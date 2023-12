Andre Braugher, câştigător de premiu Emmy, a murit la 61 de ani. Ce s-a întâmplat cu actorul din Brooklyn Nine-Nine

Andre Braugher a murit. Starul laureat cu premiul Emmy de două ori, cunoscut pentru serii precum „Homicide: Life on the Street”, „Men of a Certain Age” și „Brooklyn Nine-Nine”, avea 61 de ani.

Doliu în lumea filmului

Braugher, al cărui prim rol în film a fost alături de Matthew Broderick și Denzel Washington în „Glory”, regizat de Ed Zwick, a murit luni după o boală scurtă.

În timp ce Braugher și-a diversificat portofoliul cu comedii, mulți și-l vor aminti pentru portretizarea sa feroce a detectivului Frank Pembleton în drama NBC „Homicide: Life on the Street”.

A câștigat un premiu Emmy pentru acest show în care a jucat între 1992 și 1998. Soția sa, Ami Brabson, a apărut periodic ca soția lui Pembleton în „Homicide”. A câștigat premiul Emmy în 1998, precum și două premii ale Asociației Criticilor de Televiziune în 1997 și 1998.

Născut și crescut în Chicago – a obținut o licență la Universitatea Stanford și un master la Juilliard – Braugher a jucat recent în „She Said”, filmul dramatic care povestește despre jurnaliste de la New York Times, Jodi Kantor și Megan Twohey, ale căror anchete au dus la urmărirea penală a lui Harvey Weinstein și au declanșat mișcarea #MeToo.

A interpretat rolul lui Dean Baquet, redactorul executiv al New York Times, care a supervizat cele două reporterițe. Braugher urma să joace în următorul său proiect, serialul Netflix „Residence”. A jucat și în sezonul șase și final al dramei legale „The Good Fight” de pe Paramount+, în rolul avocatului showman și aducător de ploaie Ri’Chard Lane, alături de Christine Baranski și Audra McDonald.

A câștigat mai multe premii și a primit 4 nominalizări la Emmy

Timp de opt sezoane, Braugher a jucat alături de Andy Samberg în seria de comedie de succes „Brooklyn Nine-Nine”, câștigând două premii Critics Choice pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o serie de comedie și primind patru nominalizări la premiile Emmy pentru rolul său ca și căpitanul Ray Holt în seria care a început pe Fox și apoi s-a mutat pe NBC.

Înainte de asta, Braugher a jucat în cele două sezoane ale apreciatei serii TNT, „Men of a Certain Age”, alături de Ray Romano și Scott Bakula. A primit două nominalizări la premiile Emmy pentru rolul său de tată diabetic anxios în această serie.

A mai jucat și în miniseria SF din 2008 „The Andromeda Strain”, alături de Benjamin Bratt și Eric McCormack, pentru A&E. A câștigat un premiu Emmy pentru cea mai bună interpretare a unui actor principal într-o miniserie și o nominalizare la Globul de Aur pentru rolul său principal în miniseria „Thief”, difuzată de FX.

A mai jucat și în miniseria originală de patru ore de pe TNT, „Salem’s Lot”, bazată pe romanul de succes al lui Stephen King. Înainte de asta, a jucat în filmul original Showtime „A Soldier’s Girl”.

Braugher a jucat în apreciata serie CBS „Hack”, alături de David Morse, și în filmul original Showtime „10,000 Black Men Named George”, cu Charles Dutton și Mario Van Peebles, pentru regizorul Robert Townsend. A fost producător executiv al acestui film și a primit o nominalizare la premiile NAACP pentru rolul său ca A. Philip Randolph.

De asemenea, a jucat în serialul ABC „Gideon’s Crossing”, primind nominalizări la premiile Emmy și Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de dramă pentru rolul său ca Dr. Ben Gideon.