Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 14:31
de Badea Violeta

Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”

Știri Externe
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici:
Un salon de coafura din Italia a lasat mai multi clienti fara par. Sursa foto: Profimedia

Un salon de coafură din Treviso, Italia, este în centrul unui scandal grav după ce mai mulți clienți au reclamat că au suferit căderi masive de păr și iritații severe ale scalpului. Autoritățile au descoperit în salon produse cosmetice interzise, cu potențial toxic.

Produse interzise, folosite zilnic pe clienți

Cazul a ieșit la iveală la începutul lunii iulie, când primele persoane care au trecut pragul salonului au început să acuze simptome persistente la nivelul scalpului.

Potrivit plângerilor, unii clienți s-au trezit cu pielea capului extrem de iritată, iar alții au observat, la duș, pierderi masive de păr. Totul ar fi pornit de la tratamentele cosmetice aplicate în salon.

Vezi și:
Parcul din Europa care te face să uiţi de Disneyland. Are preţuri mult mai mici, dar atracţii şi pentru adulţi şi adolescenţi
Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici

În urma sesizărilor, Nucleul de protecție a consumatorilor din cadrul Poliției Locale, împreună cu specialiștii Serviciului de igienă și sănătate publică (SISP), au efectuat o inspecție amănunțită.

Verificările au scos la iveală o serie de nereguli grave: pe rafturi și în recipiente deja desfăcute, gata de utilizare, se aflau șampoane, loțiuni și creme care conțineau substanțe interzise de regulamentul european CE nr. 1223/2009 privind siguranța produselor cosmetice.

Produsele nu doar că erau neautorizate, dar au fost catalogate drept periculoase pentru sănătate. Autoritățile le-au confiscat imediat, iar salonul, administrat de cetățeni chinezi, riscă sancțiuni severe.

Amenzi, despăgubiri și posibila suspendare a activității

Potrivit presei locale, activitatea salonului a fost raportată către compania sanitară ULSS 2, care urmează să decidă asupra unei eventuale suspendări temporare sau definitive.

Proprietarii ar putea fi amendați cu sume importante, în timp ce clienții afectați au dreptul să solicite despăgubiri pentru prejudiciile suferite, relatează Il Gazzettino.

Este vorba atât despre costurile medicale necesare tratării iritațiilor și pierderii părului, cât și despre posibile daune morale și estetice. Situația este în continuare investigată, iar autoritățile analizează compoziția produselor confiscate.

Controale extinse în întreaga zonă

Incidentul vine în contextul unei serii de controale desfășurate în ultimele săptămâni în saloanele de înfrumusețare din regiune, unde s-au descoperit activități ilegale și lipsa autorizațiilor.

”Acest tip de intervenții arată cât de esențial este controlul sistematic al activităților comerciale, mai ales când serviciile oferite au impact direct asupra sănătății cetățenilor”, a declarat comandantul Patrich Antonello.

El a mai subliniat colaborarea cu SISP și necesitatea monitorizării atente a produselor folosite în domeniul esteticii. Ancheta continuă.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%
România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
SPECIAL
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți
Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Playtech Știri
Ce să pui la rădăcina tufelor de lavandă pentru a înflori spectaculos. E un amestec natural care nu dă niciodată greş
Playtech Știri
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei