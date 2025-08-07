Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”

Un salon de coafură din Treviso, Italia, este în centrul unui scandal grav după ce mai mulți clienți au reclamat că au suferit căderi masive de păr și iritații severe ale scalpului. Autoritățile au descoperit în salon produse cosmetice interzise, cu potențial toxic.

Produse interzise, folosite zilnic pe clienți

Cazul a ieșit la iveală la începutul lunii iulie, când primele persoane care au trecut pragul salonului au început să acuze simptome persistente la nivelul scalpului.

Potrivit plângerilor, unii clienți s-au trezit cu pielea capului extrem de iritată, iar alții au observat, la duș, pierderi masive de păr. Totul ar fi pornit de la tratamentele cosmetice aplicate în salon.

În urma sesizărilor, Nucleul de protecție a consumatorilor din cadrul Poliției Locale, împreună cu specialiștii Serviciului de igienă și sănătate publică (SISP), au efectuat o inspecție amănunțită.

Verificările au scos la iveală o serie de nereguli grave: pe rafturi și în recipiente deja desfăcute, gata de utilizare, se aflau șampoane, loțiuni și creme care conțineau substanțe interzise de regulamentul european CE nr. 1223/2009 privind siguranța produselor cosmetice.

Produsele nu doar că erau neautorizate, dar au fost catalogate drept periculoase pentru sănătate. Autoritățile le-au confiscat imediat, iar salonul, administrat de cetățeni chinezi, riscă sancțiuni severe.

Amenzi, despăgubiri și posibila suspendare a activității

Potrivit presei locale, activitatea salonului a fost raportată către compania sanitară ULSS 2, care urmează să decidă asupra unei eventuale suspendări temporare sau definitive.

Proprietarii ar putea fi amendați cu sume importante, în timp ce clienții afectați au dreptul să solicite despăgubiri pentru prejudiciile suferite, relatează Il Gazzettino.

Este vorba atât despre costurile medicale necesare tratării iritațiilor și pierderii părului, cât și despre posibile daune morale și estetice. Situația este în continuare investigată, iar autoritățile analizează compoziția produselor confiscate.

Controale extinse în întreaga zonă

Incidentul vine în contextul unei serii de controale desfășurate în ultimele săptămâni în saloanele de înfrumusețare din regiune, unde s-au descoperit activități ilegale și lipsa autorizațiilor.

”Acest tip de intervenții arată cât de esențial este controlul sistematic al activităților comerciale, mai ales când serviciile oferite au impact direct asupra sănătății cetățenilor”, a declarat comandantul Patrich Antonello.

El a mai subliniat colaborarea cu SISP și necesitatea monitorizării atente a produselor folosite în domeniul esteticii. Ancheta continuă.