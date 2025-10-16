Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 14:51
de Badea Violeta

Luca Protopopescu uimeşte lumea şahului. Băiatul a înfruntat simultan 12 adversari: „Ar putea fi campion mondial”

Luca Protopopescu uimeşte lumea şahului. Băiatul a înfruntat simultan 12 adversari:
Luca Protopopescu. Sursa foto: captura video X/@Chess_Strategy

Are doar 9 ani, dar a reuşit deja să cucerească inimile pasionaților de şah din Franţa şi nu numai. Luca Protopopescu, copil cu origini româneşti, a devenit senzația ediției a 5-a a festivalului Échecs en Fête din Marsilia, unde a jucat simultan 12 partide de şah. Cu o maturitate incredibilă pentru vârsta lui, băieţelul demonstrează că are potenţialul unui viitor campion mondial.

Cum a ajuns Luca Protopopescu să joace cu 12 adversari deodată

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Marsilia, sute de oameni au asistat la un spectacol unic de inteligență și concentrare. Pe tabla de joc, Luca Protopopescu, în vârstă de doar 9 ani, s-a confruntat simultan cu 12 adversari, reușind să câștige majoritatea partidelor.

Evenimentul a făcut parte din festivalul Échecs en Fête, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate şahului din Franţa. Tânărul este legitimat la clubul Marseille-Echecs, cel mai mare din ţară, cu peste 1.500 de membri.

Acolo, Luca își petrece ore întregi zilnic studiind strategii și analizând meciuri ale marilor maeștri. Considerat numărul 1 mondial la categoria sub 10 ani, el a atras deja atenția antrenorilor și a presei franceze, care îl descriu drept ”un copil minune al şahului european”.

Cum a început totul pentru micul geniu al șahului

Povestea lui Luca Protopopescu a început în martie 2020, în plină pandemie. Mama sa, Andreea Protopopescu, își amintește cu emoție momentul în care fiul ei a descoperit jocul care i-a schimbat viața.

”Se uita, dar nu neapărat ca să joace. Apoi a început și, foarte repede, a ajuns să mă învingă. Așa că am început să căutăm un club, ca să vedem cât de bun este”, a povestit ea într-un interviu pentru La Provence.

De atunci, parcursul lui Luca Protopopescu a fost impresionant. În aprilie anul trecut, băiețelul a devenit cel mai tânăr jucător din istoria şahului care a depăşit pragul de 2.200 de puncte Elo, depășind recordul mondial anterior cu aproape 100 de zile.

Poate deveni Luca un nou Magnus Carlsen?

Antrenorul său, Mert Edogdu, este convins că da.

”Luca ar putea fi, într-o zi, campion mondial absolut la șah. Pentru mine, acesta ar trebui să fie scopul lui în viață”, a declarat el.

Performanțele copilului sunt deja comparate cu cele ale campionului mondial Magnus Carlsen, care are un scor Elo de 2.839. Specialiștii cred că, dacă își va menține ritmul de dezvoltare, Luca Protopopescu ar putea ajunge printre marii maeștri internaționali înainte de vârsta de 14 ani — o performanță rar întâlnită.

Astăzi, Luca Protopopescu nu este doar un nume promițător al şahului francez, ci și o mândrie pentru comunitatea românească. Cu o combinaţie de pasiune, disciplină şi genialitate, băieţelul din Marsilia pare pregătit să rescrie istoria acestui sport al minţii.

