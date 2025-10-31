Ultima ora
Lidl testează un serviciu nou în magazinele din România. Opțiunea este disponibilă în 12 orașe
31 oct. 2025
de Badea Violeta

Retailerul Lidl aduce în România serviciul ”Scan & Go”, care permite clienților să scaneze și să plătească produsele direct de pe smartphone. Opțiunea este disponibilă în 12 magazine din țară, în orașe precum București, Cluj, Timișoara sau Satu Mare, și face parte din strategia Lidl de digitalizare a experienței de cumpărături.

Ce presupune serviciul Scan & Go la Lidl

Serviciul ”Scan & Go”, integrat în aplicația Lidl Plus, le permite cumpărătorilor să scaneze produsele direct cu smartphone-ul pe măsură ce le adaugă în coș, reducând astfel timpii de așteptare la casele de marcat și oferind un control mai bun asupra cheltuielilor.

În magazinele participante, clienții sunt ghidați prin robotul video, promoteri sau semnalizări la raft, astfel încât să poată folosi funcția fără dificultăți.

Pentru a utiliza Scan & Go, clienții trebuie să scaneze codul QR al magazinului din aplicația Lidl Plus, disponibil pe cărucioare sau pe etichetele wobbler de la rafturi.

Produsele se adaugă automat în coșul digital pe măsură ce sunt scanate, iar la final plata se face la casele self-service semnalizate SCO, prin simpla scanare a cardului Lidl Plus.

Pentru articolele vrac, cum sunt fructele și legumele, acestea trebuie cântărite, iar codul de bare generat de cântar este scanat; pentru produsele de panificație se scanează codul de pe eticheta de la raft.

În plus, clienții pot ajusta cantitățile sau elimina produse din coș, returnându-le la raft, păstrând astfel controlul asupra cumpărăturilor și bugetului.

”Pentru a le oferi clienților noștri o opțiune suplimentară, inovatoare și eficientă de a finaliza și plăti cumpărăturile, testăm în prezent noua funcție „Scan & Go” în cadrul aplicației Lidl Plus în 12 magazine din România, în orașe precum București, Ploiești, Cluj, Timișoara, Baia Mare sau Satu Mare.

Clienții își scanează produsele cu propriul smartphone în timp ce fac cumpărături, le pun direct în sacoșa de cumpărături și plătesc la final la casele de marcat self-service”, a spus pentru Economica.net Maria Mihai, Head of Corporate Affair Lidl România.

În ce orașe și magazine este disponibil serviciul

În București, Scan & Go este disponibil în două magazine, în sectoarele 1 și 6, la adresele Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbanescu nr. 58A și Prelungirea Ghencea nr. 158-150.

În restul țării, noul serviciu se testează în magazine din Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Cluj-Napoca, Timișoara, Satu Mare, Baia Mare și Ilfov.

Cum se poziționează Lidl în raport cu alți retaileri

Kaufland a fost primul retailer din România care a implementat un sistem similar, în 2016, prin aplicația Mobile Self-Scanning Scan & Pay, iar din 2021 a lansat K-Scan.

Și retailerii Auchan și Carrefour oferă clienților opțiunea de scanare și plată directă, urmărind același obiectiv: cumpărături mai rapide, fără stat la coadă, cu control asupra cheltuielilor și o experiență mai relaxată pentru consumatori.

Prin introducerea Scan & Go, Lidl se aliniază tendinței internaționale de digitalizare a supermarketurilor, testând în România o soluție care simplifică procesul de cumpărare și reduce timpii de așteptare la casele de marcat.

