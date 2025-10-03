MAE, avertisment pentru românii care urmează să meargă în Norvegia. Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Norvegia sau care plănuiesc să tranziteze țara în acest weekend. Institutul Național de Meteorologie norvegian a emis un cod roșu de vânt pentru vestul țării și un cod portocaliu de ploi și furtună pentru sud-est, fenomene extreme care pot afecta serios traficul. Autoritățile recomandă prudență sporită și monitorizarea permanentă a informațiilor oficiale.

MAE a emis o atenționare meteo pentru Norvegia

Pentru perioada 4-5 octombrie, norvegienii se confruntă cu una dintre cele mai dure avertizări din ultimele luni. Zonele de vest sunt sub cod roșu de vânt, ceea ce presupune rafale extrem de puternice, cu risc de doborâre a copacilor, avarii la clădiri și întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

În paralel, sud-estul Norvegiei se află sub cod portocaliu de furtună, caracterizat prin ploi abundente, vânturi puternice și posibile inundații locale. Astfel de fenomene meteo extreme pot avea un impact direct asupra siguranței persoanelor aflate pe drumuri și asupra infrastructurii vitale.

Cum va fi afectat transportul și ce ar trebui să știe românii

Autoritățile norvegiene estimează perturbări serioase în transportul aerian, feroviar, rutier și maritim. Pasagerii ar putea întâmpina întârzieri, modificări de program sau chiar anulări de curse.

Românii care intenționează să călătorească sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele montane, să consulte buletinele meteo oficiale și să verifice constant anunțurile companiilor de transport.

Monitorizarea platformelor specializate, precum www.met.no și vegvesen.no/trafikk, este esențială pentru a obține cele mai recente informații privind situația drumurilor și a vremii.

Sprijin consular și informații utile

Românii aflați deja în Norvegia au la dispoziție mai multe numere de telefon pentru asistență consulară, inclusiv o linie de permanență pentru situații de urgență.

Ambasada României la Oslo și Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate pot fi apelate în orice moment. Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale instituției și ale Ambasadei României la Oslo, unde sunt publicate actualizări și sfaturi de călătorie.

În aceste zile marcate de fenomene extreme, prudența și informarea permanentă devin esențiale pentru românii care tranzitează sau intenționează să viziteze Norvegia. Respectarea avertismentelor și evitarea călătoriilor neesențiale în zonele afectate pot preveni situații periculoase și neplăcute.