Mamaia, perla Mării Negre în anii ’70, aduna turişti din toată Europa. Era mai ieftină ca Mediterana: „Plajele erau amenajate ca în filme. Salvamarii bronzați păzeau siguranța”

În anii ’70, Mamaia era considerată o bijuterie turistică a Europei de Est. Cu hoteluri moderne, plaje spectaculoase și o atmosferă cosmopolită, stațiunea atrăgea mii de turiști din Germania, Austria sau Scandinavia. Era mai ieftină decât Mediterana, dar oferea lux și servicii comparabile cu marile destinații occidentale.

Litoralul care cucerea Europa

La începutul anilor ’70, Mamaia nu era doar o stațiune românească, ci un simbol al turismului de elită din regiune. Proiectul ”Experimentul Litoral”, început în anii ’60, transformase zona într-o stațiune-parc de 70 de hectare, cu unul dintre cele mai mari ansambluri hoteliere din Europa vremii – 10.000 de locuri de cazare, promovate în broșuri tipărite în zece limbi.

Turiști din întreaga Europă veneau atrași de sloganul ”Mamaia – perla Mării Negre”. Era mai exotică decât Balticul și mai accesibilă ca Mediterana, dar oferea un amestec unic de confort occidental și autenticitate balcanică. Hotelul Internațional, cu 12 etaje, restaurant rotativ și piscină pe acoperiș, devenise bijuteria litoralului, primind actori celebri, sportivi și diplomați.

Viața pe plajă și serile de vară

Plajele din Mamaia anilor ’70 erau amenajate ”ca în filme”: șezlonguri colorate perfect aliniate, umbrele largi, baruri care serveau de la țuică cu suc de roșii până la cocktailuri exotice. Salvamarii bronzați vegheau la siguranța turiștilor, iar animatorii organizau concursuri și spectacole pe nisip.

Seara, promenada se transforma într-un bulevard cosmopolit. Nemți cu aparate foto Leica, suedezi în cămăși hawaiiene, italieni gesticulând energic se amestecau printre români, toți atrași de terasele unde se serveau mici cu muștar și bere rece. Restaurantul ”Cazino” era locul preferat pentru cine rafinate cu fructe de mare și vin Murfatlar, acompaniate de orchestre care cântau în mai multe limbi.

Un model turistic pentru întreaga țară

Succesul Mamaiei a inspirat dezvoltarea altor stațiuni de pe litoral, între 1967 și 1973: Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora și Costinești – fiecare cu specificul său.

Agențiile de turism din Europa vindeau ”pachetele Mamaia” ca pe cele mai căutate oferte ale verii. În acea perioadă, România era ”cool” pe harta turismului internațional. Mamaia reușea să rivalizeze cu stațiuni renumite precum Saint-Tropez, devenind pentru o vreme riviera Mării Negre.

Azi, când multe dintre acele hoteluri au rămas în ruină, e greu de imaginat efervescența și prestigiul de altădată, dar amintirea rămâne vie pentru cei care au trăit acei ani de glorie ai litoralului românesc.