Lovită de un fulger, a fost paralizată ore întregi şi a rămas cu un ochi de culoare diferită. „Am făcut o poză, apoi nu m-am mai putut mişca”

Când o furtună tropicală s-a dezlănțuit deasupra casei ei, Carly Electric a urmărit fulgerele ramificate care luminau cerul fără încetare. Apoi, a făcut ceea ce mulți ar face: și-a scos telefonul pentru a surprinde spectacolul – o decizie care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna.

Ceea ce Carly nu și-a dat seama atunci a fost că fusese lovită indirect de un fulger. În doar câteva minute, corpul ei a început să resimtă efectele keraunoparaliziei – o afecțiune rară care provoacă paralizie temporară.

Fulgerele care lovesc suficient de aproape pot „sări” către o persoană. Energia electrică se propagă prin sol spre corpul victimei sau poate pătrunde prin elemente conductive, cum ar fi țevi metalice sau fire electrice.

Acest fenomen poate perturba sistemul nervos și poate interfera cu transmiterea semnalelor cerebrale către restul corpului.

Carly nu își amintește clar momentul exact în care a fost lovită de fulger, dar spune că a reușit să intre în casă în mod normal înainte ca efectele impactului – un fenomen rar, cu o șansă de unu la un milion – să se manifeste.

Fosta designeră, care locuiește în sud-estul Queenslandului, Australia, a început să simtă frisoane pe tot corpul, urmate de o stare de euforie intensă. Apoi, au urmat valuri de febră și greață, ceea ce i-a provocat panică.

Până am ajuns la spital, abia mai puteam vorbi, iar ritmul cardiac și respirația îmi scăzuseră. Vorbirea mea era foarte înceată și neclară, mă chinuiam să scot vreun cuvânt. Așadar, nu doar că trupul meu era complet paralizat, fără nicio senzație, dar am ajuns să îmi pierd și capacitatea de a vorbi.

Starea lui Carly i-a pus în dificultate pe medicii de la spital, care au suspectat inițial că suferise un accident vascular cerebral.

După o serie de teste, aceștia au constatat că problema avea o componentă neurologică și au diagnosticat-o cu keraunoparalizie – cunoscută și sub numele de paralizie cauzată de fulger.

Pe lângă paralizia temporară, această afecțiune provoacă amorțeală, furnicături sau slăbiciune în membre, iar slăbiciunea musculară sau reflexele întârziate pot persista ore sau chiar săptămâni după ce paralizia dispare.

„Am fost complet paralizată timp de aproximativ nouă ore, dar am fost pe deplin conștientă,” spune Carly despre experiența sa. „Treptat, am început să-mi pot mișca degetele de la mâini și de la picioare. Simțeam cum căldura revine în membre. Am rămas în spital câteva zile și apoi am avut nevoie de două săptămâni de repaus la pat. În acea perioadă, vorbirea mea era încă lentă și neclară. Corpul meu era slăbit și dormeam foarte mult.”