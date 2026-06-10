Logitech Mobi Fold, lansat oficial – mouse-ul ultraportabil ca un telefon pliabil te ajută să fii productiv oriunde te-ai afla
Logitech a lansat Mobi Fold, primul său mouse pliabil ultraportabil, un accesoriu gândit pentru oamenii care lucrează tot mai des în afara biroului clasic. Noul model este construit în jurul unei idei simple: ai nevoie de precizia și confortul unui mouse real, dar nu vrei să cari în geantă un dispozitiv voluminos. Printr-un mecanism de pliere, Mobi Fold se transformă dintr-un accesoriu compact, ușor de transportat, într-un mouse confortabil pentru sesiuni reale de lucru.
Lansarea vine într-un moment în care munca mobilă a devenit normalitate pentru mulți profesioniști. Laptopul ajunge pe masa din cafenea, în aeroport, într-un hotel, într-un spațiu de coworking sau chiar în tren, dar mouse-ul rămâne adesea acasă. Potrivit cercetării Logitech, 72% dintre profesioniști dețin un mouse, însă doar 26% îl folosesc atunci când lucrează în spații publice. Problema nu este lipsa nevoii, ci lipsa portabilității.
Mobi Fold încearcă să acopere tocmai acest decalaj. Logitech spune că dispozitivul se pliază la aproape jumătate din dimensiunea sa și reduce tensiunea musculară cu până la 22% comparativ cu utilizarea touchpad-ului unui laptop. Într-o lume în care productivitatea se mută din birou în orice colț cu Wi-Fi și o priză liberă, un mouse care încape mai ușor în geantă poate deveni mai util decât pare la prima vedere.
Un mouse pliabil pentru cei care nu vor să lucreze doar cu touchpad-ul
Cea mai importantă noutate a lui Logitech Mobi Fold este mecanismul de pliere. Dispozitivul pornește automat atunci când este deschis și se oprește când este pliat, pentru a economisi bateria. Ideea este ca trecerea de la transport la lucru să fie cât mai rapidă: îl scoți din geantă, îl deschizi și începi să lucrezi, fără pași inutili și fără să cauți comutatoare.
Logitech poziționează Mobi Fold ca un accesoriu pentru cei care simt limitările touchpad-ului. În aplicații de productivitate, în editare de documente, în tabele, în prezentări sau în lucrul cu mai multe ferestre, un mouse oferă de obicei mai multă precizie și mai puțină oboseală. Touchpad-ul este comod pentru deplasări scurte ale cursorului, dar nu este întotdeauna ideal pentru ore întregi de lucru.
Funcția Adaptive Touch Scrolling este gândită pentru a oferi control mai bun în documente lungi, pagini web și aplicații. Practic, utilizatorul poate naviga mai rapid sau mai precis în funcție de context, fără să simtă că mouse-ul compact sacrifică experiența unui model obișnuit. Pentru cei care lucrează mult cu texte, prezentări sau rapoarte, scroll-ul bun contează mai mult decât pare.
Mobi Fold include și două butoane personalizabile, configurabile prin aplicația Logi Options+. Acestea pot fi setate pentru acțiuni rapide, precum comutarea între aplicații, capturi de ecran sau alte comenzi folosite frecvent. Într-un setup mobil, unde timpul și spațiul sunt limitate, scurtăturile de acest tip pot face diferența dintre lucru fluent și o succesiune enervantă de gesturi repetitive.
Mouse-ul are clickuri silențioase, o caracteristică importantă pentru biblioteci, cafenele, săli de conferință sau spații de coworking. Este un detaliu mic, dar relevant pentru cei care lucrează lângă alți oameni și nu vor să transforme fiecare click într-un zgomot deranjant. Logitech încearcă astfel să facă din Mobi Fold un accesoriu discret, nu doar portabil.
Conectivitate pentru trei dispozitive, autonomie rapidă și versiune business
Mobi Fold se conectează simultan cu până la trei dispozitive prin Bluetooth, iar versiunea Mobi Fold for Business include și receiver-ul Logi Bolt. Compatibilitatea este extinsă: Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS și Linux. Pentru utilizatorii care alternează între laptop, tabletă și telefon, comutarea rapidă între dispozitive poate fi una dintre cele mai utile funcții.
Autonomia este un alt argument important. Logitech spune că un minut de încărcare oferă până la 22 de ore de utilizare, iar o încărcare completă asigură până la 30 de zile de funcționare. Pentru un dispozitiv creat pentru deplasări, aceste cifre contează. Un mouse mobil trebuie să fie pregătit când ai nevoie de el, nu să devină încă un accesoriu pe care trebuie să îl verifici permanent înainte să pleci de acasă.
Construcția este gândită pentru utilizare intensă. Mobi Fold are un exterior testat la impact, un strat din silicon rezistent la praf și un mecanism intern de pliere proiectat pentru până la 15 ani de utilizare zilnică. Logitech menționează și integrarea unor funcții AI pentru prevenirea clickurilor accidentale în timpul plierii, un detaliu interesant pentru un produs care depinde atât de mult de forma sa transformabilă.
Designul vine în trei culori: Graphite, Lilac și Off-White. Prima este varianta clasică, discretă, potrivită pentru mediul profesional. Lilac adaugă un accent vizual mai creativ, iar Off-White merge pe o estetică minimalistă, potrivită pentru setup-uri moderne. Logitech încearcă să transforme mouse-ul nu doar într-un instrument de productivitate, ci și într-un accesoriu care se potrivește stilului personal.
Există și o componentă de sustenabilitate. Mobi Fold folosește plastic reciclat post-consum certificat, până la 36% în varianta Graphite, magneți din metale rare reciclate și ambalaj din hârtie certificat FSC. Pentru un accesoriu compact, aceste detalii nu schimbă radical piața, dar arată direcția în care producătorii încearcă să reducă impactul dispozitivelor electronice.
Versiunea Mobi Fold for Business este optimizată pentru companii și include garanție hardware limitată de doi ani, receiver USB-C Logi Bolt pentru conexiuni wireless sigure și suport Sync pentru monitorizare IT. Este o variantă utilă pentru organizațiile care vor să ofere angajaților accesorii standardizate, ușor de administrat și compatibile cu mai multe sisteme de operare.
În România, Logitech Mobi Fold va fi disponibil la prețul de 409,99 lei, iar versiunea Mobi Fold for Business va costa 429,99 lei prin parteneri B2B autorizați. Nu este cel mai ieftin mouse de pe piață, dar nici nu încearcă să concureze cu modelele simple de birou. Miza sa este portabilitatea într-o formă nouă: un mouse care se pliază ca un telefon pliabil și care promite să facă munca mobilă mai confortabilă, mai rapidă și mai puțin dependentă de touchpad.