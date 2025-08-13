Danielle Spencer, îndrăgita actriță din „What’s Happening!!”, a murit la 60 de ani. Boala care i-a fost fatală

Lumea divertismentului american deplânge o pierdere majoră. Danielle Spencer, actrița care a adus la viață personajul memorabil Dee Thomas în popularul sitcom din anii ’70, „What’s Happening!!”, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul tragic a fost confirmat de un purtător de cuvânt al familiei pentru ABC News, punând capăt unei lupte îndelungate cu probleme de sănătate. Cauza decesului a fost o combinație de cancer gastric și un stop cardiac, o veste care a îndoliat o întreagă generație de fani.

Danielle Spencer, o carieră marcată de un rol iconic

Născută în 1965, Danielle Spencer a devenit un nume cunoscut în întreaga Americă datorită rolului său din sitcomul de succes difuzat de ABC. Ea a interpretat personajul Dee Thomas, sora mai mică a protagoniștilor, în 65 de episoade din serialul original, care urmărea viețile a trei adolescenți din cartierul Watts, Los Angeles. Carisma și talentul ei au captivat publicul, transformând-o într-o figură iubită de fanii producției. Ulterior, ea a revenit în rolul lui Dee Thomas și în continuarea serialului, „What’s Happening Now!”, apărând în alte 16 episoade.

Într-un interviu acordat în 2016 unui post TV local din Richmond, Virginia, actrița a rememorat cu emoție momentul care i-a schimbat viața. Ea a povestit că la vârsta de 9 ani a primit un telefon care o anunța că a câștigat rolul lui Dee:

„La o lună am primit un telefon și mi-au spus: ‘Zboară spre California. Ai obținut rolul.’ Și viața mea s-a schimbat”, spunea Spencer.

Ea a mărturisit că tatăl ei vitreg, Tim Pelt, a fost cel care a introdus-o în lumea actoriei, un gest care i-a deschis drumul spre celebritate.

Viața dincolo de platoul de filmare

După succesul fulminant din televiziune, viața lui Danielle Spencer a fost marcată de o serie de evenimente dramatice și decizii curajoase. În 1977, ea a supraviețuit unui accident rutier grav, în care tatăl ei vitreg și managerul său, Tim Pelt, și-a pierdut viața. După o recuperare dificilă, Spencer a ales să-și redirecționeze cariera, urmând o altă pasiune. În 1993, ea a obținut doctoratul în medicină veterinară, dedicându-și o mare parte din viață ajutorării animalelor.

Pe parcursul anilor, Danielle Spencer a luptat cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv o bătălie câștigată cu cancerul mamar. Ultima sa luptă, cea cu cancerul gastric, a fost însă mult mai dificilă și, din nefericire, i-a fost fatală.

Omagii emoționante din partea familiei

Vestea morții sale a adus un val de omagii și mesaje de condoleanțe. Sandra Jones, o prietenă apropiată și reprezentanta familiei, a transmis:

„Această moarte prematură este extrem de greu de procesat acum. Era o ființă dulce și blândă și va fi dorită foarte, foarte mult.”

Fratele ei mai mic, muzicianul de jazz Jeremy Pelt, a vorbit cu multă căldură despre ea. Într-un mesaj publicat pe Instagram, el a descris-o ca fiind mai mult decât o actriță:

„Mulți dintre voi o știați drept ‘Dee’, dar era mai mult decât o actriță. Era o prietenă, o mătușă pentru cei trei copii ai mei care o adorau, o fiică – și într-un fel, cea mai bună prietenă a mamei mele –, era medic veterinar, o persoană care a rămas pozitivă chiar și în cele mai întunecate zile ale luptei cu boala. Și era SORA mea și protectoarea mea.” Jeremy Pelt a adăugat că a fost „recunoscător” că a fost alături de ea în ultimele clipe și s-a declarat „devastat” de pierderea suferită, încheind mesajul cu un emoționant: „Te iubesc, pentru totdeauna.”

În 2014, Danielle Spencer s-a mutat din California în zona Richmond, Virginia, unde a locuit alături de mama sa, Cheryl Pelt.

Unul dintre cele mai mari momente de recunoaștere a carierei sale a venit în 2016, când a aflat că rolul său a fost inclus în Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană din Washington, D.C..