07 aug. 2025 | 20:31
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii

Social
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Fostul club Bellagio, distrus de flăcări FOTO: Ziua de Constanța

Un incendiu puternic a izbucnit joi în stațiunea Mamaia, la clădirea unui fost club cunoscut, aflat chiar în centrul stațiunii. Fumul dens a fost vizibil de la mare distanță, inclusiv de pe plajă, unde turiștii au privit îngrijorați intervenția echipajelor de pompieri.

Pompierii au alimentat autospecialele direct din Lacul Siutghiol

Focul s-a manifestat violent, cu flăcări mari și degajări consistente de fum. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale ISU Dobrogea: Punctul Temporar de Stingere Tomis, Detașamentul Fripis (cu trei autospeciale cu apă și spumă), o autoscară, echipa de descarcerare și SMURD Mamaia, potrivit Ziua de Constanța. Pentru a putea stinge incendiul, pompierii au fost nevoiți să alimenteze autospecialele direct din Lacul Siutghiol.

Până în acest moment,nu au fost raportate victime, iar misiunea de stingere este încă în desfășurare. Din cauza intervenției, traficul rutier din zonă a fost îngreunat, fiind necesară prezența poliției pentru dirijarea mașinilor.

Fostul club Bellagio, distrus de flăcări

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din zona centrală a clădirii. Potrivit martorilor, flăcările s-au extins rapid, cuprinzând întreaga structură. Clubul Bellagio era, în urmă cu mai mulți ani, una dintre cele mai populare locații de distracție de pe litoral. Abandonat în ultimii ani, imobilul a ajuns o ruină.

Clădirea este administrată de Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România. Deși Primăria Constanța a încercat în repetate rânduri să preia terenul, acest lucru nu s-a concretizat.

Pompierii urmează să stabilească, în urma cercetărilor, cauza exactă a izbucnirii incendiului.

