Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”

Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate:
Călătoriile aeriene, deși aduc bucuria de a explora noi destinații, vin adesea la pachet cu o provocare neașteptată: prețurile exorbitante din aeroporturi. O problemă persistentă, care pare să se agraveze, stârnește nemulțumirea tot mai multor pasageri. Tarifele pentru mâncare și băutură au atins un nou nivel, transformând o simplă gustare într-o cheltuială considerabilă, departe de bugetul unei persoane obișnuite.

Mâncare la preț de lux: Un fenomen global?

Discuțiile aprinse din mediul online reflectă frustrarea călătorilor. O simplă salată de pui de 250 de grame a devenit subiect de revoltă, având un preț de 62 de lei. Această situație a generat o serie de comentarii, în care pasagerii își exprimă uimirea și nemulțumirea față de politica de prețuri din aeroporturi.

Unul dintre comentarii subliniază diferența flagrantă de costuri dintre produsele vândute în aeroport și cele din afara lui:

„De banii ăștia iei doi pui, ce să vezi la rotisor chiar. Și ce crezi, mănâncă și vreo 3 persoane din el:)).”

„De banii ăia faci salată pe o săptămână acasă.”

Această reacție demonstrează că pasagerii sunt perfect conștienți de disproporția prețurilor și caută alternative mai accesibile, chiar dacă acestea nu sunt disponibile în incinta aeroportului.

Prețuri șocant de mari în comparație cu alte aeroporturi europene

Fenomenul prețurilor mari nu se limitează doar la mâncare. Un alt comentariu scoate în evidență costurile exagerate pentru produse de bază:

„Dar…să dai 33 lei pe un amărât de capucino și un croisant, să poți intra în spațiul de fumat sau 16 lei pe o apă plată la jumăte e de noaptea minții….”.

Astfel, chiar și o simplă sticlă de apă sau o cafea devine un lux nejustificat.

Pasagerii compară situația din aeroporturile românești cu cea din alte țări europene și ajung la o concluzie alarmantă:

„Prețurile sunt enorme, mult mai mari decât în alte aeroporturi din Europa.”

Un public captiv și lipsa alternativelor

Comentariul „’DEȘTEPT’ cine cumpără. Oricum sunt prețuri nesimțite” arată că unii consumatori consideră că decizia de a cumpăra este, într-un fel, responsabilă de menținerea acestor prețuri. Însă, realitatea este că pasagerii dintr-un aeroport formează un public captiv, cu opțiuni limitate. Odată ajunși dincolo de zona de securitate, singurele variante pentru o gustare sau o băutură sunt cele oferite de magazinele și restaurantele din incintă.

Lipsa alternativelor concurențiale creează un mediu propice pentru tarife exagerate. Fără concurență reală, operatorii economici pot stabili prețuri mult peste media pieței, bazându-se pe nevoia de bază a călătorilor de a mânca și a se hidrata.

În concluzie, prețurile tot mai mari din aeroporturi continuă să reprezinte o problemă majoră pentru pasageri. De la mâncare, la cafea și apă, costurile exagerate stârnesc o reacție de revoltă și subliniază nevoia de regândire a politicilor comerciale în aceste spații. Până atunci, se pare că o călătorie cu avionul va rămâne nu doar o experiență de transport, ci și o încercare a bugetului personal.

