Legea RCA, modificată. Verificarea existenței asigurării, realizată prin sisteme electronice

Guvernul a adoptat modificări importante la Legea RCA, schimbând modul în care șoferii își gestionează asigurările auto. Verificarea existenței RCA va putea fi realizată automat prin sisteme electronice, iar nerespectarea obligației va atrage sancțiuni mai dure. Noul cadru legal transpune directive europene și urmărește protecția persoanelor prejudiciate în accidente rutiere.

Cum se schimbă verificarea asigurărilor RCA

Noua lege prevede că verificarea existenței poliței RCA va fi realizată automat, prin sisteme electronice de control al traficului, fără a mai fi necesară oprirea vehiculelor. Această măsură urmărește reducerea birocrației și creșterea eficienței controalelor rutiere.

De asemenea, șoferii ale căror vehicule sunt radiate temporar pot suspenda polița RCA, cu condiția ca mașina să fie imobilizată într-un spațiu privat. Această prevedere aduce flexibilitate pentru cei care nu utilizează autoturismele pe perioada scurtă de suspendare.

Ce se schimbă pentru șoferii păgubiți și service-uri

Modificările stabilesc că asigurătorii vor decide valoarea reparațiilor, soluția tehnică și unitățile reparatoare agreate. Păgubiții vor trebui să meargă la service-urile indicate de companiile de asigurări, iar diferențele dintre costul real al reparației și suma plătită de asigurător pot fi suportate de aceștia.

Totodată, dispar polițele pe perioade scurte, rămânând doar cele pe 6 luni sau 12 luni. Scopul acestor măsuri este uniformizarea costurilor și prevenirea creșterii artificiale a devizelor în unitățile de reparații.

Ce sancțiuni și reguli noi se aplică

Șoferii care circulă fără asigurare valabilă riscă amenzi de până la 2.000 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare. Organizatorii de evenimente sportive auto au responsabilități clarificate, iar noile reguli urmăresc aplicarea uniformă a legislației RCA, conform directivei europene.

Modificările vizează protecția persoanelor prejudiciate în accidente rutiere și reducerea costurilor nejustificate generate de despăgubiri și reparații. Astfel, atât șoferii, cât și companiile de asigurări trebuie să se conformeze unui cadru mai strict, iar verificarea automată prin sisteme electronice reprezintă un pas semnificativ în eficientizarea pieței RCA.

Așadar, legea RCA a fost modificată pentru a crește controlul electronic al asigurărilor, a clarifica responsabilitățile și a uniformiza regulile de despăgubire. Șoferii trebuie să fie atenți la suspendarea poliței, la utilizarea vehiculului și la obligațiile privind service-urile agreate, pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege.

