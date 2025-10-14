Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 17:20
de Badea Violeta

Legea pensiilor private, trimisă la promulgare. Românii care vor putea retrage toți banii din Pilonul II

Social
Legea pensiilor private, trimisă la promulgare. Românii care vor putea retrage toți banii din Pilonul II
Camera Deputatilor. Sursa foto: Parlamentul Romaniei/Facebook

Legea pensiilor private a primit undă verde în Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și va fi trimisă la promulgare, la Președintele Nicușor Dan. Proiectul, inițiat de Guvern și adoptat anterior de Senat, aduce modificări semnificative pentru românii care contribuie la Pilonul II de pensii, precum și pentru persoanele cu afecțiuni grave. Printre cele mai importante prevederi se numără posibilitatea ca bolnavii cu afecțiuni oncologice să retragă, într-o singură plată, întreaga sumă acumulată în contul personal al Pilonului II.

Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II

Cea mai semnificativă modificare din noua lege privește persoanele cu boli grave, în special afecțiuni oncologice. Acestea vor putea solicita și primi integral suma acumulată în Pilonul II de pensii, într-o plată unică, oferindu-le astfel acces rapid la resurse financiare în situații critice.

Pentru restul contribuabililor, legea prevede retragerea a 30% din suma acumulată în Pilonul II, III sau IV, restul banilor putând fi retrasi în tranșe lunare pe parcursul a opt ani. Fiecare tranșă nu poate fi mai mică de 1.251 de lei, valoarea pensiei minime în plată.

Această modificare vine după ce fondurile private obligatorii (Pilonul II) au înregistrat active de 170,8 miliarde lei la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de iunie 2024.

Conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), majoritatea activelor sunt investite în titluri de stat (66,3%), urmate de acțiuni (23,7%) și obligațiuni corporative (4%).

În total, peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II, fiecare având o contribuție de 4,75% din salariul brut, asigurând astfel economii importante pentru viitoarea lor pensie.

Cum sunt gestionate fondurile private Pilonul II și III

Fondurile private Pilonul II au acumulat peste 150 de miliarde de lei, iar contribuțiile încasate în iunie 2025 au fost de 1,93 miliarde lei, cu o contribuție medie de 431 lei.

La Pilonul III, fondurile facultative au înregistrat active în valoare de 6,26 miliarde lei, în creștere cu 17,5% față de anul precedent, iar contribuțiile din luna mai au fost de 76 milioane lei, cu o contribuție medie de 167 lei.

Cele mai multe investiții au fost realizate local, 95% din active fiind denominate în lei. Această reorganizare legislativă urmărește să echilibreze accesul la economiile din pensiile private și să ofere sprijin financiar rapid celor aflați în situații medicale critice.

De asemenea, prin tranșele lunare, se asigură o continuitate stabilă a veniturilor pentru cei care nu optează pentru retragerea integrală a fondurilor acumulate.

Ce impact vor avea noile reguli pentru români

Noile prevederi legale oferă românilor flexibilitate mai mare în gestionarea economiilor acumulate la Pilonul II, dar și siguranță pentru cei aflați în dificultăți medicale.

Sistemul rămâne stabil, cu active solide și investiții preponderent locale, iar contribuțiile continue permit menținerea și creșterea fondurilor.

Prin această lege, românii vor avea mai mult control asupra banilor din pensiile private și acces rapid la resursele lor în cazuri speciale, în timp ce restul populației se bucură de un sistem predictibil și sigur de economisire pentru pensie.

