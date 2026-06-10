Logitech Mobi Fold, lansat oficial – mouse-ul ultraportabil ca un telefon pliabil te ajută să fii productiv oriunde te-ai afla

Mobi Fold încearcă să acopere tocmai acest decalaj. Logitech spune că dispozitivul se pliază la aproape jumătate din dimensiunea sa și reduce tensiunea musculară cu până la 22% comparativ cu utilizarea touchpad-ului unui laptop. Într-o lume în care productivitatea se mută din birou în orice colț cu Wi-Fi și o priză liberă, un mouse care încape mai ușor în geantă poate deveni mai util decât pare la prima vedere.

Un mouse pliabil pentru cei care nu vor să lucreze doar cu touchpad-ul

Cea mai importantă noutate a lui Logitech Mobi Fold este mecanismul de pliere. Dispozitivul pornește automat atunci când este deschis și se oprește când este pliat, pentru a economisi bateria. Ideea este ca trecerea de la transport la lucru să fie cât mai rapidă: îl scoți din geantă, îl deschizi și începi să lucrezi, fără pași inutili și fără să cauți comutatoare.

Logitech poziționează Mobi Fold ca un accesoriu pentru cei care simt limitările touchpad-ului. În aplicații de productivitate, în editare de documente, în tabele, în prezentări sau în lucrul cu mai multe ferestre, un mouse oferă de obicei mai multă precizie și mai puțină oboseală. Touchpad-ul este comod pentru deplasări scurte ale cursorului, dar nu este întotdeauna ideal pentru ore întregi de lucru.

Funcția Adaptive Touch Scrolling este gândită pentru a oferi control mai bun în documente lungi, pagini web și aplicații. Practic, utilizatorul poate naviga mai rapid sau mai precis în funcție de context, fără să simtă că mouse-ul compact sacrifică experiența unui model obișnuit. Pentru cei care lucrează mult cu texte, prezentări sau rapoarte, scroll-ul bun contează mai mult decât pare.

Mobi Fold include și două butoane personalizabile, configurabile prin aplicația Logi Options+. Acestea pot fi setate pentru acțiuni rapide, precum comutarea între aplicații, capturi de ecran sau alte comenzi folosite frecvent. Într-un setup mobil, unde timpul și spațiul sunt limitate, scurtăturile de acest tip pot face diferența dintre lucru fluent și o succesiune enervantă de gesturi repetitive.

Mouse-ul are clickuri silențioase, o caracteristică importantă pentru biblioteci, cafenele, săli de conferință sau spații de coworking. Este un detaliu mic, dar relevant pentru cei care lucrează lângă alți oameni și nu vor să transforme fiecare click într-un zgomot deranjant. Logitech încearcă astfel să facă din Mobi Fold un accesoriu discret, nu doar portabil.

Conectivitate pentru trei dispozitive, autonomie rapidă și versiune business

Mobi Fold se conectează simultan cu până la trei dispozitive prin Bluetooth, iar versiunea Mobi Fold for Business include și receiver-ul Logi Bolt. Compatibilitatea este extinsă: Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS și Linux. Pentru utilizatorii care alternează între laptop, tabletă și telefon, comutarea rapidă între dispozitive poate fi una dintre cele mai utile funcții.