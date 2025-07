Liam Neeson, apel pentru cinefili: „Cu prețul unui singur bilet de cinema, poți ajuta o comedie să fie salvată”

Liam Neeson, cunoscut pentru rolurile sale dure din thrillere și filme de acțiune, își folosește acum imaginea într-o campanie neașteptată: salvarea comediilor de pe marele ecran.

Actorul apare într-un spot promoțional pentru reboot-ul The Naked Gun, în care, cu tonul grav ce l-a consacrat, transmite un mesaj simplu: „În fiecare an, tot mai multe comedii rămân nefăcute, nevăzute și necitate. Dar cu prețul unui singur bilet de cinema, poți ajuta o comedie să fie salvată”, potrivit AVClub.

Această „PSA” (public service announcement) ironică atrage atenția asupra unei realități din industria filmului: comediile au devenit o raritate în cinematografe.

Deși platformele de streaming abundă în producții amuzante sau mixuri de genuri, marile studiouri preferă să investească în blockbustere cu efecte speciale, filme de supereroi sau aventuri familiale.

De ce scad comediile în cinematografe

Statisticile arată o tendință clară. În 2007, comediile reprezentau un segment important al pieței, dar în 2024 au ajuns să ocupe doar 10% din cota totală de lansări. În 2025, procentul e chiar mai mic: doar 1,66% dintre filmele lansate în cinematografe sunt comedii pure.

Desigur, există excepții. One Of Them Days este singura comedie care a depășit 50 de milioane de dolari în box office-ul american anul acesta, iar The Day The Earth Blew Up a avut parte de un parcurs atipic, fiind inițial „îngropată” de studioul său.

Multe alte producții sunt lansate direct pe streaming, precum You’re Cordially Invited cu Will Ferrell și Reese Witherspoon pe Prime Video, sau se pierd în zone neclare, ca Bride Hard, un film despre care nu e clar dacă a avut lansare tradițională sau a fost un proiect efemer de tip Quibi.

The Naked Gun încearcă să readucă râsul în săli

Reboot-ul The Naked Gun, programat să aibă premiera pe 1 august, vrea să readucă publicul în cinematografe pentru o comedie clasică, bazată pe umor fizic și replici absurde.

Campania sa de marketing este la fel de amuzantă ca filmul: Neeson, cu expresia sa serioasă și vocea gravă, parodiază spoturile caritabile, cerând spectatorilor să „doneze” prin cumpărarea unui bilet.

Este un experiment de marketing, dar și un comentariu despre cum industria a marginalizat comedia pură. Într-o eră dominată de superproducții SF și aventuri animate, filmele care se bazează exclusiv pe râs sunt privite ca riscante pentru box office.

Totuși, dacă reboot-ul The Naked Gun va reuși, ar putea demonstra că publicul încă vrea comedii în cinematografe, nu doar pe streaming. Iar Liam Neeson, paradoxal unul dintre cei mai serioși actori, ar putea deveni salvatorul neașteptat al genului.