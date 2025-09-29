Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că rezultatele votului de duminică au arătat lumii întregi curajul și demnitatea cetățenilor, care nu s-au lăsat cumpărați, intimidați sau speriați. „Prin votul nostru onest, ne-am mobilizat și am protejat țara”, a subliniat ea, în prima apariție publică după anunțarea rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare. Formațiunea sa, PAS, s-a clasat pe primul loc, obținând peste 50% din sufragii.

Maia Sandu, declarații după rezultatele votului

Potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, după centralizarea a 99,91% dintre procesele-verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% din voturi. Pe poziția a doua se află Blocul Patriotic, cu 24,19%, urmat de Blocul Alternativa – 7,97%, Partidul Nostru – 6,20% și Partidul „Democrația Acasă” – 5,62%.

„Mulţumesc frumos tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au participat ieri la vot, în satele mici, în oraşele mari, în ţară sau peste hotare fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest. Vă mulţumesc din suflet”, a declarat Maia Sandu.

Ea a subliniat că cetăţenii au fost uniţi atunci când viitorul ţării este în pericol.

„Am demonstrat responsabilitate şi acasă şi în diasporă. Şi cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp pentru că, iată, vin ploile, şi cei pentru care secţia de vot a fost la sute sau chiar mii de kilometri şi- au făcut timp, au ajuns la urna de vot şi şi-au ajutat ţara prin votul lor. Ieri, dar şi în săptămânile de campanie, am arătat că ştim să fim uniţi atunci când viitorul ţării noastre este în primeşdie. Trebuie să rămânem la fel de uniţi şi în efortul nostru de zi de zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele şi ne va ajuta să realizăm mai repede şi mai bine programele de dezvoltare a ţării”, a afirmat preşedintele Republicii Moldova.

„Este victoria ţării”

Maia Sandu a explicat că nu este victoria unui partid, ci a întregii ţări.

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria ţării. Şi această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetăţenilor indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor şi cu toţii ne dorim aceleaşi lucruri, să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noştri un viitor bun aici acasă în siguranţă. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”, a mai transmis Maia Sandu.

Ea a reamintit că Federaţia Rusă a încercat să dezbine Republica Moldova.