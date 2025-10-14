Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat

Noua rundă de modificări la Legea 132/2017 (RCA) a reaprins disputa dintre asigurători, service-uri și organizațiile de transportatori. Ministerul Finanțelor și parlamentarii lucrează la un pachet amplu, justificat oficial prin transpunerea Directivei (UE) 2021/2118 și prin echilibrarea unei piețe cu daunalitate ridicată. În practică, multe dintre propuneri mută centrul de greutate al stabilirii despăgubirii înapoi spre asigurători și schimbă felul în care tu, ca păgubit, îți repari mașina după un accident.

Pe scurt, proiectul împinge către negocieri directe păgubit–asigurător, limitează rolul service-ului ca mandatar, introduce proceduri cu termene ferme și reduce penalitățile pentru întârzieri la plată. Asigurătorii salută direcția și spun că previne devizele umflate artificial, în timp ce transportatorii COTAR o descriu ca pe o pierdere de drepturi pentru consumatori și un risc de coplată.

Ce se schimbă în modul de plată a despăgubirilor

Propunerea de rescriere a articolului-cheie privind calculul daunelor trece la modelul în care cuantumul despăgubirii se stabilește amiabil între tine și asigurător, în baza prețurilor reale de piață pentru piese, materiale și manoperă. Service-ul devine un furnizor de servicii, nu negociator al sumei, iar mandatul sau cesiunea prin care atelierul te reprezenta în fața asigurătorului este restrâns dacă se constată conflict de interese. Pentru tine, asta înseamnă că vei discuta direct cu asigurătorul despre sumă și soluția tehnică.

Un element sensibil este termenul de 60 de zile: dacă primești o ofertă de despăgubire și nu trimiți obiecții în acest interval, oferta poate fi considerată acceptată tacit. În plus, așa-numita „regie proprie” (banii virați înainte de reparație) ar urma să fie limitată la daune mici, de până la aproximativ 4.000 de lei. Criticii spun că un astfel de plafon te poate împinge spre ateliere ieftine, cu riscuri de calitate. Asigurătorii susțin că limita descurajează supraevaluările și scurtează timpul până la despăgubire.

Penalități, arbitraj și câtă putere mai are service-ul

Penalitatea pentru întârzierea la plată ar scădea de la nivelul actual, foarte mare, la dobânda legală penalizatoare. Ideea este că astfel primele RCA nu vor mai include costuri uriașe cu întârzierile și litigiile. Dacă oferta asigurătorului ți se pare prea mică, poți apela la structura SAL-Fin din cadrul ASF, care capătă rol de „tribunal RCA” și poate impune o soluție. Această etapă vine înaintea unei eventuale acțiuni în instanță și poate scurta litigiile.

Service-urile contestă puternic schimbarea, avertizând că unele ateliere vor ieși de pe piață și că multe mașini nu vor mai fi reparate la standarde corecte. De cealaltă parte, UNSAR și BAAR vorbesc despre practici abuzive ale unei părți din piață și despre devize și tarife de închiriere auto care nu reflectă costuri reale, poveri ce se regăsesc în primele plătite de toți șoferii.

Durata poliței, plata în rate, bonus-malus și alte noutăți

Un bloc de modificări vizează contractul în sine. Se discută două variante de durată: fie dispar polițele sub 6 luni și rămân doar cele de 6 sau 12 luni, fie rămân trei opțiuni, de 3, 6 și 12 luni. Se introduc explicit plata în rate la toți asigurătorii pentru polițele anuale și posibilitatea de suspendare voluntară a RCA-ului, cu obligația de a imobiliza mașina pe proprietate privată pe durata suspendării.

Sistemul bonus-malus se rafinează: pe lângă istoricul de daune, pot conta severitatea prejudiciilor, încălcările grave care duc la suspendarea permisului, conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și furnizarea de informații false la încheierea poliței. Ideea este să plătești mai puțin dacă ai un comportament rutier și contractual bun și mai mult dacă istoricul indică risc ridicat. Apare și un certificat de daunalitate standardizat european, emis de BAAR, ca să îți poți dovedi ușor istoricul.

În paralel, proiecte de amendamente contestate prevăd restrângerea decontării pentru mașina de înlocuire pe perioada reparației, obligații de coplată când devizul depășește oferta asigurătorului și eliminarea posibilității de reprezentare de către service. Pentru tine, riscul practic ar fi să acoperi diferențe din buzunar dacă alegi un atelier cu tarife mai mari decât cele pe care asigurătorul le recunoaște ca „preț de piață”.

Ce înseamnă toate acestea pentru tine, ca șofer

Dacă ești păgubit, pregătește-te să negociezi direct cu asigurătorul și să respecți termenele de răspuns. Citește cu atenție oferta, cere detalierea calculelor și, dacă nu ești de acord, formulează obiecții în scris înainte de expirarea celor 60 de zile. Ține toate documentele: constatare, deviz comparativ, fotografii, poziția service-ului. Dacă nu ajungeți la o sumă acceptabilă, sesizează SAL-Fin înainte de a merge în instanță.

Dacă ești vinovat de accident, efectul principal va fi în bonus-malus: o combinație între frecvență, severitate și abateri te poate urca mai repede pe clase de malus, crescându-ți primele la reînnoire. Ca să îți protejezi costurile, urmărește istoricul tău în certificatul de daunalitate și ia în calcul opțiuni precum franșiza, dacă te ajută să reduci prima fără să îți asumi riscuri pe care nu le poți acoperi.

În concluzie, pachetul de modificări redesenează raportul de forțe în RCA. Dacă varianta finală va rămâne în logica negocierii directe și a plafonării „regiei proprii”, tu va trebui să fii mult mai atent la termene, la documente și la modul în care îți alegi service-ul. Câștigul promis este o piață mai stabilă și prime mai previzibile; costul posibil, pentru păgubiți, este un traseu birocratic mai aspru și riscul de coplată atunci când devizul depășește oferta asigurătorului.