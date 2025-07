Mai bine mai târziu decât niciodată – Harrison Ford primește prima nominalizare la Premiile Emmy 2025 la vârsta de 83 de ani

La doar câteva zile după ce și-a sărbătorit cea de-a 83-a aniversare, Harrison Ford a obținut prima sa nominalizare la Premiile Emmy.

Actorul, celebru pentru roluri în francizele Star Wars și Indiana Jones, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor secundar la Premiile Emmy 2025 într-un serial de comedie pentru interpretarea din sezonul doi al serialului Shrinking, produs de Apple TV+.

Ford va concura cu Ike Barinholtz, Colman Domingo, Jeff Hiller, Ebon Moss-Bachrach, Michael Urie și Bowen Yang. Interesant este că anul trecut, pentru primul sezon al serialului, mulți se așteptau ca Ford să fie nominalizat, însă atunci a fost învins de distribuția serialelor The Bear, Hacks, Only Murders In The Building și Abbott Elementary, scrie Deadline.

Paul Rhoades, un personaj de-a dreptul complex și vulnerabil

În Shrinking, Harrison Ford îl interpretează pe Paul Rhoades, un psihoterapeut cu experiență, mentor pentru personajul principal Jimmy, interpretat de Jason Segel.

Deși Paul poate părea uneori arogant și distant, el ascunde o latură sensibilă și o grijă profundă pentru pacienții săi și pentru cei apropiați.

Personajul său suferă de boala Parkinson, un detaliu inspirat din experiențele personale ale creatorilor serialului, Bill Lawrence și Brett Goldstein, ambii având tați diagnosticați cu această afecțiune.

Ford a fost deja recunoscut pentru acest rol la alte ceremonii: a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film TV și la Screen Actors Guild Awards, însă nu a câștigat.

Nominalizarea la Emmy marchează totuși un moment important în cariera lui, fiind prima sa recunoaștere din partea Academiei de Televiziune.

Harrison Ford a avut o carieră dominată de film, dar cu noi incursiuni în TV

Deși a început cu apariții minore în seriale clasice precum Ironside, Gunsmoke și Kung Fu, Harrison Ford s-a consacrat ca star de cinema.

În ultimii ani, însă, a revenit în atenția publicului prin proiecte de televiziune, precum 1923 pe Paramount+. În ciuda vârstei, Ford demonstrează că poate aduce profunzime și nuanțe noi în roluri adaptate pentru micul ecran.

Gala premiilor Primetime Emmy va avea loc în septembrie 2025, iar Harrison Ford ar putea intra în istorie ca cel mai în vârstă actor care câștigă pentru prima dată un Emmy într-o categorie de comedie.