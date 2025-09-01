De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine

Lidl și Kaufland, două dintre cele mai mari lanțuri de retail din România, atrag atenția nu doar prin vânzări, ci și prin modul în care își aprovizionează magazinele. Dulciurile comercializate sub brand propriu provin în mare parte din Germania, țara-mamă a grupului Schwarz, care deține ambele rețele, și sunt distribuite apoi în toate magazinele din România.

Unde sunt produse dulciurile vândute la LIDL și Kaufland

Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, deține 23 de fabrici dedicate producției de dulciuri, băuturi și produse de patiserie. Toate aceste unități, cu excepția uneia situate în Marea Britanie, se află pe teritoriul Germaniei.

Acest sistem permite grupului să controleze calitatea produselor și să asigure uniformitatea sortimentelor comercializate în întreaga lume. Bunurile marcă privată ale Lidl și Kaufland sunt astfel produse în Germania și apoi distribuite pe piețele internaționale, inclusiv în România.

Acest model explică și pozițiile fruntașe ale celor două rețele în comerțul local. În 2024, Lidl se află pe locul cinci în clasamentul celor mai mari importatori locali, în timp ce Kaufland ocupă poziția a 20-a, potrivit datelor INS.

Dulciurile în magazinele din România

Sortimentele de dulciuri de la Lidl și Kaufland includ ciocolată, bomboane, prăjituri și alte produse de patiserie. Chiar dacă sunt vândute sub brandul magazinului, acestea provin în mare parte din producția internă a grupului Schwarz din Germania.

Această strategie permite rețelelor să mențină prețuri competitive și o calitate constantă, atrăgând astfel milioane de consumatori români. Prezența fabricilor proprii și a distribuției centralizate explică succesul Lidl și Kaufland în retailul alimentar.

Prin controlul direct asupra producției și livrării, grupul german poate să răspundă rapid cererii și să ajusteze sortimentele în funcție de preferințele clienților locali.

Lidl și Kaufland, lideri și în importurile de la noi din țară

Lidl și Kaufland nu sunt doar doi dintre cei mai mari retaileri din România, ci și jucători importanți în importurile locale. Poziția lor în topul importatorilor reflectă atât volumul mare de bunuri aduse în țară, cât și dependența rețelelor de producția centralizată a grupului Schwarz.

În plus, acest model de afaceri oferă avantajul uniformității produselor, atât în calitate, cât și în disponibilitate, indiferent de orașul în care sunt comercializate.

Astfel, dulciurile pe care românii le găsesc pe rafturile Lidl și Kaufland sunt în mare parte produse în Germania și apoi distribuite strategic în toate magazinele din România, garantând calitate și continuitate în ofertă.