Pilonul I vs. Pilonul II. Care sunt diferențele între pensii

Sistemul de pensii din România este structurat pe mai multe niveluri, pentru a asigura o protecție financiară cât mai bună la vârsta pensionării. Cele mai cunoscute componente sunt Pilonul I și Pilonul II – ambele obligatorii, dar cu mecanisme de funcționare diferite. Pentru a înțelege cum se completează și în ce fel se deosebesc, iată o analiză comparativă asupra celor două!

Cine administrează Pilonul I și Pilonul II

Pilonul I este pensia clasică de stat. Este gestionată de Casa Națională de Pensii Publice, conform Legii 360/2023, iar banii provin din contribuțiile actualilor angajați. Practic, ce plătește un român care lucrează astăzi finanțează pensia părinților și bunicilor care sunt deja retrași din activitate.

Pilonul II, în schimb, este administrat privat, potrivit Legii 411/2004. Aici intră o parte mai mică din contribuția obligatorie (4,75% din salariul brut), care ajunge într-un cont individual deschis pe numele fiecărui participant. Aceste sume sunt gestionate de societăți private, de obicei bănci sau companii de asigurări, care le investesc cu scopul de a crește valoarea acumulată până la pensionare.

De unde vin banii și cum se acumulează

Diferența esențială dintre Pilonul I și Pilonul II ține de sursa și modul de folosire a banilor:

Pilonul I: actualii salariați susțin direct pensiile actualilor pensionari;

Pilonul II: contribuțiile se acumulează într-un cont personal, iar sumele sunt investite, astfel încât fiecare participant beneficiază la pensie de ce a strâns și de randamentul obținut.

Cu alte cuvinte, Pilonul I funcționează pe principiul solidarității între generații, iar Pilonul II are la bază acumularea individuală.

Când devin accesibili banii

Atât pensia de stat (Pilonul I), cât și pensia privată obligatorie (Pilonul II) se pot accesa la îndeplinirea condițiilor de pensionare. În cazul Pilonului I, legea permite mai multe tipuri de pensii: pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, dar pentru femei se ajunge treptat la această limită până în 2035.

Pilonul II devine accesibil la aceeași vârstă, dar banii strânși pot fi primiți fie sub formă de plăți lunare, fie ca plată unică sau tranșe eșalonate, pe maximum cinci ani. Mai mult, un proiect de lege aflat în lucru introduce două mecanisme noi: fonduri de retragere programată, care plătesc pensia până la epuizarea banilor din cont, și fonduri de plată viageră, ce oferă venituri lunare pe tot parcursul vieții.

Cum se plătesc pensiile

Pilonul I: plățile se fac lunar, direct de la bugetul public, pe baza deciziei emise de casa teritorială de pensii.

Pilonul II: banii din contul personal se transformă în pensii private, care pot fi primite lunar, eșalonat sau într-o singură tranșă. În plus, există posibilitatea de a retrage până la 25% din sumă ca plată unică la început, restul urmând să fie livrat treptat.

Indiferent de pilon, pensiile care depășesc 3.000 lei sunt supuse contribuției de sănătate (10%), precum și impozitului pe venit (10%). În cazul Pilonului II, pentru plățile unice sau eșalonate, impozitul se aplică doar la partea care depășește contribuțiile nete virate de participant.