la Veneția: o gondolă s-a răsturnat, iar turiștii au căzut în apă VIDEO
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!