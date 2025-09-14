„Mă poate da vecinul în judecată pentru că refuz să plătesc gardul comun?”. Explicaţia oficială

Mulți proprietari se întreabă dacă sunt obligați să contribuie financiar la construirea unui gard comun cu vecinul. Într-un videoclip recent postat pe TikTok, avocata Gabriela Ursărescu a explicat clar situațiile în care instanța poate interveni și când fiecare proprietar poate suporta costurile separat. Informațiile oferite de specialistă ajută la clarificarea drepturilor și obligațiilor legale privind gardurile între terenuri.

Când gardul comun poate deveni obligatoriu

Un român a întrebat-o pe avocata Gabriela Ursărescu dacă vecinul îl poate da în judecată pentru că refuză să plătească gardul comun: ”Bună ziua! Am un teren și vecinul zice că mă dă în judecată pentru a contribui la construirea gardului între noi. Este obligatoriu?”

Răspunsul specialistului a fost clar: ”Dacă vecinul dovedește că acest gard este indispensabil, cum ar fi pentru protecție sau împotriva pășunatului, depinde de situație, atunci instanța poate să vă oblige pe amândoi să plătiți cotă parte din gard.” În aceste cazuri, instanța apreciază dacă gardul este necesar pentru securitatea proprietăților sau pentru protejarea bunurilor.

Când nu există obligația legală

Gabriela Ursărescu a subliniat că, în cazul în care gardul nu este absolut necesar și terenurile pot funcționa fără el, proprietarul nu este obligat să contribuie la cheltuieli: ”Însă, dacă gardul nu este indispensabil și se poate și fără gard, atunci vecinul poate foarte bine să-și facă gard, dar pe proprietatea lui și să suporte singur costurile.”

Practic, legea nu impune în mod automat împărțirea cheltuielilor, ci doar atunci când gardul are o utilitate clară și demonstrabilă pentru ambele părți.

Drepturile și opțiunile proprietarilor

În practică, acest principiu oferă flexibilitate: fiecare proprietar poate decide să construiască un gard pe proprietatea sa, fără a-l face comun, sau să accepte împărțirea cheltuielilor atunci când există un interes real comun, cum ar fi protecția copiilor, a animalelor sau împotriva accesului neautorizat.

În orice situație, este recomandat să existe documentație sau probe care să ateste necesitatea gardului. Dacă se ajunge la litigiu, instanța analizează atât utilitatea gardului, cât și modul în care costurile ar trebui împărțite între vecini, evitând astfel abuzurile sau presiunile unilaterale.

Așadar, nu fiecare solicitare a vecinului poate fi automat transformată într-o obligație legală. În funcție de utilitatea gardului și de circumstanțe, proprietarul poate fi obligat să contribuie sau poate suporta doar propriile cheltuieli, lăsând vecinul să suporte restul.

Notă a redacției Playtech: Acest material are caracter informativ și nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete legate de proprietate, vecinătate sau obligații privind gardul comun, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept civil și drept imobiliar.