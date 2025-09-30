Logitech lansează MX Master 4, primul mouse cu feedback haptic dedicat profesioniștilor

Logitech a anunțat oficial lansarea MX Master 4, cel mai nou model al seriei sale de top, construit special pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor din industriile creative și din mediul de afaceri. Noul dispozitiv introduce pentru prima dată tehnologia haptică pe un mouse Logitech, oferind o experiență de control intuitivă și personalizabilă, menită să revoluționeze modul de lucru. Cu funcții avansate, conectivitate îmbunătățită și accent pe sustenabilitate, MX Master 4 se poziționează ca un reper în materie de productivitate digitală.

Elementul central al MX Master 4 este feedback-ul haptic personalizabil, care transformă fiecare interacțiune cu mouse-ul într-o experiență tactilă. Utilizatorii primesc vibrații subtile la scroll, navigare și selecție, ceea ce aduce un plus de precizie în activități precum editarea video, designul grafic sau analiza datelor. Acest răspuns tactil permite un control mai natural, reducând erorile și crescând viteza de lucru.

Pe lângă această inovație, Logitech introduce Actions Ring, o interfață digitală integrată în software-ul Logi Options+. Prin intermediul ei, poți seta comenzi rapide pentru aplicațiile preferate, cum ar fi atribuirea unor scurtături în Photoshop sau automatizarea unor procese repetitive în Excel. Compania afirmă că această funcție poate reduce cu până la 63% mișcările inutile ale mouse-ului și poate scurta timpul de lucru cu o treime. Practic, MX Master 4 devine un instrument de eficiență care îți permite să accesezi instantaneu cele mai utilizate funcții, indiferent pe ce aplicație lucrezi.

Un alt avantaj este conectivitatea superioară. Noul cip de înaltă performanță și antena optimizată dublează puterea semnalului față de modelele anterioare, oferind o experiență de utilizare fără întârzieri sau deconectări. În plus, adaptorul USB-C asigură o conectare rapidă și sigură pe o gamă variată de dispozitive – de la laptopuri și desktopuri, până la tablete.

MX Master 4 for Business: performanță și control pentru organizații

Logitech a gândit și o versiune dedicată mediului corporativ – MX Master 4 for Business. Aceasta integrează platforma Logitech Sync, care permite echipelor IT să implementeze și să monitorizeze de la distanță dispozitivele dintr-o organizație. În acest fel, angajații pot lucra fără întreruperi, iar administratorii beneficiază de un control centralizat, optimizând gestionarea infrastructurii.

Un alt element esențial este folosirea tehnologiei Logi Bolt, care asigură o conexiune stabilă chiar și în birouri aglomerate, unde densitatea echipamentelor electronice ar putea afecta performanța. Astfel, indiferent de numărul de dispozitive conectate în jur, MX Master 4 își păstrează stabilitatea, permițând utilizatorilor să se concentreze exclusiv pe activitatea lor.

Totodată, modelul este construit din materiale rezistente la pete și uzură, cu un design ergonomic ușor de întreținut, ceea ce îl transformă într-o alegere potrivită pentru un ritm de lucru intens și constant. Prin aceste caracteristici, MX Master 4 nu se adresează doar freelancerilor sau creatorilor independenți, ci și companiilor mari care caută soluții durabile și eficiente pentru echipele lor.

Sustenabilitate și specificații tehnice de top

MX Master 4 marchează și un pas important în direcția sustenabilității. Mouse-ul este fabricat cu cel puțin 48% plastic reciclat post-consum și folosește o baterie cu cobalt 100% reciclat. Scrollerul lateral din aluminiu este conceput pentru a reduce amprenta de carbon, iar ambalajul provine din surse certificate FSC™, fiind gândit pentru a putea fi reciclat ușor. Logitech arată astfel că inovația tehnologică poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de mediu.

Dincolo de aceste aspecte, noul model impresionează și prin specificațiile sale tehnice. Roata MagSpeed Scroll Wheel permite derularea a până la 1.000 de linii pe secundă, senzorul de 8.000 DPI asigură un tracking precis pe aproape orice suprafață – inclusiv sticlă –, iar clicurile silențioase reduc zgomotul cu 90% față de generația anterioară. Autonomia este, de asemenea, un punct forte: o încărcare completă durează până la 70 de zile, iar o încărcare rapidă de un minut oferă trei ore de utilizare.

Un alt avantaj major este conectivitatea multiplă: poți lega mouse-ul la trei dispozitive diferite și comuta între ele prin funcția Easy-Switch sau prin Actions Ring. Această versatilitate îl transformă într-o soluție ideală pentru profesioniștii care folosesc simultan mai multe platforme și sisteme de operare.

Disponibil în mai multe variante de culoare, inclusiv Graphite, Pale Grey, White Silver și Space Black pentru versiunea Mac, MX Master 4 are un preț recomandat de 649 de lei. Achiziția vine la pachet cu o lună gratuită de Adobe Creative Cloud, oferindu-ți acces la aplicații esențiale precum Photoshop, Lightroom sau Premiere Pro.

Prin combinația dintre tehnologie haptică, eficiență software, conectivitate superioară și sustenabilitate, Logitech MX Master 4 se conturează drept un instrument indispensabil pentru cei care își doresc să atingă un nou nivel de productivitate și control în activitatea lor zilnică.