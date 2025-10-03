Ultima ora
Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, transmis liderilor europeni. Călin Georgescu și Potra, menționați
03 oct. 2025 | 19:40
de Badea Violeta

MAE, avertisment pentru românii care urmează să meargă în Norvegia. Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend

ACTUALITATE
MAE, avertisment pentru românii care urmează să meargă în Norvegia. Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend
Vreme rea in Norvegia. Sursa foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Norvegia sau care plănuiesc să tranziteze țara în acest weekend. Institutul Național de Meteorologie norvegian a emis un cod roșu de vânt pentru vestul țării și un cod portocaliu de ploi și furtună pentru sud-est, fenomene extreme care pot afecta serios traficul. Autoritățile recomandă prudență sporită și monitorizarea permanentă a informațiilor oficiale.

MAE a emis o atenționare meteo pentru Norvegia

Pentru perioada 4-5 octombrie, norvegienii se confruntă cu una dintre cele mai dure avertizări din ultimele luni. Zonele de vest sunt sub cod roșu de vânt, ceea ce presupune rafale extrem de puternice, cu risc de doborâre a copacilor, avarii la clădiri și întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

În paralel, sud-estul Norvegiei se află sub cod portocaliu de furtună, caracterizat prin ploi abundente, vânturi puternice și posibile inundații locale. Astfel de fenomene meteo extreme pot avea un impact direct asupra siguranței persoanelor aflate pe drumuri și asupra infrastructurii vitale.

Vezi și:
Cartea de identitate electronică în România – cum faci programare pentru noul buletin, cine are prioritate
Ţările în care românii au interzis. MAE a transmis lista zonelor de evitat în următoarea perioadă

Cum va fi afectat transportul și ce ar trebui să știe românii

Autoritățile norvegiene estimează perturbări serioase în transportul aerian, feroviar, rutier și maritim. Pasagerii ar putea întâmpina întârzieri, modificări de program sau chiar anulări de curse.

Românii care intenționează să călătorească sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele montane, să consulte buletinele meteo oficiale și să verifice constant anunțurile companiilor de transport.

Monitorizarea platformelor specializate, precum www.met.no și vegvesen.no/trafikk, este esențială pentru a obține cele mai recente informații privind situația drumurilor și a vremii.

Sprijin consular și informații utile

Românii aflați deja în Norvegia au la dispoziție mai multe numere de telefon pentru asistență consulară, inclusiv o linie de permanență pentru situații de urgență.

Ambasada României la Oslo și Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate pot fi apelate în orice moment. Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale instituției și ale Ambasadei României la Oslo, unde sunt publicate actualizări și sfaturi de călătorie.

În aceste zile marcate de fenomene extreme, prudența și informarea permanentă devin esențiale pentru românii care tranzitează sau intenționează să viziteze Norvegia. Respectarea avertismentelor și evitarea călătoriilor neesențiale în zonele afectate pot preveni situații periculoase și neplăcute.

Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”
Recomandări
Serialul Landman revine cu un sezon 2 exploziv: lupta pentru putere și secretele industriei petroliere
Serialul Landman revine cu un sezon 2 exploziv: lupta pentru putere și secretele industriei petroliere
Google Maps devine mult mai util. Realizi acum ce nu puteai face niciodată când aveai ruta activă
Google Maps devine mult mai util. Realizi acum ce nu puteai face niciodată când aveai ruta activă
Metoda japoneză de împăturire a hainelor. Aşa vei avea mereu un şifonier ordonat
Metoda japoneză de împăturire a hainelor. Aşa vei avea mereu un şifonier ordonat
The Social Network, la 15 ani: filmul care a prezis viitorul pe care nu l-am vrut
The Social Network, la 15 ani: filmul care a prezis viitorul pe care nu l-am vrut
UE schimbă regulile pentru Facebook, Google, X, YouTube și alți giganți tech: 5 modificări DMA care îți pot schimba internetul așa cum îl știai
UE schimbă regulile pentru Facebook, Google, X, YouTube și alți giganți tech: 5 modificări DMA care îți pot schimba internetul așa cum îl știai
Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi
Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi
Oprirea locației pe telefon nu te scapă de urmărire: Ce trebuie să știi dacă vrei să te „faci pierdut”
Oprirea locației pe telefon nu te scapă de urmărire: Ce trebuie să știi dacă vrei să te „faci pierdut”
Cercetare Harvard: aplicațiile AI de tip companion te manipulează emoțional ca să nu închizi conversația
Cercetare Harvard: aplicațiile AI de tip companion te manipulează emoțional ca să nu închizi conversația
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Playtech Știri
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...