Ce salariu câștigă un român care lucrează în Norvegia în 2025? ”Ture lungi, frig și muncă fizică”

Norvegia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor care își caută un loc de muncă în străinătate, datorită salariilor ridicate și condițiilor de muncă civilizate. Însă adevărata realitate a vieții și muncii în această țară nordică este surprinsă cel mai bine de experiențele celor care trăiesc acolo. Adelina, o româncă stabilită în Norvegia de câțiva ani, oferă o perspectivă detaliată asupra salariilor, condițiilor și provocărilor pe care le întâlnesc cei care pornesc pe acest drum.

Salariile în Norvegia: ce trebuie să știi

Mulți români interesați de un loc de muncă în Norvegia sunt curioși să afle care sunt salariile practicate în această țară. Adelina, o româncă stabilită de câțiva ani acolo, oferă o imagine generală despre nivelul veniturilor, subliniind că nu va vorbi despre experiența sa personală, ci despre salariile medii pe diverse domenii.

Norvegia nu are un salariu minim general, ci stabilește salarii minime în funcție de sectorul de activitate. De exemplu, în construcții salariile încep de la aproximativ 230 de coroane pe oră (19,9 euro), în curățenie de la 210 coroane (18,2 euro), iar în hoteluri și restaurante de la 200 de coroane pe oră (17,3 euro).

Aceste valori se traduc în venituri lunare brute între 35.000 și 40.000 de coroane (3.030 – 3.470 euro), însă în anumite domenii salariile pot ajunge chiar și la 100.000 de coroane (aproximativ 8.680 euro), susține Adelina, conform stiridiaspora.ro. Sistemul de plată este bine reglementat și poate fi de două tipuri: salariu fix lunar (fastlønn) sau salariu pe oră (timelønn), în funcție de contract și angajator.

Tânăra româncă mai spune că mulți concetățeni de-ai săi încep munca în Norvegia în fabricile de pește, unde salariul pornește de la 220 de coroane pe oră (circa 19,1 euro), însă munca este destul de solicitantă, cu ture lungi, temperaturi scăzute și multă muncă fizică, dar care, în final, merită efortul.

”Mulți români încep în Norvegia prin a lucra la fabricile de pește, unde salariul începe cred că de la 220 pe oră (circa 19,1 euro), dar munca e destul de grea. Sunt ture lungi, temperaturi scăzute, mult frig, muncă fizică, dar totuşi merită.”, a declarat Adelina.

Impozitele și bonusul de vacanță

Un aspect important este impozitul progresiv, care poate reduce semnificativ veniturile nete.

”Taxele în Norvegia sunt progresive. Încep de la 25% și pot ajunge chiar la 45%, în funcție de salariu. La orele suplimentare se plătesc 34 sau 45%, la fel în funcție de salariu”, explică Adelina.

Pentru un salariu brut de 35.000 de coroane, după impozitare, angajatul rămâne cu aproximativ 26.000 (2.260 euro), iar la 60.000 de coroane, salariul net ajunge la 39.000 (3.380 euro). Chiar și la un salariu foarte mare, de 100.000 de coroane, netul scade la circa 57.000 (4.950 euro).

Totuși, există un bonus anual de vacanță, de 10,2% sau 12%, în funcție de domeniu, care reprezintă o sumă suplimentară importantă pentru angajați.

Cum să te adaptezi și să reușești în Norvegia

”Să-ți găsești un job bun în Norvegia depinde de fiecare persoană. Dacă știi norvegiană sau doar engleză, dacă ai recomandări, experiență, cum te prezinți la interviu, cât de ambiţios şi de serios ești, dacă ești dispus să începi de jos și să demonstrezi – da, cam astea ar fi.

Norvegia oferă oportunități, dar nu vine nimeni să te caute, trebuie să te duci tu să le cauți. Și orice început este foarte greu. Din experiența mea, cam după patru-cinci ani de Norvegia poți să ajungi la un salariu cât de cât OK si să fii văzut de angajatori.”

Așadar, Norvegia nu este un paradis instantaneu pentru români, ci o țară în care perseverența, adaptabilitatea și munca serioasă aduc rezultate. Salariile pot fi atractive, însă condițiile de muncă și impozitele ridicate fac parte din realitatea de zi cu zi.