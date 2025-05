Luna și Soarele, într-o imagine neverosimilă: Surpriza stranie trimisă de o nouă misiune NASA

O imagine care pare desprinsă dintr-o operă de science-fiction face înconjurul lumii științifice. Luna și Soarele apar împreună într-o ipostază cu totul neobișnuită, surprinsă de o misiune recent lansată de NASA. Deși scopul misiunii nu este artistic, rezultatul este o combinație spectaculoasă între estetică cosmică și cercetare științifică avansată. Misiunea PUNCH, menită să cartografieze comportamentul vântului solar, a oferit deja un cadou vizual fascinant – și e doar începutul.

Lansată pe 11 martie 2025, misiunea NASA PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) își propune să observe modul în care atmosfera Soarelui devine vânt solar – acel flux invizibil de particule încărcate electric care influențează fiecare colț al Sistemului Solar. Patru sateliți sunt implicați în această operațiune, fiecare dotat cu instrumente sofisticate de imagistică. Trei dintre ele oferă perspective largi asupra spațiului cosmic, iar al patrulea captează detalii fine ale coroanei solare cu ajutorul unui coronograf de înaltă precizie.

Este exact acest instrument – cel cu câmp vizual îngust – care a produs imaginea ce face înconjurul internetului. Un mic defect de aliniere a ocultatorului (dispozitivul care blochează discul solar pentru a scoate la iveală coroana) a permis infiltrarea unei raze de lumină solară, rezultând un inel strălucitor spectaculos. În centrul acestei aure cosmice, apare plutind Luna nouă – iluminată indirect de lumina reflectată de Pământ. Această scenă neașteptată nu doar că e vizual impresionantă, dar oferă și informații importante pentru calibrarea precisă a instrumentelor.

Lumină zodiacală, praf cosmic și roiuri de stele

Pe lângă imaginea cu Luna și Soarele, celelalte trei camere ale misiunii PUNCH (WFI-1, WFI-2 și WFI-3) au surprins structuri stelare cunoscute, printre care Pleiadele și Cassiopeia – doar că într-o lumină total nouă. Cu ajutorul unor filtre speciale care detectează polarizarea luminii, sateliții au scos la iveală o realitate invizibilă ochiului liber: compoziția prafului cosmic din jurul nostru.

WFI-2, de exemplu, a obținut o imagine în culori curcubeu care reflectă modul în care lumina solară se împrăștie în praful interplanetar. Acest fenomen, numit „lumină zodiacală”, este vizibil doar în nopțile extrem de întunecate și liniștite, de obicei în jurul echinocțiilor. Culorile imaginii nu sunt artificiale, ci sunt codări științifice ale direcției și intensității polarizării, oferind indicii despre densitatea și compoziția particulelor de praf din Sistemul Solar interior.

Într-o altă imagine, WFI-1 a capturat roiul Hiade, recunoscut ușor prin forma de V, și din nou Pleiadele – un roi de stele tânăr și strălucitor care fascinează astronomii de secole. În cadrul WFI-3, se remarcă poziționarea Cassiopeiei în partea superioară a imaginii, o constelație familiară observatorilor din emisfera nordică. Aceste cadre nu sunt doar spectaculoase, ci reprezintă pași esențiali în înțelegerea arhitecturii materiei interplanetare.

De la calibrare la descoperiri revoluționare

NASA a anunțat că toate instrumentele funcționează în parametri optimi, iar imaginile obținute până acum sunt doar „preludiul” misiunii PUNCH. Urmează o perioadă de calibrare fină, esențială pentru asigurarea acurateței datelor științifice. Ulterior, sateliții vor începe colectarea sistematică de informații despre modul în care Soarele își pierde masa sub formă de vânt solar.

Vântul solar este unul dintre cele mai importante procese cosmice care influențează activitatea geomagnetică a Pământului, afectează comunicațiile, provoacă aurore spectaculoase și chiar joacă un rol în climatul spațial. Prin observarea directă a tranziției dintre coroană solară și heliosferă, PUNCH promite să dezvăluie secrete fundamentale despre funcționarea stelei noastre.

gÎn plus, faptul că această misiune a oferit deja o imagine virală – în care Luna nouă strălucește alături de Soare în mod neașteptat – adaugă un strat suplimentar de fascinație. Este o reamintire că știința, dincolo de rigurozitate, are darul de a surprinde, de a emoționa și de a conecta omul cu misterele universului.

Așadar, ce urmează? Pe măsură ce PUNCH își continuă drumul prin orbita joasă a Pământului, ne putem aștepta la noi revelații. Și poate, la alte imagini care îmbină poezia cosmică cu precizia științifică, redefinind ce înseamnă să privești spre stele.