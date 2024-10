Este unul din marii actori ai Hollywood-ului, care a reușit să se reinventeze după vârsta de 60 de ani. Cu un număr impresionant de fani, în întreaga lume, și cu o carieră presarăte și cu drame personale, Liam Neeson rămâne o adevărată legendă. Dar, cu legendele sunt menite să aparțină trecutului, astăzi vorbim de sfârșitul unei ere. Legendarul actor Liam Neeson și-a anunțat retragerea din activitate, ceea ce a venit ca o bombă pentru fanii actorului.

Liam Neeson, un actor reinventat de fiecare dată

Născut în 1952, celebrul actor american cu origini nord-irlandeze, a împlinit pe 7 iunie vârsta de 72 de ani. Nominalizat la premiile Academiei Americane de film, dar și posesor a trei premii Golden Globe și BAFTA, celebrul actor Liam Neeson este considerat a fi unul din cei mai buni 50 de actori de film din Irlanda.

Cariera sa avea să înceapă înteatru, în 1976, pe scena Teatrului Liric din Beflast, unde va juca timp de 2 ani, ulterior, ajunge pe Brodway, câștigând de 2 ori premiul Tony pentru cel mai bun actor într-o piesă de teatru. Va mai sta pe scenă și în 1992, 1998 și 2002, dar adevărata sa carieră va fi cea de film.

Debutul și-l va face în1981, pe când avea doar 29 de ani, în peliculele „Pilgrim’s Progress”, urmată de „Excalibur”. Trei ani mai târziu avea să revină în „The Bounty”.

În 1986 și 1988 apare în alte 2 pelicule, ulterior, în 1992, când împlinea 40 de ani, avea să apară în „Husbands and Wifes”. Dar marele său succes avea să vină odată cu genialul Steven Spielberg, în „Schindler’s List” din 1993, un film ce îi aducea și premiul Academiei Americane pentru cel mai bun actor în rol principal.

Între anii 1995-2010, Liam Neeson va lucra cu regizori importanți, aducând pe marile ecrane câteva filme ce aveau să facă istorie la boxoffice-ul american, reamintind aici de „Star Wars: Episode 1 – The Phatom Menace” sau „Batman Begins”, semnat de Christopher Nolan, și trilogia „The Chronicles of Narnia”.

Drama personală care avea să-i schimbe viața

În tot acest timp, avea să o cunoască pe viitoarea sa soție Natasha Richardson, cei doi căsătorindu-se în 1994, dar în urma unui tragic accident la sky, în 16 martie 2009, avea să moară două zile mai târziu, iar diagnosticul era de hematom epidural.

A fost un moment crucial pentru actor, acesta luând decizia de a se retrage din lumea filmului, dar nu pentru multă vreme.

La un moment dat, actorul a reflectat asupra morții regretatei sale soții, Natasha Richardson. El a dezvăluit că cumnata și soacra sa l-au ajutat rapid pe Liam să-și crească cei doi fii, Micheál și Daniel, care au acum 29, respectiv 28 de ani.

„A fost un lucru oribil! Toată lumea a muncit împreună. Vanessa și Joely au fost extraordinare. Am fost norocoși în multe feluri.”

Legendarul actor Liam Neeson și filmele de acțiune, care i-au adus recunoașterea

Cu un an înainte de dispariția celei pe care a iubit-o, Liam Neeson răspunde propunerii unui alt regizor de legendă, Luc Besson, astfel dând viață unuia din cele mai importante personaje din cariera sa, stabilind faptul că Liam Neeson este un actor de filme de acțiune culte. Vorbim de celebra serie Taken, filme ce au apărut între anii 2008 și 2014.

Între aceste filme, avea să readucă pe marile ecrane „The A-Team”, film de acțiune bazat pe un serial al anilor 70 de succes. Din 2011 și până în prezent, a mai avut și alte roluri, fie în filme de acțiune, fie în drame.

Mai trebuie spus că actorul a fost extrem de ocupat în ultimii ani și a jucat în mai multe filme care sunt în postproducție. Conform IMDB, la această oră actorul are nu mai puțin de 9 filme aflate în pre sau post producție, iar din 2023 și până în 2024, Liam Neeson a scos 4 filme.

Sfârșitul unei ere! Legendarul actor Liam Neeson și-a anunțat retragere

Actorul în vârstă de 72 de ani , cunoscut pentru filmele sale de acțiune, anunță sfârșitul unei ere! Liam Neeson a dezvăluit că este pregătit să lase în urmă zilele sale de pe platourile de filmare.

„Am 72 de ani – trebuie să înceteze la un moment dat. Nu poți păcăli publicul. Nu vreau ca Mark [Mark Vanselow, vechiul său colaborator pentru cascadorii] să lupte în locul meu în scenele mele de luptă.”, a declarat actorul pentru People.

Actorul a adăugat că se gândește că 2025 ar putea fi anul în care se retrage oficial, deeclarând că „Poate la sfârșitul anului viitor. Cred că asta este”.

Liam Neeson a primit recent laude pentru apariția sa în filmul „In the Land of Saints and Sinners” de pe Netflix. Thrillerul de mare intensitate a captivat audiența, mulți numindu-l „Răzbunătorii irlandezi”, după ce a ajuns pe platforma de streaming.

În 2025 va juca în „The Naked Gun”, un remake al clasicei comedii cu regretatul Leslie Nielsen, în rolul lui Frank Drebin Jr. Celelalte proiecte ale sale, printre care „Thug”, „Cold Storage” și „The Ice Road 2: Road to the Sky”, nu au avut încă o dată de lansare anunțată.