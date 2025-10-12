Lege nouă pregătită în România pentru protecția victimelor violenței domestice. Măsurile de care ar putea beneficia

Creșterea alarmantă a cazurilor de violență domestică din România a determinat autoritățile să caute soluții legislative mai ferme. Un nou proiect de lege, depus recent la Senat, urmărește să întărească protecția victimelor și să responsabilizeze agresorii, prin măsuri extinse care vizează atât sprijinul juridic, cât și intervenția psihologică obligatorie.

Asistență juridică gratuită pentru victime și agresori

Printre cele mai importante modificări propuse se numără introducerea asistenței juridice obligatorii și gratuite pentru ambele părți implicate — victimă și agresor. Noua reglementare ar asigura un acces egal la justiție, eliminând barierele financiare care deseori împiedică victimele să își apere drepturile. În același timp, agresorii vor beneficia de reprezentare juridică, pentru a se asigura un proces echitabil.

Potrivit inițiatorilor, modificările aduse Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție urmăresc nu doar sancționarea faptelor de violență, ci și prevenirea recidivei printr-o intervenție coordonată.

Consiliere psihologică obligatorie pentru agresori

O altă schimbare semnificativă introdusă prin proiect este transformarea consilierii psihologice sau psihoterapiei pentru agresori dintr-o opțiune într-o obligație impusă de instanță. Astfel, odată cu emiterea unui ordin de protecție, judecătorul va dispune automat această măsură, pentru a contribui la reabilitarea comportamentală a persoanelor violente și reducerea riscului de repetare a actelor agresive.

Protecție extinsă pentru victime și implicarea autorităților locale

Proiectul prevede, de asemenea, un rol mai activ al autorităților locale. Acestea vor fi obligate să contacteze victima în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție, dar și cu 14 zile înainte de expirarea acestuia. Scopul este informarea victimei privind dreptul de a solicita prelungirea ordinului, dacă motivele inițiale persistă sau au apărut altele noi.

În cazul recidivei, durata ordinului de protecție ar putea fi extinsă până la 24 de luni, o dublare semnificativă față de termenul actual. De asemenea, cererea de emitere a unui ordin de protecție ar putea fi depusă și la judecătoria din raza în care au fost comise actele de violență, nu doar la cea de la domiciliul victimei.

Pentru o aplicare mai rapidă a deciziilor, dispozitivul hotărârii prin care se admite cererea de protecție ar urma să fie transmis autorităților competente în cel mult cinci ore de la pronunțare.

Posibilitatea reemiterei ordinului de protecție

O altă măsură propusă vizează continuitatea protecției. La expirarea unui ordin, victima sau reprezentantul său legal va putea solicita un nou document dacă există indicii că viața, sănătatea sau libertatea sa sunt în pericol. În plus, cererea ar putea fi introdusă și de procuror, autoritățile locale sau furnizorii de servicii sociale acreditați, cu acordul victimei.

Aceste completări sunt justificate de nota de fundamentare a proiectului, care subliniază că, deși legislația românească a evoluat, „protecția victimelor continuă să fie fragilă”, în ciuda progreselor realizate în ultimii ani.

Creșterea alarmantă a cazurilor de violență domestică

Statisticile recente confirmă amploarea fenomenului. În 2023, instanțele din România au înregistrat 23.765 de dosare privind emiterea ordinului de protecție. Numărul a crescut semnificativ în 2024, ajungând la 28.983, iar în primele patru luni ale anului 2025 au fost raportate deja 40.030 de cazuri de violență domestică.

Conform datelor Poliției Române, în aceeași perioadă au fost emise 3.788 de ordine de protecție provizorii, dintre care 1.464 au fost transformate în ordine definitive. În total, instanțele au emis 4.160 de ordine de protecție, semn că problema este departe de a fi rezolvată.

Nota de fundamentare subliniază că aceste cifre „confirmă persistenţa fenomenului şi necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare, menite să asigure continuitatea protecţiei și informarea victimelor”.

Alte inițiative legislative și contextul social

Proiectul actual face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative depuse anul acesta, care vizează extinderea protecției pentru victime, înăsprirea pedepselor pentru agresorii recidiviști și scutirea de taxe judiciare pentru cazurile de divorț și partaj ale persoanelor abuzate.

Contextul social este unul tensionat: doar în septembrie 2025 au fost înregistrate 41 de cazuri de femicid, ceea ce a intensificat presiunea publică asupra autorităților pentru reforme legislative urgente.

Proiectul a fost inițiat de un grup de deputați și senatori USR, cu sprijinul unor parlamentari UDMR. Dacă va fi adoptat, România ar putea face un pas semnificativ spre o protecție mai eficientă a victimelor violenței domestice.